بدء في المملكة العربية السعودية تطبيق المقابل المالي على المركبات، وهو مقابل سنوي يضاف عند إصدار وتجديد رخصة سير المركبة وتتراوح قيمته ما بين (0و190 ريال).



القرار يسهم في تقليل الانبعاثات الضارة وبالتالي الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية للمملكة، حيث يهدف إلى تحفيز التوجه نحو امتلاك المركبات الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود.



و بدأ اليوم تطبيق المقابل المالي السنوي المضاف لإصدار وتجديد رخص سير المركبات بحسب كفاءتها في استهلاك الوقود، حيث سيتم تطبيق المرحلة الأولى بدءًا من المركبات الخفيفة الجديدة موديل 2024.

ويشارك في التطبيق عدد من الجهات الحكومية، تشمل وزارة التجارة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والإدارة العامة للمرور، ومركز المعلومات الوطني، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد أقر عام 2021، الموافقة على تحديد مقابل مالي سنوي لإصدار وتجديد رخص سير المركبات بحسب كفاءتها في استهلاك الوقود.

وتضمن القرار تقسيم المركبات إلى قسمين، الأول مركبات خفيفة مصنوعة في 2016 وما يليها، والثاني مركبات خفيفة مصنوعة في 2015 وما قبلها والمركبات الثقيلة، حيث تتراوح قيمة المقابل المالي ما بين 0و190 ريالا حسب كفاءتها في استهلاك الوقود.

ونص القرار حينها على تطبق المقابل المالي على مرحلتين على النحو التالي:

1. المرحلة الأولى : اعتبارا من عام 2022 وتشمل المركبات الخفيفة الجديدة المصنوعة في 2023 على أن يكون تطبيق هذه المرحلة مرتبطا باستكمال تحديث الأنظمة الإلكترونية لدى الجهات المعنية.

2. المرحلة الثانية: اعتبارات من عام 2023 وتشمل جميع المركبات على أن يكون تطبيق هذه المرحلة مرتبطا بتأكد المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من جاهزية البنية التحتية ومعالجة الصعوبات التي قد تطرأ خلال تطبيق المرحلة الأولى.

كما نص القرار على قيام الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني ومركز كفاءة الطاقة لاتخاذ ما يلزم حيال تمكين مالك المركبة من الاطلاع على قيمة المقابل المالي، بالإضافة إلى الموافقة على آلية الاعتراض على قيمة المقابل المالي لكفاءة الطاقة، كما تتحمل الدولة جميع الرسوم والغرامات المرتبطة بعدم الالتزام بتجديد رخصة سير المركبة للمركبات التي يزيد عمرها عن 15 عاما ويرغب مالكها في إسقاطها من سجلات المرور وذلك خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار.

وللاطلاع على المزيد من التفاصيل يمكن زيارة منصة “مركبتي” على الرابط هنا التي تقدم العديد من الخدمات والمعلومات الخاصة بالمقابل المالي السنوي المضاف لإصدار وتجديد رخص سير المركبات، أبرزها نبذة تعريفية عن المقابل المالي، والاستعلام عن قيمة المقابل المالي، والحاسبة التقديرية.