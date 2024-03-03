فريق التحرير by فريق التحرير

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تركي آل الشيخ يعلن عن”مصنع الكوميديا”في السعودية

تسعى الهيئة العامة للترفيه من خلالها إلى توفير بيئة داعمة ومحفزة للمواهب الشابة، تمكنها من التعبير عن أنفسها بحرية وإبداع في مجال الكوميديا

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن إطلاق مبادرة “مصنع الكوميديا“، بهدف دعم المواهب الشابة في مجال الكوميديا والمسرح.

و تعتبر هذه المبادرة خطوة جديدة تعكس رؤية المملكة العربية السعودية في تطوير المشهد الثقافي والترفيهي، والتي تهدف إلى اكتشاف ودعم المواهب الشابة في المجال الترفيهي.

حيث أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ عن رعاية الهيئة لمبادرة “مصنع الكوميديا، و التي تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه لتحفيز النشاط الترفيهي وتعزيز المواهب الفنية في المملكة.

و”مصنع الكوميديا” يسعى إلى توفير بيئة داعمة للمواهب الشابة، تمكنهم من التعبير عن إبداعاتهم وتقديم محتوى كوميدي يعبر عن الهوية السعودية ويعالج قضايا المجتمع بأسلوب فكاهي.

تشمل المبادرة ورش عمل، ودورات تدريبية، وفعاليات تنافسية، تهدف إلى صقل مواهب الشباب وإعدادهم للمشاركة بفعالية في صناعة الترفيه، كما توفر المبادرة منصة للشباب السعودي لعرض مواهبهم الفكاهية، وتسعى لتنمية القدرات الإبداعية في هذا المجال وتقديم فرصة لهم لتطوير مهاراتهم تحت إشراف متخصصين في الفن الكوميدي.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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