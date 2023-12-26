يواصل برنامج “شاعر المليون” انطلاقته المبهرة في الموسم 11، حيث تبث حلقاته أسبوعيا على قناتي أبوظبي وبينونة، تحت تنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وذلك بالتعاون مع نادي تراث الإمارات.

ويأتي البرنامج الذي حقق نجاحا باهرا على مدار 10 مواسم سابقة، ضمن استراتيجية الثقافة الهادفة والعمل على صون التراث، وإعادة الشعر العربي والأدب بشكل عام إلى اهتمامات الجمهور، ومنح فرص ذهبية للمواهب للنجاح وتحقيق الانتشار.

من هم أعضاء لجنة تحكيم شاعر المليون؟

تتكون لجنة التحكيم من ثلاثة أشخاص، يحددون مصير المتسابقين بعد سماع أعمالهم على الهواء مباشرة، وذلك بقيادة الدكتور غسان الحسن، والدكتور سلطان العميمي، وحمد السعيد.

المتسابقون في برنامج شاعر المليون

إبراهيم أبو فايد السواركة (مصر)

أحمد بن فهد العتيبي (السعودية)

أحمد خليفة البوسعيدي (سلطنة عمان)

أحمد مصلح الفاعوري (الأردن)

أسامة السرحاني (الأردن)

البو محفوظ سيدي أعمر (موريتانيا)

بدر بن ذنبوح العجمي (الكويت)

جابر النشيرا المري (قطر)

جمعة غريب الدهماني (الإمارات)

راشد المشرفي النوس (سلطنة عمان)

راكان فالح الشمري (العراق)

سالم أحمد البديد المناعي (البحرين)

سطام راجي الحويطي (الأردن)

سلطان محمد المعمري (سلطنة عمان)

صلاح بن ضاحي الحربي (السعودية)

طلال بن حسين الحميان الشمري (السعودية)

عامر محمد بن مبشر (السعودية)

عبد العزيز بن نايف العتيبي (السعودية)

عبد الله حنيف اليامي (السعودية)

عبد الله ميران الكوح (المملكة المتحدة)

عمر بن هذال (السعودية)

عمر اللهيميد (الإمارات)

غازي عطالله العتيبي (الكويت)

فادي زيد العبادي (الأردن)

فارس بن ناصر الثابتي (اليمن)

فهد الدبداب المطيري (الكويت)

فهد بن حماد الزماي (السعودية)

فهد رميض بن سيمر الشمري (العراق)

فواز ناوي العنزي (السعودية)

فيصل جزا الحربي (السعودية)

فيصل دخيل الله الكسر العتيبي (السعودية)

فيصل عبيريد العازمي (الكويت)

مبارك بن مدغم الأكلبي (السعودية)

محمد آل مداوي الوادعي (السعودية)

محمد بن فياض (السعودية)

محمد عايض العزيزي المطيري (السعودية)

محمد منصور الطرقة (الكويت)

مسعود آل شعفول المري (قطر)

ناصر هادي المنصوري (الإمارات)

نايف القرن الحربي (السعودية)

نواف الجعيب (الكويت)

وعد عبد الله طحان (سوريا)

وليد خالد بن مسعد الدلحبي (السعودية)

يوسف عبيد الفلاسي (الإمارات)

حذيفة الهذالين (فلسطين)

عبد الله الشقراني (الكويت)

عبد السلام رفيع السلمي (السعودية)

عبد الرحمن بن جذنان (الكويت)

شروط الترشح لمسابقة شاعر المليون

جعلت اللجنة المنظمة لبرنامج شاعر المليون الشروط بسيطة للغاية من أجل مشاركة أكبر عدد من المبدعين والموهوبين من مختلف بلدان الوطن العربي، وجاءت الشروط كالتالي:

1- ألا يقل عمر المرشح عن 18 عاما، ولا يزيد عن 45 عاما.

2- يتم إرسال قصيدة نبطية موزونة ومقفاة لكل مرشح إلى لجنة التحكيم، على ألا تتعدى 20 بيتا، ولا تقل عن 10 أبيات.

3- أن تكون القصيدة مطبوعة، حيث لا تقبل إدارة البرنامج الأوراق المكتوبة بخط اليد.

4- إرسال صورة شخصية عالية الوضوح والدقة.

5- إرسال صورة من جواز السفر على أن يكون ساريا لمدة عام على الأقل.

قيمة الجوائز المالية لبرنامج شاعر المليون

بدأت الجائزة بمليون درهم لصاحب المركز الأول عند انطلاقها عام 2006، لكن بعد ذلك تم رفع القيمة المالية لصاحب المركز الأول إلى 5 ملايين درهم، بالإضافة إلى جوائز أخرى لأصحاب المراكز المتقدمة.

ويحصل صاحب المركز الثاني على جائزة قيمتها 4 مليون درهم، ثم يحصد الثالث 3 ملايين درهم، بالإضافة إلى مليوني درهم لصاحب المركز الرابع، ومليون درهم للحاصل على المركز الخامس.