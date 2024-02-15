فريق التحرير by فريق التحرير

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شرطة دبي تنقذ 5 مركبات من سيول حتا

تمكنت فرق الإنقاذ من سحب المركبات وإنقاذ جميع من كانوا على متنها، بمن فيهم اثنان من كبار السن.

فريق التحرير by فريق التحرير
شرطة دبي

واجهت 5 مركبات خطر حقيقي في منطقة حتا، حيث كادت سيول الوديان المتكونة نتيجة الأمطار الغزيرة أن تجرفها، لولا تدخل فرق الإنقاذ في شرطة دبي.

وقد تمكنت فرق الإنقاذ من سحب المركبات وإنقاذ جميع من كانوا على متنها، بمن فيهم اثنان من كبار السن.

وُجدت المركبات الأربع الأولى عالقة في مجرى الوادي، بعد تجاهل قائديها للتحذيرات المتكررة بضرورة الابتعاد عن الأماكن الخطرة أثناء التقلبات الجوية.

أما المركبة الخامسة فقد عُلقت في منطقة جبلية بين وديان حتا بسبب تراكم الحصوات وتجمع المياه.

وبفضل التعاون المثمر بين فرق الإنقاذ البحري والبري وأفراد الشرطة، تمكنت فرق الإنقاذ من إخراج المركبة من المنطقة الخطرة ونقلها إلى مكان آمن.

وناشدت شرطة دبي أفراد المجتمع بضرورة الالتزام بالتحذيرات الصادرة عن الجهات المعنية، وتجنب المخاطر خلال هطول الأمطار.

وأكدّت شرطة دبي على أهمية الابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، حفاظًا على سلامة الجميع.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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