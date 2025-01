Stage 15.. مستقبل صناعة السينما في قلب هوليوود

يُعد ستوديو Stage 15، التابع لـ Amazon MGM Studios في كولفر سيتي بكاليفورنيا الأميركية، تحفةً تكنولوجيةً بارزةً في عالم الإنتاج السينمائي، ليس لكونه يحمل تاريخًا طويلًا، أو لكونه شهد تصوير أعمال كلاسيكية مثل “It’s a Wonderful Life” و “Star Trek”، بل أيضًا لأن ما ينتظره من مستقبل بعد عملية التطوير الهائلة التي خضع لها يعد واعدًا بامتياز,

خضع Stage 15 الذي تم بناؤه عام 1940، لعملية تجديد شاملة في عام 2020، ليُعاد افتتاحه في 2022 كأضخم ستوديو إنتاج افتراضي في لوس أنجلوس، بمساحة إجمالية تبلغ 34 ألف قدم مربع.

وقبل أن يصبح Stage 15 مركزًا للإنتاج الافتراضي، كان شاهدًا على تاريخ صناعة السينما في هوليوود. فقد استضاف تصوير العديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية الشهيرة، مثل “RoboCop” و “The Three Amigos” و “Armageddon”. كما شهد أيضًا تصوير مشاهد من سلسلة “Star Trek” الشهيرة، مما جعله جزءًا لا يتجزأ من تاريخ الثقافة الشعبية.

قفزة نوعية في الإنتاج الافتراضي

ومع تحوله إلى ستوديو إنتاج افتراضي، يمثل Stage 15 قفزة نوعية في مجال صناعة الأفلام. بفضل جدار LED هائل يتألف من أكثر من 3 آلاف لوحة، و100 كاميرا متطورة لالتقاط الحركة. ويوفر هذا الاستوديو لصانعي الأفلام القدرة على إنشاء عوالم افتراضية غامرة في الوقت الفعلي، مما يُمكن الممثلين من التفاعل مع البيئة المحيطة بدلاً من التمثيل أمام خلفية خضراء تقليدية.

ويمكن لصانعي الأفلام في أمازون الوصول إلى خدمات الإنتاج الافتراضي كمورد استشاري لجميع مراحل الإنتاج، من تخطيط المفهوم إلى مرحلة ما بعد الإنتاج.

هذا الاستوديو الضخم يضم أيضًا مختبرًا يسمى “Sandbox”، وهو عبارة عن مبنى من طابقين داخل المسرح يمكن استخدامه كموقع لاستكشاف المواقع الافتراضية، ومنطقة لالتقاط الأداء، ومساحة لاستكشاف التقنية، ومرحلة شاشة خضراء حيث يمكن دمج اللقطات المقربة في جدران LED أكبر.

ويعتمد الاستوديو على خدمات Amazon Web Services (AWS) لتوفير قوة الحوسبة والتخزين اللازمة لتشغيل التقنيات المتطورة المستخدمة في الإنتاج الافتراضي.

وتتعدد فوائد استخدام Stage 15، بدءًا من تقليل تكاليف الإنتاج وتسريع أوقات التصوير، وصولاً إلى إمكانية إنشاء بيئات مستحيلة التكرار في الظروف الحقيقية، مثل تصوير مشاهد خارجية في أي وقت من اليوم بغض النظر عن الظروف الجوية. لكن الأهم من ذلك كله، هو قدرة هذا الاستوديو على تحفيز الإبداع، مما يجعله فريدًا حقًا في عالم صناعة الأفلام.

ويضم الاستوديو فريقًا من الخبراء في مجال الإنتاج الافتراضي لتقديم الدعم والتوجيه للفرق الإنتاجية.

أداة سرد قوية

ويُعتبر Stage 15 أداةً سرديةً قويةً تفتح آفاقًا لا نهائيةً من الاحتمالات أمام صانعي الأفلام. وقد تم استخدامه بالفعل في إنتاج العديد من المشاريع الطموحة، مثل المسلسل التلفزيوني الناجح “The Lord of the Rings: The Rings of Power”، حيث تمكن المخرجون من إنشاء مشاهد خيالية بواقعية مذهلة، ونقل المشاهدين إلى عالم الأرض الوسطى كما لم يحدث من قبل.

بالإضافة إلى ذلك، تم تصوير أول فيلم روائي طويل في هذا الاستوديو، وهو فيلم كوميدي للعطلات بعنوان “Candy Cane Lane” من إخراج رينالد هودلين وبطولة إيدي ميرفي.

مع Stage 15، تبرز Amazon Studios كرائدة في مجال الإنتاج الافتراضي، مما يمهد الطريق لعصر جديد في صناعة السينما.

أهمية Stage 15

يمثل الاستوديو نقلة نوعية في مجال الإنتاج السينمائي والتلفزيوني.

يتيح الاستوديو للمخرجين والممثلين استكشاف إمكانيات جديدة للإبداع والتعبير.

يسهم الاستوديو في تسريع عملية الإنتاج وتقليل التكاليف.

يوفر الاستوديو بيئة إنتاج أكثر أمانًا واستدامة.

ويُعتبر هذا الاستوديو استثمارًا كبيرًا في مستقبل صناعة الأفلام، ومن المتوقع أن يُلهم صانعي الأفلام في جميع أنحاء العالم لإنشاء قصص أكثر روعة وإبهارًا.

وبالإضافة إلى الفوائد الإبداعية، يساهم Stage 15 أيضًا في تعزيز الاقتصاد المحلي. فمن خلال توفير فرص عمل جديدة في مجال الإنتاج الافتراضي، وتشجيع الاستثمار في التقنيات المتطورة، يساهم هذا الاستوديو في تعزيز مكانة لوس أنجلوس كمركز عالمي لصناعة الأفلام.