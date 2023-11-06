قال تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، إن فعاليات الأسبوع الأول من موسم الرياض 2023 الذي انطلق في 28 أكتوبر الجاري، اجتذبت مليون زائر.



استقطب موسم الرياض في نسخته الرابعة تحت شعار “الوقت الكبير” الزوار من جميع أنحاء العالم.



بدأ الموسم بحفل الافتتاح والنزال العالمي الذي انتصر فيه تايسون فيوري بفوزه على فرانسيس نجانو وحصل على حزام موسم الرياض.



وأتيحت للزوار، خلال الأسبوع الأول من الموسم، فرصة الاستمتاع بمجموعة من العروض والخيارات الترفيهية التي أتاحت لهم الانغماس في أجواء مناطق عالمية مختلفة، كل ذلك في مكان واحد فقط.



وقدمت المناطق مجموعة واسعة من وسائل الترفيه، بما في ذلك المسابقات والألعاب والمطاعم والمقاهي والحفلات الموسيقية والعروض المسرحية والمعارض الدولية.

تجذب معالم هذا الموسم الزوار من جميع أنحاء العالم.

وتتجه الأنظار صوب الرياض مع افتتاح الموسم في نسخته الرابعة، التي يشهد تجسيد لصناعة الترفيه بجودة عالية، عبر جملة من الفعاليات التي تقام في العديد المواقع والمنشآت المعدّة خصيصا لهذا الشأن، وبشكلٍ يتميز بفخامة ورقي، أسهم فيهما الاعتماد على خطط وضعت بعناية، وروعي فيها الاستفادة من أفضل التجارب العالمية في قطاع صناعة الترفيه، والبحث عن تقديمه بصفة تمزج بين ثقافة وحضارة المملكة الأصيلة، وثقافة مطلعة على جميع الثقافات تقدم من خلال طابعٍ شبابي يبرهن على نجاح أبناء وبنات الوطن.

و هذا العام يهدف الموسم لخلق أكثر من 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة؛ وتمكين ما يقارب 2000 شركة محلية ودولية لإقامة أكثر التجارب الترفيهية تميّزًا حول العالم على مساحة تتجاوز 7 مليون متر مربع. كما يستهدف هذا العام من 10 – 12 مليون زائر خلال هذه النسخة، وأكثر من مليون سائح من خارج المملكة.

مليون زائر لـ #موسم_الرياض 2023 بمناطقه المختلفة في الأسبوع الأول …?❤️

الجاي أحلى ?



1million visitors to #RiyadhSeason 2023 in its First week …❤️??



احجزوا تذاكركم وخلونا نشوفكم

Book your tickets to the upcoming event ?https://t.co/RMSNZ3QGAP#BigTime pic.twitter.com/8SzrGJhuzg — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 5, 2023