أزمة فورد في أمريكا.. استدعاء 43 ألف سيارة بسبب الحرائق

فتحت وكالة سلامة السيارات التابعة للحكومة الأمريكية تحقيقا في استدعاء شركة فورد بسبب تسرب البنزين من حاقنات الوقود المتشققة التي يمكن أن تسبب حرائق في المحرك، قائلة في الوثائق إن العلاج لا يصلح التسريبات.

وقالت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة في وثائق نشرت يوم الجمعة إن التحقيق “سيقيم مدى كفاية وعواقب السلامة للعلاج” الذي حددته فورد في الاستدعاء.

تحركت الوكالة بسرعة غير عادية، حيث نشرت وثائق تتضمن تفاصيل “استعلام الاستدعاء” بعد يومين فقط من الإعلان عن الاستدعاء.

يغطي الاستدعاء ما يقرب من 43000 سيارة Ford Bronco Sport SUV من طرازي 2022 و2023، وسيارات Escape SUV من عام 2022. وتحتوي جميعها على محركات سعة 1.5 لتر.

قالت NHTSA أن حاقنات الوقود يمكن أن تتشقق، مما يتسبب في تسرب البنزين أو الأبخرة بمعدل مرتفع على الأسطح الساخنة في حجرة المحرك.

علاج فورد للتسريبات

وذكرت وكالة أسوشيتد برس يوم الأربعاء أن علاج فورد للتسريبات هو إضافة أنبوب تصريف لإبعاد الغاز عن الأسطح الساخنة، وتحديث البرنامج لاكتشاف انخفاض الضغط في نظام حقن الوقود. إذا حدث ذلك، فسيقوم البرنامج بتعطيل مضخة الوقود ذات الضغط العالي، وتقليل قوة المحرك وخفض درجات الحرارة في حجرة المحرك. سيحصل المالكون أيضًا على رسالة “البحث عن الخدمة”.

لكن الولايات المتحدة قالت يوم الجمعة إن إصلاح فورد يسمح بتصريف الوقود من فتحة رأس الأسطوانة إلى الأرض أسفل المركبات. وقالت الوكالة: “إن علاج الاستدعاء لا يشمل استبدال حاقن الوقود المتصدع”.

وقالت فورد يوم الجمعة إنها تعمل مع NHTSA في التحقيق.

وقالت الشركة في الوثائق إن لديها تقارير عن خمسة حرائق أسفل غطاء المحرك و14 استبدالا لحاقن الوقود بموجب الضمان، لكن لم ترد تقارير عن وقوع حوادث أو إصابات.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني يوم الأربعاء، قالت فورد إنها لن تستبدل حاقنات الوقود لأنها واثقة من أن إصلاحات الاستدعاء “ستمنع حدوث العطل وتحمي العميل”.

وقالت الشركة إن البرنامج الجديد يطلق ضوء تحذير على لوحة القيادة ويسمح للعملاء بالقيادة إلى مكان آمن وإيقاف السيارة والترتيب للخدمة.

تقول وثائق NHTSA التي قدمتها شركة Ford إن المشكلة تحدث فقط في حوالي 1% من سيارات الدفع الرباعي.

ماذا عن الضمان؟

وقالت الشركة أيضًا إنها ستمدد تغطية الضمان لحاقن الوقود المتشققة، بحيث يحصل المالكون الذين يواجهون المشكلة على بدائل. وقالت فورد إن الإصلاحات متاحة بالفعل، وستكون تفاصيل الضمان الممتد متاحة في يونيو/حزيران.

ويعد الاستدعاء امتدادًا لاستدعاء عام 2022 لنفس المشكلة، وفقًا لفورد. تم بالفعل اختبار الإصلاح على المركبات المشاركة في الاستدعاء السابق، وقالت فورد إنها ليست على علم بأي مشاكل.

وقالت الشركة أيضا إنها لا توصي بإيقاف سيارات الدفع الرباعي في الهواء الطلق فقط لأنه لا يوجد دليل على حدوث حرائق عندما تكون المركبات متوقفة والمحركات متوقفة.

قالت NHTSA في الوثائق إنه في استدعاء 2022، والذي غطى ما يقرب من 522000 سيارة برونكو سبورتس وإسكيبس، كان لدى فورد نفس العلاج مثل الاستدعاء الأخير.

ووصف مايكل بروكس، المدير التنفيذي لمركز سلامة السيارات غير الربحي، علاج فورد لتسرب الوقود بأنه “استدعاء من نوع الإسعافات الأولية”، وقال إن الشركة تحاول تجنب تكلفة إصلاح حاقنات الوقود.