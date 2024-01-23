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فاتورة للشيف نصرت في الإمارات تثير تفاعلا.. كم تبلغ؟

الشيف نصرت غوكشيه علق على الفاتورة بصفحته الرسمية على “انستغرام” قائلا باللغة الإنجليزية: “المال يأتي.. المال يذهب”.

فريق التحرير by فريق التحرير
فاتورة للشيف نصرت في الإمارات تثير تفاعلا.. كم تبلغ؟
فاتورة للشيف نصرت في الإمارات تثير تفاعلا.. كم تبلغ؟

أثارت صورة فاتورة حساب لمطعم نُصرت غوكشيه التركي، في الإمارات تفاعلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتبلغ قيمة الفاتورة الباهظة، والتي نشرها الشيف التركي على حسابه بموقع مشاركة الصور “انستغرام“، 399 ألف درهم (نحو 109 آلاف دولار).

تعليق الشيف نصرت على الفاتورة

فاتورة للشيف نصرت في الإمارات تثير تفاعلا.. كم تبلغ؟

وعلق الشيف نُصرت على صفحته الرسمية بموقع مشاركة الصور “انستغرام” قائلا باللغة الإنجليزية: “المال يأتي.. المال يذهب”.

ومن وقت لآخر، يبرز نصرت غوكشيه، في مقدمة التريندات على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الأسعار الفلكية لسلسلة المطاعم التي حولها إلى علامة تجارية عملاقة تضم 32 فرعاً حول العالم.

فاتورة للشيف نصرت في الإمارات تثير تفاعلا.. كم تبلغ؟

ومن أبرز التعليقات على الفاتورة: “الزبون دفع فاتورة بثمن منزل، للأسف هذا هو حال الدنيا، أرخص منتج في الفاتورة هو القهوة التركية”.

وبصورة دائمة يستقبل الشيف التركي، مشاهير، ورؤساء عدد من البلاد في مطاعمه حول العالم.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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