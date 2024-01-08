مجموعة MBC السعودية.. السهم يقفز 30% في أول أيام التداول

قفزت أسهم مجموعة MBC السعودية الإعلامية، بنسبة 30% اليوم الاثنين فوق سعر الإدراج في أول جلسات تداوله في البورصة السعودية “تداول”، ليتصدر الأسهم الرابحة.

وجمعت مجموعة MBC السعودية الإعلامية، الشهر الماضي، نحو 831 مليون ريال (222 مليون دولار) من طرح عام لنسبة 10% من أسهم الشركة.

سهم مجموعة MBC السعودية يقفز للحد الأقصى

وقفز سعر سهم مجموعة MBC السعودية الإعلامية، بنسبة 30%، بحلول الساعة 12:50 بتوقيت السعودية؛ صعد بها إلى مستوى 32.50 ريالا، مرتفعا بالحدود القصوى، مقارنة مع سعر الطرح العام الأولى عند 25 ريالا للسهم.

ومجموعة MBC السعودية الإعلامية، تدير 13 قناة تلفزيونية مفتوحة دون اشتراكات، كما تدير منصة البث المباشر “شاهد”.

كميات وقيمة تداول سهم مجموعة MBC السعودية

وبلغت كمية التداول على سهم مجموعة MBC السعودية الإعلامية، في هذه الفترة، نحو 2.85 مليون سهم، في عدد صفقات بلغ 3.58 آلاف صفقة، بقيمة 92.5 مليون ريال.

وشهدت البورصة السعودية ” تداول”، اليوم الاثنين، إدراج وبدء تداول أسهم مجموعة MBC السعودية في السوق الرئيسية، تحت رمز تداول 4072، ورمز دولي SA15U0CHVK19.

طرح 10% من أسهم مجموعة إم.بي.سي” الإعلامية السعودية

وأعلنت شركة “إتش إس بي سي العربية السعودية”، الشهر الماضي، بصفتها مدير اكتتاب الطرح العام الأولي لمجموعة MBC السعودية الإعلامية، عن إتمام عملية الطرح لشريحة الأفراد، بحجم طلبات بلغ قيمته 1.46 مليار ريال، بعد تغطية الطرح من قبل الأفراد، نحو 17.6 مرة.

ووافقت هيئة السوق السعودية، في 21 شهر نوفمبر الماضي، على طلب مجموعة MBC السعودية الإعلامية، بتسجيل أسهمها، وطرح 33.25 مليون سهم عادي عن طريق زيادة رأسمال الشركة، لتمثل أسهم الطرح 10% من رأس المال الشركة.

والأعوام القليلة الماضية، شهدت موجة من عمليات الطرح العام الأولي في السعودية إذ خصخصت الحكومة السعودية أصولا، وشجعت شركات القطاع الخاص السعودي، على الإدراج بالبورصة، في محاولة لتعزيز أسواق المال، وجذب الاستثمارات الأجنبية في إطار حملة إصلاح تهدف إلى تقليص اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط.