الإمارات تحتل المرتبة الثانية عالميا في سرعة الإنترنت

واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة مسيرتها المتميزة في مجال الإنترنت، وحققت إنجازاً جديداً تمثل في احتلالها المرتبة الثانية عالمياً في سرعة الإنترنت الثابت والمتحرك، وذلك وفقاً لبيانات مؤشر “سبيد تيست” speedtest المتخصص في قياس سرعات الإنترنت عالمياً، وبنهاية النصف الأول من عام 2024.

وتعزى هذه القفزة النوعية إلى التقدم الملحوظ الذي شهدته خدمات الإنترنت الثابت في الدولة خلال الشهور الستة الماضية، حيث تقدمت 5 مراتب عن ترتيبها السابع عالمياً نهاية عام 2023.

المصدر: unsplash

وتقدم الإمارات خدمات إنترنت ثابت بسرعات تتجاوز 283 ميجا بت في الثانية، مما يجعلها في طليعة الدول العربية والإقليمية في هذا المجال.

وتتفوق هذه السرعات على سرعات الدول ذات البنية التحتية الفعالة مثل هونغ كونغ (271 ميجا بت) وشيلي (263.3 ميجا بت) والولايات المتحدة (244.6 ميجا بت) وأيسلندا (242 ميجا بت).

ولم تقتصر إنجازات الإمارات على الإنترنت الثابت، بل حافظت أيضاً على ريادتها في مجال الإنترنت المتحرك، حيث احتلت المرتبة الثانية عالمياً بمتوسط سرعة بلغ 323.6 ميجا بت في الثانية بنهاية يونيو 2024.

وتشير هذه السرعات إلى جودة عالية وأداء ممتاز لشبكات “اتصالات” و”دو”، مقارنةً بالعديد من وجهات الأعمال النشطة في مجال الاتصالات.

المصدر: unsplash