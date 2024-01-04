انخفض سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، اليوم الخميس 4-1-2024، انخفاضا طفيفا في أسواق العاصمة بغداد، وفي مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في البورصة العراقية

وانخفض سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الخميس 4-1-2024، نحو 4 دينارات عراقية، في بداية تعاملات بورصتي الكفاح، والحارثية المركزيتين في بغداد، إلى نحو 1525 دينارا مقابل الدولار الواحد، مقارنة بنحو 1529 دينارا مقابل الدولار الواحد، في نهاية تعاملات أمس الأربعاء.

فيما بلغ سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الخميس 4-1-2024، نحو 1320 دينارا للدولار الواحد، في البنك المركزي العراقي.

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الخميس 4-1-2024، في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، إلى نحو 1515 دينارا للشراء، و 1535 دينارا للبيع، حسب وكالة الصحافة المستقلة العراقية.

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في أربيل

كما انخفض سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، اليوم الخميس 4-1-2024، في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في أربيل إقليم كوردستان، إلى نحو 1524 دينارا للشراء، و1525 دينارا للبيع.

توقعات باستمرار تراجع سعر الدولار في السوق الموازية “السوداء”

توقعت رابطة المصارف الخاصة العراقية، الجمعة الماضية، استمرار تراجع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، في السوق الموازية “السوداء” مع استمرار تطبيق اتفاقات البنك المركزي العراقي، مع مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) وعدة دول لتمويل التجارة الخارجية.

وقال سمير النصيري، مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية الرسمية “واع”، إن أهداف ومهام البنك المركزي العراقي، تركز على الإصلاح المالي والمصرفي، للانتقال من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد الرقمي عبر تطوير ونشر أجهزة الدفع الإلكتروني.

وتوقع النصيري، أن تؤدي هذه إجراءات البنك المركزي العراقي، لاستمرار انخفاض سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، في السوق السوداء، والذي يتراجع بشكل مستمر حاليا.

عملات جديدة للتحويلات الخارجية للعراق

وأضاف، أن مفاوضات البنك المركزي العراقي، التي استمرت بحدود 8 أشهر مع الخزانة الأمريكية، والبنك المركزي الأمريكي، وعدد من البنوك المركزي الأخرى، أثمرت عن اتفاقيات جديدة للسماح بدخول عملات جديدة للتعامل في التحويلات الخارجية مع العراق، ومنها اليورو، والدرهم الإماراتي، واليوان الصيني، والروبية الهندية، والليرة التركية.

وأوضح، أن نجاح تنفيذ هذه الاتفاقيات، انعكس على سعر الصرف الدينار العراقي، وأدى إلى تراجع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، في السوق السوداء.

وأضاف، أن البنك المركزي العراقي، في الفترة الماضية، قام بالاتفاق مع مصارف تركية، لتعزيز أرصدة المصارف العراقية بالليرة التركية، واليورو ، مما زاد من احتياطي البنك المركزي العراقي، بعشرات الملايين من عملة اليورو، بالإضافة إلى الاتفاق مع بنك أبو ظبي الأول الإماراتي، للسماح بالتعامل بالدرهم الإماراتي لتمويل تجارة العراقيين مع الإمارات.