تعمل العاصمة السعودية الرياض على تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية من خلال خطتها في نشر 5000 شاحن في 1000 موقع استراتيجي خلال السنوات الـ6 سنوات القادمة.

التطوير سيتم من خلال شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية EVIQ، التي أطلقت مركزها البحثي في الرياض لتطوير شواحن السيارات الكهربائية.

حيث أعلنت شركةEVIQ، عن إطلاق مركز للبحث وتطوير شواحن السيارات الكهربائية في الرياض، ويعد الأول من نوعه في المنطقة.



وسيستخدم المركز الجديد لمهام دراسة مجموعة من أجهزة الشحن والبرمجيات واختبارها، لضمان استخدام أفضل المعدات والبرامج في المجال، مما يؤكد التزام EVIQ بالجودة والكفاءة وقيادة التطور في قطاع المركبات الكهربائية في جميع أنحاء المملكة.



وقال محمد قزاز الرئيس التنفيذي للشركة “سيساعد المركز الرائد فنيا على أن نكون دوما على اطلاع على أحدث الحلول الخاصة بتقنيات الشحن السريع، لتوفير أفضل تجربة شحن للمستخدمين، ولضمان تقديم حلول شحن موثوقة وفعالة لسائقي المركبات الكهربائية في المملكة”.



وأوضح أن المركز يعد ركيزة أساسية في إطار استراتيجية الشركة التي تهدف إلى دعم تحقيق مستهدفات رؤية 2030، عبر تركيزها على نشر أجهزة الشحن عالية الجودة وضمان توافقها مع مختلف أنواع المركبات الكهربائية، مما يمهد الطريق لنمو منظومة المركبات الكهربائية في المملكة وتطوره بشكل مستدام.



المركز يدعم مهام الشركة، التي تهدف لتقديم حلول شحن السيارات الكهربائية وفق أعلى معايير الجودة من خلال اختبار أنواع مختلفة من أجهزة الشحن بعناية ودقة، كما أن المركز الجديد لا يعبر فقط عن التزام الشركة بالابتكار، لمختلف أنواع المركبات، وسيمثل مركزا لتطوير الخبرات والمعرفة في مجال تكنولوجيا أجهزة الشحن، لتوفير الدعم اللازم للاحتياجات المتطورة لسوق السيارات الكهربائية في المملكة.



يذكر أن EVIQ تواصل تنفيذ خطتها بنشر 5000 شاحن في 1000 موقع استراتيجي بحلول 2030، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة التي وضعتها المملكة.

تقوم منشأة البحث والتطوير الرائدة التابعة لشركة #EVIQ في الرياض باختبار التقنيات المستقبلية لشحن السيارات الكهربائية، بدءًا من أجهزة الشحن حتى البرامج، وذلك لضمان أعلى مستوى من الجودة والسلامة، والتأكّد من أن معداتنا تلبي أعلى معايير الكفاءة. pic.twitter.com/gi5xHY0o9n — EVIQ (@Eviqsa) December 17, 2023