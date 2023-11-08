“ستارز أون” منصة مجانية تبث أفلام وبرامج تلفزيونية من جميع أنحاء العالم

أعلنت “evision”، ذراع بث المحتوى الإعلامي والترفيهي في e&، اليوم عن إطلاق منصة المشاهدة المجانية عبر الإنترنت ستارز أون “STARZ ON” التي تقدم المحتوى الإقليمي ومحتوى هوليوود وبوليوود، والمحتوى المتنوع باللغات العربية، والإنجليزية، والفرنسية إلى جانب المحتوى الرياضي مجاناً للمشاهدين.

منصة ستارز أون

وتعمل المنصة الجديدة بتقنيتي AVOD (الفيديو المعتمد على الإعلانات حسب الطلب)، وFAST (البث التلفزيوني المجاني المدعوم بالإعلانات)، وتتوفر لجميع المستخدمين في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، وغرب إفريقيا على الأجهزة بنظامي Android وiOS. وسيتمكن المشتركون حالياً من مشاهدة 50 قناة تلفزيونية، بالإضافة إلى آلاف الساعات من المحتوى مجاناً، بينما تعمل ستارز أون STARZ ON حالياً على زيادة المحتوى المتنوع ليصل إلى أكثر من 25,000 ساعة، وأكثر من 100 قناة تلفزيونية متاحة على جميع الأجهزة الذكية بحلول عام 2024.

وتضم ستارز أون مجموعة متنوعة من المحتوى المتميز بلغات متعددة، بجانب أعمال الدراما والكوميديا وأفضل إنتاجات دور العرض السينمائية، والأفلام الوثائقية والعروض الواقعية، بالإضافة إلى الفعاليات الرياضية والعروض المباشرة لنزالات الملاكمة.

ويتمتع المشتركون أيضاً بالعديد من القنوات التلفزيونية الحصرية والمصمّمة للمنصة الجديدة مثل “STARZON KIDS” و”STARZON CHILLZ” و”STARZON THRILLZ”. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقديم أكثر من 40 قناة مميزة بما في ذلك أفضل الأخبار، وبرامج الواقع، وأفلام بوليوود، والمحتوى الرياضي، وبرامج النجوم المشهورين، لتوفير أفضل تجربة بث مجانية للمشاهدين في جميع أنحاء المنطقة.

وتتضمن ستارز أون تقنيات جديدة تسمح بالتخصيص الذكي للمحتوى المعروض والإعلانات الذكية، وتوفر المنصة الجديدة أيضاً ميزات التنزيل والتشغيل السهلة والسريعة، لتقديم تجربة مستخدم رائعة بما في ذلك قائمة الاختيارات المتميزة للمحتوى، والتشغيل التلقائي، والعروض الترويجية الرائعة للعلامات التجارية المميزة بعدة لغات.

وتقدم ستارز أون رؤية بانورامية للمحتوى الترفيهي العالمي، تلبي مجموعة واسعة من الأذواق، من الأفلام والبرامج التلفزيونية إلى المحتوى التعليمي والترفيهي باللغات العربية والإنجليزية، والفرنسية، ولغات جنوب آسيا، وغيرها.

ويُتاح لمستخدمي STARZ ON إمكانية الاشتراك بخدمات STARZPLAY لمشاهدة المحتوى الترفيهي المتميز والفعاليات الرياضية المباشرة مثل الكريكت، والرجبي، والدوري الإيطالي الدرجة A لكرة القدم.

ويمكن للمشاهدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الاستمتاع باكتشاف العالم اللامحدود الذي تقدمه لهم STARZ ON والمزيد، من خلال تحميل تطبيق STARZ ON عبر Google Play وApple iOS.