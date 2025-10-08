صقران من منغوليا يُباعان بـ900 ألف ريال في معرض الصيد السعودي 2025

بيع صقرين من منغوليا بمبلغ 900 ألف ريال أمس الثلاثاء في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 وسط منافسة قوية بين المزايدين وتفاعل من الحاضرين في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بمَلهم شمال مدينة الرياض.

وكانت البداية، بحسب وكالة الأنباء السعودية، مع حر قرناس، استُهلت المزايدة عليه بـ 200 ألف ريال، قبل أن يباع بـ 450 ألف ريال، ثم عُرض الصقر الثاني حر فرخ، وبدأت المزايدة عليه بـ 100 ألف ريال، قبل أن يباع بـ 450 ألف ريال.

ويخصص معرض الصقور والصيد السعودي الدولي منطقةً للصقور المنغولية للمرة الأولى في تاريخه، وهي الصقور التي تحظى بمكانةٍ مرموقةٍ لدى الصقارين في السعودية والمنطقة، لما تمتاز به من جودةٍ عالية.

وتحتضن المنطقة نخبة السلالات من صقور منغوليا شرق آسيا، لا سيما الصقر الحر المعروف بضخامة الحجم وطول الجناحين وقوة التحمُّل، إلى جانب تنوّع ألوانه من الأبيض الفاتح حتى البني الداكن، وتمنح هذه الخصائص الصقر المنغولي أفضلية في هواية الصيد بالصقور، بفضل قدرته على تحمّل الظروف القاسية والاستجابة السريعة للتدريب، مما يجعله من الأكثر طلباً لدى الهواة والمحترفين.