5 دول تعاني من أشد صيف في العالم بسبب تغير المناخ

كانت مواسم الصيف صعبة في البلدان الدافئة في السنوات الأخيرة، وذلك بسبب تغير المناخ الذي يحركه الإنسان.

تستمر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون غير المنضبطة في حبس المزيد من الحرارة في الغلاف الجوي، مما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة كل عام.

قالت مجلة Global Climate Highlights إن عام 2023 كان العام الأكثر سخونة منذ عام 1850، متجاوزا عام 2016. وكان أكثر دفئا بمقدار 1.18 درجة مئوية من متوسط ​​القرن العشرين و1.35 درجة مئوية فوق متوسط ​​درجة الحرارة قبل الثورة الصناعية.

5 دول تعاني من أشد صيف في العالم

1 ـ بوركينا فاسو

تُعرف بوركينا فاسو رسميا بأنها الدولة الأكثر سخونة في العالم بسبب مناخ السافانا الاستوائي، وفقا لمجلة Tourism Review.

تشهد البلاد صيفا حارا وجافا، حيث يبلغ متوسط ​​درجة الحرارة السنوي 29.3 درجة مئوية. وبالإضافة إلى ذلك، هناك موسم الأمطار من مايو/أيار إلى أكتوبر/تشرين الأول.

2 ـ مالي

تحتل مالي المرتبة الثانية بين الدول الأكثر سخونة في العالم، ويتميز مناخ السافانا الاستوائية بفصول الصيف شديدة الجفاف والحارة للغاية، حيث يصل متوسط ​​درجة الحرارة إلى 29.2 درجة مئوية على مدار العام.

تشهد البلاد أيضا موسما ممطرا من مايو/أيار إلى أكتوبر/تشرين الأول.

3 ـ قطر

تتمتع قطر بمناخ صحراوي، حيث تشهد البلاد فصول صيف طويلة من مايو/أيار إلى سبتمبر/أيلول ويمكن وصفها بأنها تعاني من حرارة جافة شديدة، خلال هذا الموسم، يمكن أن ترتفع درجات الحرارة فوق 45 درجة مئوية.

فصل الشتاء أكثر اعتدالا، ولكن درجات الحرارة قد تنخفض إلى أقل من 5 درجات مئوية. تهطل الأمطار حصرا خلال فصل الشتاء، حيث تتلقى المناطق الشمالية هطولا أكثر بنسبة 30% من الأجزاء الجنوبية.

وتؤثر الرياح الشمالية على قطر، حيث تسبب عواصف رملية وترابية تستمر طوال العام. يبلغ متوسط ​​درجة الحرارة في البلاد حوالي 29.1 درجة مئوية، مما يجعلها واحدة من أكثر الدول حرارة في العالم.

4 ـ السنغال

تتمتع السنغال بمناخ السافانا الاستوائي، حيث يبلغ متوسط ​​درجة الحرارة السنوية 29 درجة مئوية.

تشهد البلاد صيفا حارا وجافا للغاية وموسما ممطرا من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول.

تبرز منطقة ماتام باعتبارها المنطقة الأكثر دفئا والأكثر أمطارا في البلاد، في حين أن داكار هي الأكثر برودة.

تعتبر الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني إلى مايو/أيار الوقت الأمثل للسفر بسبب انخفاض هطول الأمطار خلال هذا الإطار الزمني.

5 ـ الإمارات

تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل أساسي بمناخ صحراوي، فالصيف حار وجاف للغاية، ويبلغ متوسط ​​درجات الحرارة حوالي 28.9 درجة مئوية.

من ناحية أخرى، فإن أشهر الشتاء، الممتدة من نوفمبر/تشرين الثاني إلى فبراير/شباط، هي موسم رطب حيث تشهد البلاد معظم هطول الأمطار السنوي.