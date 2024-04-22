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الإمارات.. ما هي شروط حصول الوافدين على تأشيرات إقامة عائلية؟

تهدف التسهيلات الجديدة التي أقدمت عليها الإمارات إلى تعزيز استقرار الحياة الأسرية للمقيمين وجذب المواهب والخبرات من مختلف أنحاء العالم، بما يساهم في دعم مسيرة التنمية والتقدم في الدولة.

فريق التحرير by فريق التحرير
الإمارات

أعلنت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة عن تحديثات جديدة على نظام تأشيرات الإقامة، تتيح للمقيمين الأجانب التقدم بطلبات للحصول على تأشيرات إقامة عائلية لأقاربهم، وذلك بهدف تعزيز بيئة الاستقرار الأسري وجذب المواهب والكفاءات من مختلف أنحاء العالم.

شروط الحصول على تأشيرة إقامة عائلية في الإمارات

  • الراتب:
    يجب أن يحصل رب الأسرة المقيم على راتب شهري لا يقل عن 4000 درهم إماراتي، أو 3000 درهم إماراتي مع توفير سكن مناسب.
  • فحص اللياقة الطبية:
    يخضع جميع أفراد الأسرة ممن هم فوق سن 18 لفحص اللياقة الطبية في أحد المراكز الصحية المعتمدة في الدولة.
  • كفالة الأطفال:
    يمكن للأم كفالة أطفالها في حالات معينة تحددها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
  • نقل الكفالة:
    على المقيم الذي يرغب بنقل كفالة أسرته من وضعية إذن دخول مؤقت إلى تأشيرة إقامة أن ينهي إجراءات تعديل الوضع خلال 60 يوماً من دخول الدولة.
  • كفالة الوالدين:
    يمكن للمقيم كفالة والديه على أن يتم منح تأشيرة الإقامة بشكل سنوي.
  • الحظر الصحي:
    لا يتم إصدار إقامة للأشخاص غير اللائقين طبياً، مع استثناءات محددة لحالات مرض السل.

مزايا نظام التأشيرات الجديد

تتيح القنوات الإلكترونية، بما في ذلك موقع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي وتطبيق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، تقديم طلبات الحصول على تصاريح الدخول وتأشيرة الإقامة بسهولة ويسر.

ويشمل نظام التأشيرات المحدث فئات جديدة من المستثمرين، ورجال الأعمال، والمهنيين الموهوبين، والعلماء، والطلاب، والعاملين في المجال الإنساني، والمستجيبين الأوائل، والعمالة الماهرة في مختلف المجالات.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...