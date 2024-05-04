السعودية تستورد 160 ألف سيارة في عامي 2022 – 2023

استوردت المملكة العربية السعودية أكثر من 160 ألف سيارة خلال عامي 2022 – 2023 عبر جميع منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية، كما أعلن المتحدث باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حمود الحربي.

وبلغت واردات السعودية من السيارات 66870 سيارة في عام 2022 و 93199 سيارة خلال عام 2023.

وتستحوذ السعودية على أكثر من نصف مبيعات السيارات في دول مجلس التعاون الخليجي، ما يجعلها واحدة من أكبر 20 سوقاً على مستوى العالم.

وجاءت اليابان، والهند، وكوريا الجنوبية، وأمريكا، وتايلاند، في مقدمة الدول التي استوردت السعودية منها سيارات خلال العامين الماضيين.

وكشف المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المهندس وائل الذياب، أن وحدة فحص المركبات في الهيئة أخضعت للفحص 60473 مركبة خلال العام 2023، لضمان التزامها بأعلى المعايير الفنية والأمان، إضافة إلى تقديم 18150 شهادة كفاءة استهلاك الطاقة لمنتجات الإطارات.

وأكد أن هذه الجهود تعكس التزام الهيئة بتطبيق معايير صارمة لضمان جودة وأمان الإطارات المتداولة في السوق السعودي، وعلى مواصلة الهيئةدورها في تعزيز كفاءة الطاقة ودعم المبادرات التي تسهم في سلامة المنتجات وتنمية الإقتصاد.

كما أوضح الذياب أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة منحت 172 شهادة مطابقة للمركبات الكهربائية في العام 2023، بزيادة نسبتها 465% مقارنة بالعام 2022، وأكد الدور المحوري للهيئة في دعم التحول نحو استخدام الطاقة النظيفة، مشيراً إلى أنه تم إصدار 1505 بطاقات كفاءة اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة.