فاتورة للشيف نصرت في الإمارات تثير تفاعلا.. كم تبلغ؟

أثارت صورة فاتورة حساب لمطعم نُصرت غوكشيه التركي، في الإمارات تفاعلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتبلغ قيمة الفاتورة الباهظة، والتي نشرها الشيف التركي على حسابه بموقع مشاركة الصور “انستغرام“، 399 ألف درهم (نحو 109 آلاف دولار).

تعليق الشيف نصرت على الفاتورة

وعلق الشيف نُصرت على صفحته الرسمية بموقع مشاركة الصور “انستغرام” قائلا باللغة الإنجليزية: “المال يأتي.. المال يذهب”.

ومن وقت لآخر، يبرز نصرت غوكشيه، في مقدمة التريندات على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الأسعار الفلكية لسلسلة المطاعم التي حولها إلى علامة تجارية عملاقة تضم 32 فرعاً حول العالم.

ومن أبرز التعليقات على الفاتورة: “الزبون دفع فاتورة بثمن منزل، للأسف هذا هو حال الدنيا، أرخص منتج في الفاتورة هو القهوة التركية”.

وبصورة دائمة يستقبل الشيف التركي، مشاهير، ورؤساء عدد من البلاد في مطاعمه حول العالم.