إعادة إطلاق فندقي ميلينيوم في المدينة المنورة

أعلنت فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا بالشراكة مع شركة طيبة، عن إعادة إطلاق اثنين من أبرز فنادقها في قلب المدينة المنورة وهما “ميلينيوم العقيق” و”ميلينيوم طيبة”. ويمتلك الفندقان موقعاً استراتيجياً على بُعد خطوات من المسجد النبوي الشريف، ما يجعلهما وجهة مثالية لتقديم تجربة إقامة متميزة لزوار المدينة المنورة من المعتمرين والعائلات والمسافرين الباحثين عن الراحة والفخامة المستندة إلى قيم الضيافة الإسلامية. وقال علي حمد لخريم الزعابي، رئيس فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا “هذه الفنادق تتجاوز مفهوم كونها أصولاً بارزة ضمن محفظتنا الاستثمارية؛ لتكون معالم إيمانية وثقافية، ومن خلال شراكتنا مع شركة طيبة، نضمن لكل ضيف – سواء كان حاجاً أو معتمراً أو زائراً – تجربة إقامة سلسة وغنية تعكس أسمى قيم الضيافة الإسلامية مع احترام الثقافة المحلية”.

وجاءت إعادة إطلاق الفندقين بعد سلسلة من التحسينات الشاملة مثل تطوير الحجز الرقمي، والارتقاء بتجربة ومفاهيم المطاعم، وابتكار وتوفير خدمات مخصصة للمسافرين لأغراض دينية. من جانبه قال سلطان بدر العتيبي، الرئيس التنفيذي لشركة طيبة “يمثل هذا الإطلاق الاستراتيجي تجسيداً لرؤيتنا المشتركة مع فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا، الهادفة إلى تقديم تجارب ضيافة عالمية المستوى تُجسّد قدسية ومكانة المدينة المنورة”. وتابع، “ندرك في طيبة المسؤولية الملقاة على عاتقنا في خدمة ضيوف الرحمن وزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن خلال هذه الشراكة سوف نرفع معايير الضيافة الدينية، بتقديم خدمات تدمج بين روحانية الرحلة مع التميز في خدمة الزوار وتوفير الراحة لهم”. وأكد العتيبي أن هذه المبادرة تعد محطة رئيسية في التزامها بدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، خاصة فيما يتعلق بترسيخ مكانة المملكة كوجهة عالمية رائدة في السياحة الدينية.