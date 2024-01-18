أفضل مسلسلات رمضان 2024.. تعرف إلى أقوى 10 مسلسلات مصرية تستحق المشاهدة

ينتظر مئات الملايين من عشاق الدراما في الوطن العربي، قائمة مسلسلات رمضان 2024 المصرية، التي تتضمن عودة نجوم كبار بارزين في مسلسلات مصرية للمشاركة في منافسة الدراما الأشرس سنويا، وتشهد غيابا ملحوظا لبعض نجوم الشاشة الفضية الكبار من قائمة مسلسلات رمضان 2024 المصرية.

خريطة قائمة مسلسلات رمضان 2024 المصرية، بدأت تتضح ملامحها قبل أقل من 60 يوما من شهر رمضان المعظم، والعمل يجري على قدم وساق داخل مصر وخارجها في مسلسلات مصرية وقع عليها الاختيار للمشاركة في ماراثون الدراما الرمضانية، وبدأ تكثيف التصوير لحلقات مسلسلات رمضان 2024، للإنتهاء العمل قبل بداية الشهر الفضيل، أو على الأقل انتهاء تصوير نصف عدد الحلقات.

قائمة أفضل مسلسلات مصرية في مسلسلات رمضان 2024

“أريبيان بزنس” يقدم في هذا التقرير قائمة مسلسلات رمضان 2024، التى تضم أفضل مسلسلات مصرية، التي يشارك فيها أبرز نجوم السينما، والدراما العربية، ومنتظر عرضها على القنوات الفضائية المصرية، والعربية، والمنصات الرقمية.

قائمة مسلسلات رمضان 2024، تتضمن مسلسلات مصرية طويلة 30 حلقة، وأخرى قصيرة 15 حلقة، كما تتضمن أجزاء جديدة لمسلسلات مصرية شهيرة حققت نجاحًا الأعوام الماضية، وكذلك تضم القائمة مسلسلين يعيدان أحياء فيلمين من روائع شاشة السينما.

أبرز النجوم العائدين لمسلسلات رمضان 2024 المصرية

وأبرز النجوم العائدون إلى مسلسلات رمضان 2024، في المسلسلات المصرية، هو النجم الكبير يحيي الفخراني، في مسلسل “عتبات البهجة”، الذي يعود إلى الدراما الرمضانية بعد غياب عامين، إذ كان آخر أعماله الرمضانية مسلسل “نجيب زاهى زركش” الذي تم عرضه في رمضان 2021، والنجم هاني رمزي، الذي يعود لماراثون دراما رمضان 2024 بمسلسل جديد هو “بدون مقابل”.

كما تشهد مسلسلات رمضان 2024 المصرية، عودة النجمة “سيمون”، في مسلسل “صيد العقارب”، كما يشارك المخرج “بيتر ميمي”، في مسلسلين مختلفين بأدوار مختلفة، حيث يقوم بإخراج مسلسل، بينما قام بتأليف مسلسل آخر.

مسلسلات مصرية خرجت من قائمة مسلسلات رمضان 2024

أعدت شركات الإنتاج قائمة مسلسلات رمضان 2024، من بين أفضل مسلسلات مصرية، تتضمن 38 مسلسلا تقريبا، قبل أن تخفضها إلى 27 مسلسلا حتى الآن، وخرج 11 مسلسلا دفعة واحدة من سباق مسلسلات رمضان 2024 المصرية، بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، التي قلصت من حجم الإعلانات التلفزيونية، وبالتالي تخفيض القنوات التليفزيونية لميزانية شراء المسلسلات لأقل من تكلفة إنتاجها على الرغم من رفض أبطال المسلسلات لتخفيض أجورهم.

وحسب المعلومات الحالية من شركات الإنتاج، تضم قائمة مسلسلات رمضان 2024، مسلسلات مصرية، خرجت من سباق الدراما الرمضانية، أبرزها مسلسل “جعفر العمدة 2” بطولة محمد رمضان، ومسلسل “كوبرا” لمحمد عادل إمام، ومسلسل “أرض النفاق 2” لمحمد هنيدي، ومسلسل عمرو سعد، الذي أجله لموسم رمضان 2025، ومسلسل “الراكون” بطولة يوسف الشريف، و”رمضان كريم 3″ لسيد رجب.

وخرج أيضا من قائمة مسلسلات رمضان 2024، مسلسلات مصرية، مثل مسلسل “قصة مدينة” للثنائي محمد ممدوح وأحمد أمين، ومسلسل “شغل فنادق” بطولة عمرو يوسف، وروبي، بالإضافة إلى تأجيل مسلسلات ياسمين عبد العزيز، ومنى زكي، ومنة شلبي.

قائمة أفضل مسلسلات مصرية في مسلسلات رمضان 2024

وتشهد قائمة أفضل مسلسلات رمضان 2024، منافسة شديدة بين مسلسلات مصرية، يشارك فيها أبرز نجوم السينما، والدراما المصرية، والعربية، من خلال 27 مسلسلا، وهي مسلسل “الحشاشين” لكريم عبد العزيز، ومسلسل “المداح 4″ لحمادة هلال، ومسلسل”عتبات البهجة” بطولة يحيى الفخراني، ومسلسل “المعلم” لمصطفى شعبان، ومسلسل “إمبراطورية ميم” لخالد النبوي، ومسلسل “ألف ليلة وليلة” لياسر جلال، ومسلسل “العتاولة” لأحمد السقا وطارق لطفي، ومسلسل “بيت الرفاعي” لأمير كرارة، ومسلسل “الكبير أوي 8” لأحمد مكي، ومسلسل “الساعة 5” لآسر ياسين.

كما تضم قائمة أفضل مسلسلات رمضان 2024، مسلسلات مصرية أبرزها مسلسل “خالد نور وولده نور” لكريم محمود عبد العزيز، وشيكو، ومسلسل”صيد العقارب” بطولة غادة عبد الرازق، ومسلسل “حق عرب” لأحمد العوضي، ومسلسل “كامل العدد 2” بطولة دينا الشربيني، ومسلسل “فراولة” لنيللي كريم، ومسلسل “محارب” لحسن الرداد، ومسلسل “بابا جه” لأكرم حسني، ومسلسل “نعمة الأفوكاتو” بطولة مي عمر، ومسلسل “بدون مقابل” بطولة هاني رمزي وداليا البحيري، ومسلسل “بـ100 راجل” بطولة سمية الخشاب.

كما تضم قائمة أفضل مسلسلات رمضان 2024، مسلسلات مصرية، أبرزها مسلسل “جري الوحوش” لمحمود عبد المغني ونضال الشافعي، ومسلسل “مسار إجباري” لأحمد داش وعصام عمر، ومسلسل “هو وهي وهم” بطولة هشام ماجد وأسماء جلال، ومسلسل”سر إلهي” لروجينا، و ومسلسل “صلة رحم” لإياد نصار وأسماء أبو اليزيد، ومسلسل “ولاد الحاج متولي” لوفاء عامر ونرمين الفقي، ومسلسل “صدفة” بطولة ريهام حجاج، ومسلسل “قلع الحجر” لمحمد رياض.

جدول بقائمة أفضل مسلسلات مصرية في مسلسلات رمضان 2024

وفيما يلي جدول بقائمة أفضل مسلسلات مصرية في مسلسلات رمضان 2024:

الترتيب

المسلسل طاقم العمل عدد الحلقات ومدتها شركة الإنتاج 1 الحشاشين كريم عبد العزيز، وفتحي عبد الوهاب، ونور إيهاب، وميرنا نور الدين، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي. 30 حلقة مدة كلا منها 40 دقيقة سينرجي للإنتاج الفني لتامر مرسي 2 المداح 4 أسطورة العودة حمادة هلال، وخالد سرحان، وهبة مجدي، وصبحي خليل، ودنيا عبد العزيز، وحنان سليمان، وتأليف أمين جلال، وإخراج أحمد سمير فرج. 30 حلقة مدة كلا منها 45 دقيقة سكوير ميديا للإنتاج الفني 3 عتبات البهجة يحيي الفخراني، وجومانة مراد، ونجلاء بدر، قصة إبراهيم عبد المجيد، وسيناريو وحوار، مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة. 15 حلقة مدة كلا منها 45 دقيقة العدل جروب لجمال العدل 4 المعلم مصطفى شعبان، أحمد فؤاد سليم، وسهر الصايغ، ومنذر رياحنة، وهاجر أحمد، وسيد رجب، وأحمد بدير، وتأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل. 30 حلقة مدة كلا منها 30 دقيقة سينرجي للإنتاج الفني لتامر مرسي 5 إمبراطورية ميم خالد النبوي، وحلا شيحة، ومحمود حافظ، ونور النبوي، قصة إحسان عبد القدوس، وسيناريو وحوار، محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة. 30 حلقة مدة كلا منها 45 دقيقة أروما أستديوز 6 ألف ليلة وليلة ياسر جلال، وياسمين رئيس، وهنادي مهنا، وشيري عادل، وسامي مغاوري، ونور، وإخراج إسلام خيري. 30 حلقة مدة كلا منها 40 دقيقة “ميديا هب” لسعدي جوهر، و”أروما ستوديوز” لتامر مرتضي. 7 العتاولة أحمد السقا، وزينة، وطارق لطفي، وباسم سمرة، ومي كساب، وصلاح عبد الله، وحنان يوسف، وتأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى. 30 حلقة مدة كلا منها 45 دقيقة شركة محمد عبد الغني 8 بيت الرفاعي أمير كرارة، وأحمد رزق، وميرنا جميل، وسيد رجب، وأحمد فؤاد سليم، من تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال 30 حلقة مدة كلا منها 45 دقيقة سينرجي للإنتاج الفني لتامر مرسي 9 الكبير أوي 8 أحمد مكي، ورحمة أحمد، ومحمد سلام، ومحمد شاهين، وسعيد طرابيك، من تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي. 30 حلقة مدة كلا منها 45 دقيقة سينرجي للإنتاج الفني لتامر مرسي 10 خالد نور وولده نور كريم محمود عبدالعزيز، وشيكو، وآية سماحة، وشريف رمزي، ودنيا ماهر، من تأليف كريم كيمز، وإخراج محمد أمين 15 حلقة مدة كلا منها 45 دقيقة Masha Entertainment 11 صيد العقارب غادة عبد الرازق، ورياض الخولي، وسيمون، ومنال سلامة، وأحمد ماهر، من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن 15 حلقة مدة كلا منها 45 دقيقة فينو مينا 12 حق عرب أحمد العوضي، ووفاء عامر، ورياض الخولي، وميرهان حسين، ووليد فواز، من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق 30 حلقة مدة كلا منها 40 دقيقة سينرجي للإنتاج الفني لتامر مرسي 13 الساعة 5 آسر ياسين، والتونسية عائشة بن أحمد، وإخراج أحمد خالد موسى. 15 حلقة مدة كلا منها 30 دقيقة سينرجي للإنتاج الفني لتامر مرسي 14 بابا جه أكرم حسني، وأوتاكا، ونسرين أمين، وسما إبراهيم، من تأليف وائل حمدي، وإخراج خالد مرعي 15 حلقة مدة كلا منها 45 دقيقة سعدي جوهر 15 بدون مقابل هاني رمزي، وعمرو عبد الجليل، وداليا البحيري، ومحمد أبو داود، وحنان يوسف، من تأليف حسام موسلا، وإخراج جمال عبد الحميد 30 حلقة مدة كلا منها 45 دقيقة أفلام محمد فوزي جدول قائمة أفضل مسلسلات مصرية في مسلسلات رمضان 2024

قائمة أفضل مسلسلات مصرية في مسلسلات رمضان 2024

هذه هي قائمة أفضل مسلسلات رمضان 2024 المصرية، التي يشارك فيها أبرز نجوم السينما، والدراما المصرية، والعربية، من خلال 27 مسلسلا.

مسلسل الحشاشين من أفضل مسلسلات مصرية في مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الحشاشين، يدخل قائمة أفضل مسلسلات مصرية 2024، بأضخم ميزانية إنتاج بين مسلسلات رمضان 2024، وأطول مدة تصوير، حيث لم يلحق العرض في موسم رمضان 2023، لعدم استكمال تصويره.

قصة مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين، من بين مسلسلات مصرية تاريخية، تعرض في مسلسلات رمضان 2024، تدور أحداثه حول قصة حياة مؤسس وزعيم طائفة الحشاشين “حسن الصباح”، الذي يعتنق المذهب الإسماعيلي في عُمر الـ 17 عامًا، ويذهب لمصر، ويتنقل بين القاهرة، والإسكندرية، لمدة 3 سنوات، إلى أن يختلف مع أمير الجيوش “بدر الدين”، فيقوم بسجنه ثم نفيه خارج مصر، ليؤسس طائفته التي بثت الرعب في العالم.

وانتهى المخرج بيتر ميمي من تصوير مشاهد كثيرة في مسلسل الحشاشين، داخل مصر، ومشاهد خارجية في دولة كازاخستان، وجزيرة مالطا.

طاقم عمل مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين، من بطولة كريم عبد العزيز، وفتحي عبد الوهاب، ونور إيهاب، وميرنا نور الدين، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

مدة حلقة مسلسل الحشاشين وعدد حلقاته

مدة الحلقة: 40 دقيقة.

عدد الحلقات: 30 حلقة.

شركة إنتاج مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين 2024، بقائمة أفضل مسلسلات رمضان 2024 المصرية، من إنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني “Synergy Art Production” لتامر مرسي.

مسلسل “المداح 4” من أفضل مسلسلات مصرية في مسلسلات رمضان 2024

مسلسل المداح 4 أسطورة العودة، من بين قائمة أفضل مسلسلات مصرية، يدخل سباق الدراما الرمضانية، لاستكمال نجاح المسلسل الذي نجحت الأجزاء الثلاثة السابقة في ضمان مكان ثابت بقائمة أفضل مسلسلات رمضان، في المواسم الثلاثة الماضية.

قصة مسلسل المداح 4 أسطورة العودة

مسلسل المداح 4 أسطورة العودة، هو الجزء الرابع من سلسلة مسلسل “المداح”، وهو من أفضل مسلسلات مصرية قائمة على الإثارة، والتشويق، والخيال، تدور أحداثه حول مغامرات جديدة في مواجهة عالم الجن، وتحديات جديدة في الصراع بين الخير والشر، مع التركيز على البحث في عالم الإعجاز العلمي بالقرآن.

طاقم عمل مسلسل المداح 4 أسطورة العودة

مسلسل المداح 4 أسطورة العودة، من بطولة حمادة هلال، وفتحي عبد الوهاب، وخالد سرحان، وهبة مجدي، وصبحي خليل، وهلا السعيد، ودنيا عبد العزيز، وحنان سليمان، وتأليف أمين جلال، وإخراج أحمد سمير فرج.

مدة حلقة مسلسل المداح 4 أسطورة العودة وعدد حلقاته

مدة الحلقة: 45 دقيقة.

عدد الحلقات: 30 حلقة.

شركة إنتاج مسلسل المداح 4 أسطورة العودة

مسلسل المداح 4 أسطورة العودة 2024، من إنتاج شركة سكوير ميديا للإنتاج الفني والإعلامي، لأصحابها إسلام المرسي ونجلاء رشدي.

مسلسل عتبات البهجة من أفضل مسلسلات مصرية في مسلسلات رمضان 2024

مسلسل عتبات البهجة، من بين مسلسلات مصرية، تشهد عودة مميزة لنجم الدراما الكبير يحيي الفخراني، بعد غياب عامين، منذ تقديمه مسلسل “نجيب زاهى زركش” الذي تم عرضه في رمضان 2021.

قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور أحداث مسلسل عتبات البهجة، حول اثنين من الأصدقاء، يعانون من المشاكل في حياتهم، وكل منهما يجاهد للبحث عن سبب لاستمرار حياته بطريقة فلسفية.

طاقم عمل مسلسل عتبات البهجة

مسلسل عتبات البهجة، من بطولة الفنان الكبير يحيي الفخراني، وجومانة مراد، ونجلاء بدر، قصة إبراهيم عبد المجيد، وسيناريو وحوار مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة.

مدة حلقة مسلسل عتبات البهجة وعدد حلقاته

مدة الحلقة: 45 دقيقة.

عدد الحلقات: 15 حلقة.

شركة إنتاج مسلسل عتبات البهجة

مسلسل عتبات البهجة 2024، من إنتاج شركة العدل جروب، جمال العدل.

مسلسل “المعلم” من أفضل مسلسلات مصرية في مسلسلات رمضان 2024

مسلسل “المعلم”، من بين مسلسلات مصرية، يقدم فيه نجم الدراما مصطفى شعبان، شخصية ابن البلد، التي نجح في تقديمها على مدار المواسم الرمضانية الثلاثة الماضية، كان آخرها مسلسل بابا المجال الذي نجح في جذب المشاهدين من كافة أنحاء العالم العربي في رمضان 2023.

قصة مسلسل “المعلم”

تدور أحداث مسلسل “المعلم”، حول سوق “شادر السمك”، في إطار درامي شعبي، واجتماعي مقتبس من الفيلم الذي يحمل نفس الاسم، وكان بطله النجم الراحل الكبير أحمد ذكي.

طاقم عمل مسلسل “المعلم”

مسلسل “المعلم”، من بطولة مصطفى شعبان، أحمد فؤاد سليم، وسهر الصايغ، ومنذر رياحنة، وهاجر أحمد، وسيد رجب، وأحمد بدير، وتأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل.

مدة حلقة مسلسل “المعلم” وعدد حلقاته

مدة الحلقة: 30 دقيقة

عدد الحلقات: 30 حلقة

شركة إنتاج مسلسل “المعلم”

مسلسل “المعلم”، من إنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني “Synergy Art Production” لتامر مرسي.

مسلسل “إمبراطورية ميم” من أفضل مسلسلات مصرية في مسلسلات رمضان 2024

مسلسل إمبراطورية ميم، من مسلسلات مصرية، يعيد فيه النجم خالد النبوي، تقديم رواية إحسان عبد القدوس، والتي قدمتها من قبل في السينما سيدة الشاشة العربية، فاتن حمامة، عام 1972، ونجحت حينها نجاحا كبيرا.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

تدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم، حول رواية إحسان عبد القدوس، التي تحمل نفس الاسم، ولكن بالالتزام بنص الرواية، والتي كان بطلها رجلا، وتدور الأحداث حوله وحول عائلته، لا أم لـ 6 أبناء وبنات كما قدمتها في سبعينيات القرن الماضي، الفنانة القديرة فاتن حمامة.

طاقم عمل مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، من بطولة خالد النبوي، وحلا شيحة، ومحمود حافظ، ونشوى مصطفي ، ونور النبوي، وقصة إحسان عبد القدوس، وسيناريو وحوار، محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة.

مدة حلقة مسلسل إمبراطورية ميم وعدد حلقاته

مدة الحلقة: 45 دقيقة

عدد الحلقات: 30 حلقة

شركة إنتاج مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، من إنتاج شركة “أروما أستديو” لتامر مرتضى.

مسلسل “ألف ليلة وليلة” من أفضل مسلسلات مصرية في مسلسلات رمضان 2024

مسلسل ألف ليلة وليلة، من مسلسلات مصرية، يقدم فيه نجم الدراما المصرية، ياسر جلال، تجربة جديدة حول سر حكايات ألف ليلة وليلة في إنتاج ضخم ، ومواقع تصوير خارجية عديدة، داخل مصر، وخارجها.

قصة مسلسل ألف ليلة وليلة

قصة مسلسل ألف ليلة وليلة، تدور حول أصل عقدة شهريار، في إطار حديث يواكب عصرنا الحالي.

طاقم عمل مسلسل ألف ليلة وليلة

مسلسل ألف ليلة وليلة، من بطولة ياسر جلال، وياسمين رئيس، وهنادي مهنا، وشيري عادل، وسامي مغاوري، ونور، وإخراج إسلام خيري.

مدة حلقة مسلسل ألف ليلة وليلة وعدد حلقاته

مدة الحلقة: 40 دقيقة

عدد الحلقات: 30 حلقة

شركة إنتاج مسلسل ألف ليلة وليلة

مسلسل ألف ليلة وليلة، إنتاج مشترك لشركتي شركة “ميديا هب” لسعدي جوهر، وشركة “أروما ستوديوز” لتامر مرتضى.

مسلسل “العتاولة” من أفضل مسلسلات مصرية في مسلسلات رمضان 2024

يمثل مسلسل العتاولة، من بين مسلسلات مصرية تشهد عودة مميزة لنجم السينما والدراما العربية، أحمد السقا، إلى الدراما الاجتماعية.

قصة مسلسل العتاولة

تدور قصة مسلسل العتاولة، حول فكرة الصراع بين الأخوة، وهو أول صراع في التاريخ يتسبب في أول جريمة قتل.

طاقم عمل مسلسل العتاولة

مسلسل العتاولة، من بطولةأحمد السقا، وزينة، وطارق لطفي، وباسم سمرة، ومي كساب، وصلاح عبد الله، وحنان يوسف، وتأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

مدة حلقة مسلسل العتاولة وعدد حلقاته

مدة الحلقة: 45 دقيقة

عدد الحلقات: 30 حلقة

شركة إنتاج مسلسل العتاولة

مسلسل العتاولة، من إنتاج شركة محمد عبد الغني.

مسلسل “بيت الرفاعي” من أفضل مسلسلات مصرية في مسلسلات رمضان 2024

النجم أمير كرارة، يعود للمنافسة في سباق الدراما الرمضاني بمسلسل بيت الرفاعي، من بين مسلسلات مصرية تشهد منافسة كبير في رمضان 2024.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

تدور أحداث مسلسل بيت الرفاعي، حول تجارة الآثار، ومنطقة نزلة السمان، وتعرض أحداثه بطريقة الفلاش باك.

طاقم عمل مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي، من بطولة أمير كرارة، وأحمد رزق، وميرنا جميل، وسيد رجب، وأحمد فؤاد سليم، من تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال.

مدة حلقة مسلسل بيت الرفاعي وعدد حلقاته

مدة الحلقة: 45 دقيقة

عدد الحلقات: 30 حلقة

شركة إنتاج مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي، من إنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني “Synergy Art Production” لتامر مرسي.

مسلسل “الكبير أوي 8” من أفضل مسلسلات مصرية في مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الكبير أوي 8، هو الجزء الثامن من سلسلة مسلسل الكبير أوي، وهو من أطول سلاسل المسلسلات في تاريخ المسلسلات المصرية، التي حققت نجاحات متواصلة طوال سباق الدراما الرمضاني المواسم الماضية.

قصة مسلسل الكبير أوي 8

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، حول أحداث كوميدية جديدة، وقصص بين أبطاله، الذين تتطور شخصياتهم في كل جزء عن الآخر.

ومسلسل الكبير أوي، صدر أول جزء منه في عام 2010، في 15 حلقة،

مسلسل مصري إنتاج 2010، وصدر منه 7 أجزاء، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، في مقدمتهم أحمد مكي، الذي قام بأداء عدة شخصيات بالمسلسل هم الكبير، وجوني، وحزلقوم، ودنيا سمير غانم التي شاركت في أول 3 أجزاء فقط، ومحمد سلام، والعديد من ضيوف الشرف.

طاقم عمل مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي 8 ، من بين مسلسلات مصرية 2024، بطولة أحمد مكي، ورحمة أحمد، ومحمد سلام، ومحمد شاهين، ، وسعيد طرابيك، ومن تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

مدة حلقة مسلسل الكبير أوي 8 وعدد حلقاته

مدة الحلقة: 45 دقيقة

عدد الحلقات: 30 حلقة

شركة إنتاج مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي 8 ، من إنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني “Synergy Art Production” لتامر مرسي.

مسلسل “خالد نور وولده نور” من أفضل مسلسلات مصرية في مسلسلات رمضان 2024

مسلسل خالد نور وولده نور، هو مسلسل كوميدي، من بين مسلسلات مصرية، تستهدف المنافسة بقوة على المركز الأول في ترتيب المسلسلات الأكثر مشاهدة، بعد جمعه للنجمين كريم محمود عبد العزيز، وشيكو.

مسلسل خالد نور وولده نور، يناقش الخلافات الزوجية في إطار اجتماعي كوميدي.

طاقم عمل مسلسل “خالد نور وولده نور”

مسلسل خالد نور وولده نور، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، وشيكو، وآية سماحة، وشريف رمزي، ودنيا ماهر، من تأليف كريم كيمز، وإخراج محمد أمين.

مدة حلقة مسلسل “خالد نور وولده نور” وعدد حلقاته

مدة الحلقة: 45 دقيقة

عدد الحلقات: 15 حلقة

شركة إنتاج مسلسل “خالد نور وولده نور”

مسلسل “خالد نور وولده نور”، من إنتاج شركة Masha Entertainment.

مسلسل “صيد العقارب” من أفضل مسلسلات مصرية في مسلسلات رمضان 2024

مسلسل صيد العقارب، هو مسلسل اجتماعي درامي، يجمع عددا كبيرا من نجوم الدراما الرمضانية، لينافس في سباق المسلسلات المصرية في رمضان.

قصة مسلسل صيد العقارب

تتكتم أسرة مسلسل صيد العقارب، الحديث عن قصته، لكن بطلة العمل غادة عبد الرازق، قالت إن قصة المسلسل تدور حول تحديات الحياة الصعبة، والمستحيلة.

طاقم عمل مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب، من بطولة غادة عبد الرازق، ورياض الخولي، وسيمون، ومنال سلامة، وأحمد ماهر، من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

مدة حلقة مسلسل صيد العقارب وعدد حلقاته

مدة الحلقة: 45 دقيقة

عدد الحلقات: 15 حلقة

شركة إنتاج مسلسل صيد العقارب

من بين مسلسلات مصرية تم إنتاجها في عام 2024، مسلسل صيد العقارب، من إنتاج شركة فينو مينا

مسلسل “حق عرب” من أفضل مسلسلات مصرية في مسلسلات رمضان 2024

يجمع مسلسل حق عرب، عدد من نجوم الدراما الرمضانية الذين حققت أعمالهم نجاحا كبيرا في موسم رمضان الماضي، وهو يعتبر أول بطولة مطلقة للنجم أحمد العوضي.

قصة مسلسل حق عرب

تدور قصة مسلسل حق عرب، حول بطل شعبي، يتعرض لعدد من التحديات، والصعاب التي يحاول التغلب عليها في إطار من الأكشن وسط قصة حب مشتعلة.

طاقم عمل مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، ووفاء عامر، ورياض الخولي، وميرهان حسين، ووليد فواز، من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

مدة حلقة مسلسل حق عرب وعدد حلقاته

مدة الحلقة: 40 دقيقة

عدد الحلقات: 30 حلقة

شركة إنتاج مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب، من إنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني “Synergy Art Production” لتامر مرسي.

مسلسل “الساعة 5” من أفضل مسلسلات مصرية في مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الساعة 5، هو من مسلسلات مصرية، تصنف أحداثها بالإثارة، والغموض، وهو نوع جديد يقدمه جان الدراما الرمضانية آسر ياسين.

قصة مسلسل الساعة 5

ترفض أسرة مسلسل الساعة 5، الحديث عن قصة المسلسل، لكنها تؤكد أنه نوع جديد من الدراما التليفزيونية، تدور أحداثه في إطار من الغموض والإثارة.

طاقم عمل مسلسل الساعة 5

مسلسل الساعة 5، بطولة آسر ياسين، والتونسية عائشة بن أحمد، وإخراج أحمد خالد موسى.

مدة حلقة مسلسل الساعة 5 وعدد حلقاته

مدة الحلقة: 30 دقيقة

عدد الحلقات: 15 حلقة

شركة إنتاج مسلسل الساعة 5

مسلسل الساعة 5، من إنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني “Synergy Art Production” لتامر مرسي.

مسلسل “بابا جه” من قائمة أفضل مسلسلات مصرية في مسلسلات رمضان 2024

مسلسل “بابا جه”، يعتبر من مسلسلات مصرية، تم إنتاجه للمنافسة في الدراما الرمضانية، وهو من المسلسلات القليلة التي تناقش آثار فيروس كورونا الاقتصادية.

قصة مسلسل بابا جه

تدور أحداث مسلسل “بابا جه”، حول آثار فيروس كورونا الاقتصادية، على عمل مدير فندق في إطار كوميدي

طاقم عمل مسلسل بابا جه

مسلسل “بابا جه”، بطولة أكرم حسني، وأوتاكا، ونسرين أمين، وسما إبراهيم، من تأليف وائل حمدي، وإخراج خالد مرعي.

مدة حلقة مسلسل بابا جه وعدد حلقاته

مدة الحلقة: 45 دقيقة

عدد الحلقات: 15 حلقة

شركة إنتاج مسلسل بابا جه

مسلسل “بابا جه”، من إنتاج شركة سعدي جوهر.

مسلسل ” بدون مقابل” من أفضل مسلسلات مصرية في مسلسلات رمضان 2024

مسلسل بدون مقابل، من بين مسلسلات مصرية تم إنتاجها في عام 2024، ويعتبر نقلة للنجم هاني رمزي، من المسلسلات الكوميدية، إلى مسلسلات الأكشن، والمخابرات.

قصة مسلسل بدون مقابل

تدور قصة مسلسل بدون مقابل، حول ضابط مخابرات يحارب الإرهاب، في إطار من التشويق، ويضم المسلسل مجموعة من مشاهد الأكشن الصعبة.

طاقم عمل مسلسل بدون مقابل

مسلسل بدون مقابل، بطولة هاني رمزي، وعمرو عبد الجليل، وداليا البحيري، ومحمد أبو داود، وحنان يوسف، من تأليف حسام موسى، وإخراج جمال عبد الحميد.

مدة حلقة مسلسل بدون مقابل وعدد حلقاته

مدة الحلقة: 45 دقيقة

عدد الحلقات: 30 حلقة

شركة إنتاج مسلسل بدون مقابل

مسلسل بدون مقابل، من إنتاج شركة أفلام محمد فوزي.