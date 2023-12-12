تصدر فيلم الناقة السعودي 2023 “NAGA”، قائمة الأفلام الأعلى مشاهدة في السعودية، ودول عربية أخرى، منذ الساعات الأولى لعرضه على منصة نتفليكس “netflix” العالمية.

كما أثار فيلم الناقة السعودي، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، بين منتقدي الفيلم، ومعجبيه، في سلسلة من النقاشات التي لا تنتهي، بسبب اختلافه عن الأفلام السعودية التي ظهرت مؤخرا، وجرأته العالية في مناقشة قضية تخص المجتمع السعودي، رآها البعض رؤية للمجتمع بعيدة عن الواقع.

الفيلم السعودي “ناقة” من تأليف، وإخراج مشعل الجاسر، وبطولة أضواء بدر، وجبران الجبران، ويزيد المجيول، وأمل الحربي.

وعرض فيلم الناقة السعودي، ضمن أفلام قسم “روائع عربية”، بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذي اختتم فعاليات دورته الثالثة يوم الخميس الماضي، وذلك قبل عرضة مباشرة على منصة نتفليكس العالمية، وتصدر قائمة الأفلام الأعلى مشاهدة بالسعودية، ودول عربية أخرى.

أسباب تصدر فيلم الناقة السعودي مواقع السوشيال ميديا ومحركات البحث

يعود الأهتمام لمشاهدة الفيلم، وتصدره منصات التواصل الاجتماعي، ومحركات البحث، لا سيما منصة “إكس”( تويتر سابقا)، إلي سببين، أولهما مدى اقتراب الفيلم من المجتمع السعودي، وجرأته العالية في مناقشة قضية تخص المجتمع السعودي، رآها البعض رؤية للمجتمع بعيدة عن الواقع، أما السبب الثاني فهو وجود ألفاظ نابية في الفيلم، مما دفع البعض على منصة “إكس”، للتساؤل عن مستقبل السينما السعودية ككل في ظل ما تقدمه من سلبيات للمجتمع السعودي المحافظ.

وركز أغلب المنتقدين لفيلم الناقة السعودي، على فكرة الفيلم والتي تقوم على فكرة الصداقة بين الشباب من الجنسين، وترويجه لها على أنها فكرة مقبولة في المجتمع السعودي، كما ركزوا على الألفاظ النابية، التي تكررت في الفيلم في أكثر من مناسبة، لحد مطالبتهم بحذفها من الفيلم.

المخرج مشعل الجاسر .. ومنذ افلامه القصيرة الأولى وضع له بصمة و أسلوبا مختلفا عن بقية زملاءه المخرجين . شاهدتُ له مؤخرا فلمه الروائي الطويل الأول #ناقة الذي تميز بسرد بصري مختلف وفن في التقطيع . اتمنى لمشعل كل التقدم والنجاح .وابارك لطاقم الفيلم نجاحهم في مهرجان البحر السينمائي… pic.twitter.com/oyfcwKXsqi — إبراهيم الحساوي (@ibrahimalhsawi) December 11, 2023

قصة فيلم الناقة السعودي

فيلم “ناقة” السعودي، تدور قصته حول بطلته “سارة “المتمردة، في إطار من الكوميديا، والرعب، واستخدم ألفاظ جرئية بين بطلات الفيلم، مما فتح الباب للسؤال عن لهجة الأبطال، وهل هي لهجة سعودية، أم لا.

تدخن بطلة الفيلم “سارة” بشراهة، وتمضغ العلكة بصوت مسموع طوال مشاهد الفيلم، وتضع الكثير من الإكسسوارات بعشوائية، في إشارة على أنها شخصية تعيش حالة لامبالاة.

تذهب “سارة” مع والدها إلى السوق، الذي يطالبها بعدم التأخر أثناء شراء ما يلزمها، وألا تعرضت لعقاب شديد، لكنها رغم ذلك تتسلل للذهاب في موعد غرامي لمقابلة صديقها، الذي يخبرها برغبته في اصطحابها لحفلة صاخبة في مخيم داخل الصحراء.

وبعد تحركت السيارة بهما، تتعطل في الصحراء ليلا، وتتعرض “سارة” لعدة مواقف غريبة عليها أن تواجهها، وتعود لمنزلها قبل الساعة العاشرة مساء حتى لا تتعرض للعقاب.

أبطال فيلم الناقة السعودي والمخرج

فيلم الناقة السعودي من تأليف، وإخراج مشعل الجاسر، وبطولة أضواء بدر، وجبران الجبران، ويزيد المجيول، وأمل الحربي، وعرض لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، قبل أيام.

جوائز ترشح لها فيلم الناقة السعودي

لم يتم ترشيح فيلم الناقة السعودي، حتى الآن إلى جوائز بمهرجانات الأفلام.

لكن إدارة مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، اختارت فيلم “ناقة” السعودي، في سبتمبر الماضي، ليعضر ضمن قسم “عروض منتصف الليل” بالمهرجان، وهذا القسم يتم اختيار الأفلام الأجنبية المهمة ليتم عرضها فيه من كافة أنحاء العالم.

وجهة نظر مخرج فيلم الناقة السعودي

قال مشعل الجاسر، مؤلف، ومخرج، فيلم الناقة السعودي، في تصريحات لوسائل إعلام سعودية، أن أحداث فيلمه “ناقة” تمزج بين الكوميديا، والإثارة، ليكون أول فيلم في مدرسة جديدة للأفلام السعودية، التي يوجد منها نوعان حتى الآن، وهما الدراما، أو الكوميديا.

وأضاف الجاسر، أن فيلمه “ناقه”، مختلف فقصته تحدث خلال يوم واحد فقط، تمر فيه بطلته بعدة انتكاسات متتالية، أذ يبدأ بموعد غرامي، وينتهي بكابوس غرامي أيضا.

وأوضح مخرج فيلم الناقة السعودي، أن العمل استغرق في الفيلم، 30 شهراـ، باعتباره هو فيلمه الأول الطويل، بعد قيامه بإخراج عدد من الأفلام القصيرة.

سبب إطلاق اسم “ناقة” على فيلم الناقة السعودي؟

يقتل صديق “سارة” بسياراته جملا صغيرا دون قصد، أثناء ذهابه لحفلة في الصحراء، وتتعطل سيارته، بينما تحاول الناقة الأم الانتقام لموت صغيرها، من “سارة”، وصديقها.