رومي القحطاني أول سعودية تشارك في ملكة جمال الكون

ستُسطر عارضة الأزياء رومي القحطاني اسمها في التاريخ كأول سعودية تُشارك في مسابقة ملكة جمال الكون، الحدث العالمي المُنتظر الذي سيُقام في المكسيك في 28 ايلول/سبتمبر المقبل.

وتعد مشاركة رومي القحطاني علامة فارقة في مسيرة تمكين المرأة السعودية، حيث سبق لها تمثيل المملكة في العديد من المسابقات العالمية، كملكة جمال آسيا في ماليزيا، وملكة جمال العرب للسلام، وملكة جمال أوروبا، حاملةً لواء المملكة العربية السعودية في المحافل الدولية.

وتُجسّد رومي القحطاني طموح المرأة السعودية وإصرارها على تحقيق الإنجازات على مختلف الأصعدة، مُؤكّدةً على قدرة المرأة السعودية على التميز والتفوق في مختلف المجالات.

وتُشكل مشاركة رومي القحطاني في مسابقة ملكة جمال الكون فرصةً للترويج لصورة المملكة العربية السعودية، وإبراز ثقافتها الغنية وقيمها الأصيلة للعالم أجمع.

وقالت رومي القحطاني في منشور على حسابها في إنستغرام حيث يتابعها ما يزيد عن مليون متابع: “يشرفني المشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون 2024. هذا هو الظهور الأول للمملكة العربية السعودية في المسابقة”.

من هي رومي القحطاني؟

هي عارضة أزياء من المملكة العربية السعودية، تبلغ من العمر 29 عامًا، شاركت في العديد من المسابقات الجمالية وعروض الأزياء.

حاصلة على بكالوريوس في طب الأسنان، وتتقن الإنكليزية والفرنسية بالإضافة إلى اللغة العربية.