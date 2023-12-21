وصل عدد زوار موسم الرياض إلى 10 ملايين زائر لعدد من الفعاليات المصاحبة للموسم الذي وصل إلى يومه الـ50 وسط ارتفاع عدد زواره.

يجمع موسم الرياض 2023 أمتع التجارب في عالم الترفيه والعروض العالمية ليشكل نقطة التقاء سنوية لمحبي التجارب الفريدة والهواة من مختلف المجالات تحت سماء العاصمة الرياض.

و أعلن موسم الرياض وصول عدد زواره إلى 10 ملايين زائر خلال 50 يوما من انطلاقته، حيث بدأت أرقام زياراته في التصاعد منذ افتتاحه في أواخر أكتوبر الماضي بعدد من الفعاليات أبرزها نزال أشرس رجل في العالم.



وشهد الموسم خلال الفترة الماضية إقبالا كبيرا من الزوار في جميع مناطقه الترفيهية، كما يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة حضورا استثنائيا؛ نظرا لما تضمه من فعاليات متنوعة في مختلف المجالات الترفيهية.





وخلال الفترة الحالية تستمر ضمن أحداث الموسم فعاليات مهرجان “أنا عربية” الذي يعد واحدا من أبرز المهرجانات العربية في جمع مصممي الأزياء والديكورات والمجوهرات، في حين تبدأ غدا الخميس فعاليات مهرجان الفود ترك بمشاركة أفضل 100 متجر أطعمة متنقلة.

سيشهد يوم 23 ديسمبر الجاري نزالات اليوم الحاسم للملاكمة، في حين تقام خلال يومي 26-27 ديسمبر منافسات كأس موسم الرياض للتنس للرجال والنساء، وفي 29 ديسمبر مباراة نهائي السوبر التركي بين فريقي فنربخشة وجالطة سراي في استاد الأول بارك بالعاصمة الرياض.



كما يوفر تجربة صناعة المجسمات الشخصية للزوار، في متجر Mini u، فتبدأ التجربة بالتقاط صورة 360 درجة للزائر باستخدام أكثر من 120 كاميرا موزعة لطباعة المجسمات بدقة وتفاصيل عالية، ثم يتاح للزائر استلام المجسم خلال يومي عمل.

وتعد منطقة بوليفارد سيتي إحدى أهم وأكبر مناطق موسم الرياض في نسخته الرابعة تحت شعار Big Time، كونها تضم أكبر الفعاليات والتجارب العالمية.