تايلور سويفت… The Eras Tour يحقق إيرادات قياسية بـ 128 مليون دولار

حطم فيلم Taylor Swift: The Eras Tour الموسيقي، رقمين قياسيين، بشباك التذاكر الأمريكي، والعالمي، في افتتاحية عرضه خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتربع الفيلم الذي يتناول الجولة الغنائية لنجمة البوب تايلور سويفت، على عرش شباك التذاكر الأمريكي، خلال عطلة نهاية الأسبوع، بإيرادات تتراوح بين 95 مليون دولار، و97 مليون دولار في أمريكا الشمالية، بحسب شركة “AMC” الموزع الرسمي للفيلم.

تايلور سويفت تحوّل دور السينما إلى حفلات راقصة

وتحولت دور السينما التي تعرض الفيلم الموسيقي، إلى حفلات راقصة، بعد أداء المشاهدين لحركات فرقة سويفت الراقصة، في أثناء العرض.

وبهذه الأرقام أصبح فيلم تايلور سويفت The Eras Tour الموسيقي، هو أعلي فيلم موسيقي يحقق إيرادات افتتاحية في تاريخ شباك التذاكر الأمريكي، بعدما تجاوز الإيرادات الافتتاحية لفيلم “”Justin Bieber: Never Say Never عام 2011، التي بلغت، 73 مليون دولار، حسب وكالة أسوشيتد برس.

رقم قياسي آخر لتايلور سويفت

كما حقق الفيلم الموسيقي، رقما قياسيا آخر، وهو أعلى إيرادات افتتاحية لفيلم موسيقي عالميا بلغت 128 مليون دولار، بعد تحقيقه إيرادات دولية، وصلت إلى 32 مليون دولار ليتفوق على فيلم”Justin Bieber: Never Say Never”، أيضا الذي حقق 99.03 مليون دولار عالميًا.

وتم تجميع فيلم تايلور سويفت من حفلات سويفت الصيفية في ملعب “صوفي” بجنوب كاليفورنيا، وتم عرضه سينمائيا، الجمعة الماضية، في 3855 دار عرض.

يعرض في أوقات محدودة

وأوقات عرض الفيلم محدودة أكثر من أفلام هوليوود العادية، حيث يعرض 4 أيام فقط بالأسبوع، لكن شركة “AMC”، تضمن 4 عروض على الأقل يوميًا في أيام الخميس، والجمعة، والسبت، والأحد، في جميع دور سينما “AMC” في الولايات المتحدة.

وساعدت أوقات العرض هذه في تعزيز مبلغ يوم الافتتاح إلى 39 مليون دولار، وهو ثاني أكبر مبلغ على الإطلاق لشهر أكتوبر، بعد فيلم “Joker” الذي حقق 39.3 مليون دولار.

وقال بول دير غارابيديان، كبير المحللين الإعلاميين في شركة كومسكور:” هذا رقم هائل”.

وتابع:” إن الحصول على إيرادات افتتاحية رائعة في عطلة نهاية الأسبوع لفيلم موسيقي هو أمر غير مسبوق”.

وقامت سويفت، التي أنتجت الفيلم، بالتجول في نظام استوديوهات هوليوود لتوزيع الفيلم، لكنها عقدت اتفاقاً مباشرة مع AMC، أكبر شركة تملك سلسلة دور سينما في أمريكا.

وسوف ينتظر المعجبين، بعض الوقت حتى يصبح فيلم “The Eras Tour” متاح للبث المباشر، حيث كان جزء من اتفاق تايلور، و “AMC “، الالتزام بالعرض الحصري لمدة 13 أسبوعًا.

حملة تسويقية غير تقليدية

ولم تكن سويفت في حاجة إلى حملة تسويقية تقليدية للفيلم، حيث اكتفت بالدعاية بين متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” البالغ عددهم 274 مليونًا.

وسويفت لم تكن الوحيدة التي وقعت مثل هذا الاتفاق، حيث اتفقت المغنية والممثلة الأمريكية، بيونسيه، على اتفاق مماثل، مع شركة توزيع فيلمها “Renaissance: A Film By Beyoncé”، الذي سيعرض في الأول من ديسمبر المقبل.

وقد ظهر النجمان معًا في العرض الأول لفيلم تايلور سويفت “The Eras Tour” في وقت سابق من هذا الأسبوع في لوس أنجلوس.

ولا يُعرض فيلم “The Eras Tour” للمخرج سام رينش، على شاشات AMC فحسب، بل عملت الشركة، مع شركاء التوزيع الفرعي، Variance Films، وTrafalgar Releasing و Cinepolis و Cineplex لعرض الفيلم في أكثر من 8500 دار سينما على مستوى العالم في 100 دولة.

وحقق الفيلم نتائج جيدة أيضا مع النقاد، حيث أعطوه درجة A+ Cinema Score، وهو مقياس يشير عادة إلى أن الفيلم سيستمر في الأداء الجيد بعد عطلة نهاية الأسبوع الأولى.

وقالت إليزابيث فرانك، الرئيس التنفيذي للمحتوى في مسارح” AMC”، في بيان، إنهم ممتنون لتايلور سويفت.

وأضافت، أن أداءها المذهل أسعد المشاهدين، ما دفعهم للتوصية، بمشاهدة الفيلم عدة مرات، متوقعة عرض فيلم الحفلة الموسيقية “Taylor Swift: The Eras Tour”، أمام جماهير كبيرة لأسابيع قادمة.

الفيلم يستحوذ على الإيرادات

واستحوذ فيلم “The Eras Tour” على أكثر من 70% من إجمالي إيرادات شباك التذاكر الأمريكي، في عطلة نهاية الأسبوع.

وجاء فيلم The Exorcist: Believer في المركز الثاني بفارق كبير في عطلة نهاية الأسبوع الثانية محققا 11 مليون دولار، يليه فيلم Paw Patrol في المركز الثالث محققا 7 ملايين دولار.

ثم جاء في المركز الخامس فيلم “Saw X” مع 5.7 مليون دولار، وفيلم “The Creator” مع 4.3 مليون دولار.