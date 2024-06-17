المشاعر تسجل أعلى حرارة منذ بدء الحج.. مخاوف متزايدة من ضربات الشمس

سجلت المشاعر المقدسة أعلى درجة حرارة حتى الآن حيث بلغت 51.8 درجة مئوية في الظل، واستجابة لتوجيهات المركز الوطني للأرصاد وحرصاً على سلامة الحجاج، أوقفت وزارة الحج والعمرة تفويج الحجاج إلى منشأة الجمرات.

وأفادت الوزارة أنها أبلغت حملات الحج وشركات الطوافة بهذا الإيقاف من الساعة 11:00 صباحاً وحتى الساعة 4:00 عصراً، وستقوم بالإعلان عن المواعيد الجديدة فور وصولها من جهات الاختصاص.

كما تم نشر عدد كبير من مركبات الإسعاف حول منشأة الجمرات للتعامل مع أي حالات طارئة أثناء رمي الجمرات في أول أيام التشريق.

و دعا وزير الصحة، فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، حجاج بيت الله الحرام إلى تجنب الخروج في وقت الذروة لأداء المناسك المتبقية من الحج، وذلك من الساعة 11 ظهرًا حتى الرابعة عصرًا. وحث على تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة، والابتعاد عن الأسطح المعرضة لارتفاع درجات الحرارة، مُؤكدًا أن الحل هو “الوقاية، ثم الوقاية، ثم الوقاية”.

وفي هذا السياق، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أنه تم تسجيل 2764 حالة إجهاد حراري خلال أول أيام العيد، حيث قامت فرق الرعاية الصحية بالتعامل معها على الفور لإنقاذ الأرواح وتقديم الرعاية اللازمة، بتوجيهات من القيادة الرشيدة وبدعم منظومة صحية متكاملة، بهدف تخفيف الضرر وتقديم الإسعافات الضرورية، وتعاملت الفرق الطبية وتم اتخاذ إجراءات العلاج المناسبة ونقل بعض الحالات عن طريق الإسعاف الجوي.

ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد، يُتوقع استمرار الأجواء الحارة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، حيث قد تصل درجات الحرارة العظمى إلى 49 درجة مئوية في مكة المكرمة، عرفات، مزدلفة، ومنى.

وأفادت الأرصاد أن درجة الحرارة وصلت إلى 51.8 درجة مئوية في الظل على المنطقة المركزية في المسجد الحرام، و48 درجة مئوية في عرفات، و46 درجة في منى ومزدلفة.

ودعا المركز الحجاج إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في ساعات الذروة، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة لتفادي الإجهاد الحراري. كما أوصت وزارة الصحة بضرورة حمل المظلات والإكثار من شرب الماء.

الجدير بالذكر أن الوزارة اتخذت هذه الإجراءات الاحترازية حفاظاً على صحة وسلامة الحجاج، داعيةً الجميع إلى الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة.