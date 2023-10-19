فتح باب التجنيد الموحد بوزارة الدفاع السعودية

أعلنت الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة، عن فتح باب القبول والتجنيد الموحد في القوات المسلحة وأفرعها خلال هذا العام، للالتحاق في الخدمة العسكرية من رتبة “جندي” إلى رتبة “رقيب”.





وقالت وزارة الدفاع، أن التوظيف سيكون بمختلف التخصصات، و المؤهلات المطلوبة هي الثانوية العامة والتجارية والصناعية، خريجي الدبلوم، و البكالوريوس.



و وضعت 11شرطا للقبول، وهي:

– أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية.

– أن لا يكون متزوجًا من غير سعودية.

– أن لا يكون موظفًا في أي جهة حكومية.

– حصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.

– أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

– أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم.

– أن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.

– أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– أن لا يقل عمره عن (ثمانية عشر) عاماً ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة.

– ألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية. اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص.





فيما حددت الرتب المستهدفة، في 5 رتب ” جندي، جندي أول، عريف، وكيل رقيب، ورقيب، و ذلك في أفرع القوات المسلحة، القوات البرية الملكية السعودية، و قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، القوات الجوية الملكية السعودية، و القوات البحرية الملكية السعودية، قوة الصواريخ الإستراتيجية الملكية السعودية، بالإضافة للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، و قيادة القوات المشتركة.

و يبدأ التقديم من يوم الأحد الموافق 5 نوفمبر المقبل، من خلال بوابة القبول الموحد لوزارة الدفاع على هذا الرابط، (اضغط هنا) ويستمر حتى الخميس 9 نوفمبر.