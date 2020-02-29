صحة أبوظبي: الفحوص المخبرية أثبتت خلو 167 شخصاً من كورونا

نتائج الفحوص المخبرية التي أجريت للمخالطين للحالتين المصابتين بفيروس كورونا الخاضعين للحجر الصحي في جزيرة ياس جاءت سلبية

وام- واصلت دائرة الصحة في أبوظبي بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات المختصة، في إطار المتابعة المستمرة للوضع الصحي، حفاظاً على سلامة وصحة الجميع، اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة كافة بشأن جميع المشاركين في سباق طواف الإمارات المخالطين للحالتين المصابتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) واللتين تم الإعلان عن إصابتهما يوم الخميس.

وذكرت الدائرة في بيان لها أن نتائج الفحوص المخبرية التي أجريت للمخالطين الخاضعين للحجر الصحي في جزيرة ياس جاءت سلبية لـ167 شخصاً وأثبتت خلوهم من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأكدت أنها لا تزال تتابع نتائج باقي المخالطين المتوقع ظهورها خلال الساعات القادمة.