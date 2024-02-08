السفر بمفردك.. 4 مزايا و 12 نصيحة تعرف إليها

السفر بمفردك، وترك الأشخاص الذين تعرفهم وراءك لخوض مغامرة بمفردك، أصبح خلال السنوات الأخيرة، أمرًا شائعًا بشكل لا يصدق.

الصوت السحري

“استكشاف العالم بالسرعة التي تناسبك، ومقابلة أشخاص جدد دون أن تشعر بأن العائلة أو الأصدقاء عائق بالنسبة لك”، هذا هو الصوت السحري الذي بداخلك ويدفعك لخوض تجربة السفر بمفردك، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.

في حال لم تكن قد حزمت حقائبك بالفعل، فإليك بعض المعلومات المفيدة لاقناعك لماذا قد يكون السفر بمفردك مناسبًا لك.

لماذا أصبح السفر بمفردك شائعًا؟

بالنسبة الى واشنطن بوست، ربما أصبح السفر الفردي شائعًا بعد الخسارة من كوفيد-19.

قالت كريستي مارش، مديرة التسويق في Adventure Women، لصحيفة الواشنطن بوست “خلال الوباء كان هناك الكثير من الخسارة؛ والآن هناك هذا التيار الأساسي المتمثل في (اذهب وافعل الأشياء الآن)”.

كما يشارك موقع “Have Fun Do Good” 4 مزايا أخرى تجعل السفر الفردي ممتعًا ومطلوبًا للغاية.

1- التحرر: السفر بمفردك يمكن أن يخفف من الضغط الناتج عن التنازل عن الأنشطة، مما يتيح لك استكشاف المعالم السياحية التي تتوق إلى رؤيتها.

2- التلقائية: أنت صانع القرار الوحيد. إذا كنت ترغب في اتخاذ قرار منعطف أو اندفاعي، فلن يستطيع أحد إيقافك.

3- بناء الثقة بالنفس: إن الشعور بالإرهاق في رحلتك الفردية الأولى أمر طبيعي، ومع ذلك، فإن دفعك خارج منطقة الراحة الخاصة بك يسمح لك بتطوير الثقة في مهاراتك.

4- لا للوحدة: أثناء السفر بمفردك، يمكنك التعرف على أشخاص جدد لا تتحدث معهم عادةً. قد تشمل الأمثلة ركوب الحافلة أو أثناء التنزه سيرًا على الأقدام

هل السفر بمفردك فكرة جيدة؟

في حين أن السفر بمفردك يمكن أن يكون آمنًا، فمن المهم اتخاذ احتياطات خاصة قد لا يتعين على الآخرين في المجموعات أخذها في الاعتبار، وفقًا لنوماديسياك.

نصائح مهمة

أيضا تشارك Smartraveller بعض النصائح لعشاق السفر الفردي قبل وأثناء السفر.

أولا: قبل السفر

– الاستعداد المسبق يمكن أن يمنحك بعض الراحة والمعرفة بشأن ما يجب عليك فعله أو إلى أين أنت ذاهب.

– ابحث عن الوجهة للعثور على مجالات المخاطر، خاصة بالنسبة لجنسك أو خلفيتك العرقية أو الثقافية أو توجهك.

– خطط للإقامة مسبقًا، وتأكد من عدم ترك نفسك أبدًا في وضع لا يتوفر فيه مكان آمن للإقامة.

– خطط لوسائل النقل من خلال جدولة رحلات الطيران للوصول خلال ساعات النهار، بالإضافة إلى ذلك، ابحث مسبقًا عن سلامة خيارات النقل العام المحلية.

– راقب صحتك العقلية من خلال إعداد استراتيجيات لمعالجة المشاعر مثل الحنين إلى الوطن أو العزلة، إذا كانت لديك مخاوف تتعلق بالصحة العقلية أو كنت تتناول الدواء، فناقش استراتيجيات الإدارة المختلفة مع طبيبك.

– أخبر الآخرين إلى أين أنت ذاهب.. يمكنك إعطاء الآخرين نسخًا من خط سير رحلتك مع جهات الإتصال أو بوليصة التأمين أو جواز السفر. علاوة على ذلك، فإن جدولة أوقات منتظمة لتسجيل الوصول مع الأشخاص في المنزل يمكن أن يوفر المزيد من الأمان.

– ضع خطة طوارئ. احفظ جهات اتصال الطوارئ بالخدمات المحلية مثل المستشفيات أو العيادات أو أماكن إقامتك.

– تعلم على الأقل بعض العبارات الرئيسية في اللغة المحلية. قد تشمل الأمثلة نعم، لا، مكان الحمام أو العبارات الطبية.

ثانيا: أثناء السفر

عندما تبدأ في اتخاذ الخيارات في رحلتك، تذكر أن تفكر بأمان.

– اختر وسيلة نقل آمنة عن طريق اختيار سيارات الأجرة أو الحافلات الموثوقة وذات السمعة الطيبة. حافظ على مقتنياتك الثمينة مخفية وآمنة.

– كن ذكيًا أثناء وجودك في أماكن الإقامة من خلال التحقق مما إذا كان الهاتف والباب والنوافذ والأقفال تعمل.

– كن ذكياً في الخارج من خلال تجنب الظهور بمظهر السائح، وامشي بثقة ولا تحمل الكثير من النقود معك.

– قم بالتواصل الاجتماعي بأمان من خلال الابتعاد عن تناول الكحول وعدم الإعلان عن سفرك بمفردك.

نصائح إضافية للنساء

قد تواجه النساء مخاطر إضافية أثناء السفر بمفردهن.

– خذ المعايير الثقافية بعين الاعتبار، خاصة فيما يتعلق بالتفاعلات بين الجنسين.

– فكر في ارتداء خاتم الزواج كرادع ضد الاهتمام غير المرغوب فيه.

– ارتدِ الملابس وفقًا للقوانين المحلية لتجنب المضايقات، أو الاعتداءات المحتملة.

– الامتناع عن دخول الغرف الخلفية للمحلات التجارية حيث تكون الرؤية محدودة للشارع.

– الجلوس بالقرب من السائقين في السيارات أو الحافلات.

– لا تترك مشروبك دون مراقبة أبدًا أو تقبل مشروبًا لم تشاهده.

إذا كنت متوترًا بشأن السفر المنفرد، فهناك شركات حسنة السمعة تقدم رحلات جماعية للمسافرين المنفردين.