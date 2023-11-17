10 مواقع توظيف من أهم مواقع التوظيف في السعودية

لا حديث في جميع أوساط التوظيف، إلا عن السوق السعودية الواعدة في جميع المجالات، بداية من الهندسة والبناء، مرورا بصناعة النفط والطاقة المتجددة، ووصولا إلى الصحافة والإعلام والرياضة وصناعة الترفيه، فما هي مواقع التوظيف في السعودية.

مستقبل العمل في السعودية يبدأ بالبحث عن وظيفة مناسبة، ومن أجل تحقيق هذا الهدف، يعتبر اختيار شركات ومواقع التوظيف في السعودية من الأمور الحاسمة.

ونستعرض في هذا التقرير أبرز شركات ومواقع التوظيف الذي يمكن الاستفادة منها لتحسين فرص الحصول على وظيفة في السعودية.

أهم شركات و مواقع التوظيف في السعودية

هناك العديد من شركات ومواقع التوظيف في السعودية التي تقدم فرص عمل مهمة ومتنوعة، نستعرض 10 من أبرز شركات ومواقع التوظيف في السعودية:

1- منصة جدارات – Jadarat من مواقع التوظيف في السعودية

تم إطلاق منصة جدارات من قبل وزارة التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية، وتم تصميمها لتكون المنصة الرئيسية للتوظيف في المجالات الحكومية المختلفة في المملكة العربية السعودية.

للتسجيل في هذه المنصة، تحتاج إلى استخدام بريد إلكتروني وتفعيله باستخدام رمز التفعيل، بعد ذلك، قم بإدخال بياناتك الشخصية الصحيحة وتحميل سيرتك الذاتية.

المنصة سهلة الاستخدام وتتيح لك إنشاء سيرة ذاتية بسيطة توضح مؤهلاتك وخبراتك، بالإضافة إلى ذلك، ستجد على المنصة فرصًا للتدريب ومعلومات وأخبار هامة عن أهم الشركات الحكومية في المملكة التي تبحث دائمًا عن أصحاب المهارات والحرف في السعودية.

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منصة جدارات – Jadarat من مواقع التوظيف في السعودية

2- منصة طاقات – Taqat من مواقع التوظيف في السعودية

منصة طاقات تتلقى دعمًا من صندوق التنمية البشرية وتُعتبر أفضل موقع في المملكة العربية السعودية للتوظيف والتدريب، بسبب خدماتها المميزة المقدمة للمواطن السعودي، وعلى هذه المنصة، يمكنك العثور على أهم المبادرات والصناديق السعودية التي تدعم مجالات متنوعة مثل:

برنامج لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة (توافق).

برنامج لتطوير المهارات المهنية المختلفة (دروب).

برنامج لتوعية العاملين بقوانين العمل وحقوقهم (الثقافة العالمية).

برنامج مصمم لتعليم المهارات التكنولوجية والمهارات النادرة المطلوبة في المستقبل (مستقبل النجوم).

تقدم المنصة أيضًا صندوق هدف الذي يوفر لك خدمات مهنية مميزة مثل الاستشارات المهنية لمساعدتك في اختيار وظيفة مناسبة، بالإضافة إلى ذلك ستجد على المنصة العديد من برامج التدريب، بما في ذلك برنامج دروب الذي يهدف إلى تعليم المهارات المهمة مثل اللغة الإنجليزية والمهارات التقنية ومهارات العمل الحر، كما يوفر الموقع تجربة مستخدم مميزة وسهلة الاستخدام على الهاتف.

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3- موقع تنقيب – Tanqeeb من مواقع التوظيف في السعودية

موقع تنقيب هي منصة الكترونية شهيرة تهدف إلى توفير فرص عمل في المملكة العربية السعودية، ويقدم الموقع العديد من الوظائف في مختلف المجالات بأنواع مختلفة من الشركات والمؤسسات.

يعتبر تنقيب مصدرًا موثوقًا للباحثين عن عمل في السعودية، حيث يوفر فرص عديدة ومتنوعة لتلبية احتياجات الباحثين عن وظائف.

للبحث عن وظيفة على موقع تنقيب، يمكنك استخدام خيارات البحث المتاحة مثل تحديد المجال المهني، والموقع الجغرافي، ونوع الوظيفة المطلوبة، وببساطة يمكنك تصفح الموقع والتحقق من الوظائف المتاحة وتقديم طلب التوظيف عبر الموقع.

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4- موقع بعيد – Baeed من مواقع التوظيف في السعودية

موقع بعيد هو موقع للوظائف في المملكة العربية السعودية، حيث يوفر فرص عمل متنوعة في العديد من المجالات، ويقدم الموقع وظائف في القطاعات العامة والخاصة ويستهدف جميع المؤهلات والخبرات.

يمكنك البحث عن الوظائف عن طريق إدخال معلوماتك الشخصية والتفاصيل المهمة مثل المؤهلات والخبرات والمدينة المفضلة للعمل، بعد ذلك سوف يقوم الموقع بعرض الوظائف المتاحة والتي تتوافق مع معاييرك، ويمكنك أيضًا استخدام خاصية التنبيهات لتلقي إشعارات حول الوظائف الجديدة التي تتناسب مع اهتماماتك ومتطلباتك.

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5- موقع أخطبوط – Akhtaboot من مواقع التوظيف في السعودية

موقع أخطبوط هو موقع للوظائف يقدم خدماته في المملكة العربية السعودية، يهدف الموقع إلى تسهيل وتسريع عملية البحث عن الوظائف وتوفير فرص عمل متنوعة للباحثين عن عمل.

يقدم أخطبوط العديد من الوظائف المتاحة في السعودية في مختلف القطاعات والمجالات، بدءًا من الشركات الكبرى وحتى الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويعد الموقع مصدرًا موثوقًا للباحثين عن فرص عمل في السعودية حيث يتم تحديثه بشكل منتظم ويحتوي على مجموعة متنوعة وشاملة من الوظائف المتاحة.

للبحث عن فرص العمل في موقع أخطبوط، يمكن للمستخدمين استخدام محرك البحث المتقدم المتاح على الموقع، يمكن البحث حسب المجال المهني، المستوى الوظيفي، الموقع الجغرافي والكلمات الرئيسية المرتبطة بالوظيفة المطلوبة. يمكن أيضًا للمستخدمين إنشاء حساب شخصي على الموقع وتحميل سيرتهم الذاتية وتجاوز عملية التسجيل المطلوبة في كل تقديم لوظيفة.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر الموقع خدمات إعلانية وترويجية للشركات ومعرض للمؤتمرات والفعاليات ذات الصلة بالتوظيف في المملكة، وفي المجمل يعد موقع أخطبوط خيارًا ممتازًا للباحثين عن فرص عمل في المملكة العربية السعودية.

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6- موقع بيت كوم – Bayt.com من مواقع التوظيف في السعودية

يعتبر موقع بيت.كوم من أكبر مواقع التوظيف في السعودية وفي الوطن العربي بشكل عام، وتعتمد العديد من الشركات في المملكة العربية السعودية على هذا الموقع لنشر إعلانات وظائفهم.

يوفر موقع بيت العديد من الخصائص المميزة للمستخدمين، مثل إمكانية إنشاء سيرة ذاتية احترافية مباشرة على الموقع وخدمة مراجعة السيرة الذاتية من قبل المتخصصين، ويقدم الموقع أيضًا إشعارات على البريد الإلكتروني حال نشر وظائف جديدة في تخصص معين، ويتوفر تطبيق هاتف لمتابعة طلبات التوظيف بسهولة.

بيت.كوم هو موقع يحتوي على مدونة تقدم نصائح عملية للباحثين عن وظائف ويقدم مجموعة كبيرة من الفرص الوظيفية المتاحة، بالإضافة إلى إمكانية البحث بواسطة الموقع الجغرافي أو نوعية الدوام أو الراتب أو الجنس وغيرها، يعرض الموقع الوظائف المتشابهة عند عرض وظيفة معينة.

بيت.كوم يوفر تجربة استخدام رائعة وبإمكانك تتبع حالة طلبات التوظيف التي قدمتها من خلاله، لذا أوصيك بالاعتماد على بيت.كوم في بحثك عن وظائف في المملكة العربية السعودية لأنه سيكون لك ذو فائدة كبيرة.

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7- موقع وظّف – WUZZUF من مواقع التوظيف في السعودية

وظّف هو موقع إلكتروني متخصص في توفير الفرص الوظيفية في المملكة العربية السعودية، يعتبر هذا الموقع وجهة مهمة للباحثين عن وظائف في السعودية، حيث يقدم مجموعة واسعة من الوظائف المتنوعة في مختلف المجالات والتخصصات.

يهدف وظّف إلى تسهيل عملية البحث عن الوظائف وتوفير فرص مهنية جديدة للباحثين عن عمل، يُقدم الموقع أدوات وتقنيات بحث متطورة تسمح للمستخدمين بتحديد متطلباتهم الوظيفية والموقع الجغرافي، بحيث يتم عرض الوظائف المناسبة وفقًا لمعايير البحث المحددة واهتمامات الباحث عن العمل.

ببساطة وظّف هو المكان المثالي للتواصل بين أصحاب العمل والمواهب المهتمة بالعمل في المملكة العربية السعودية.

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8- موقع شغلانتي – Shoghlanty من مواقع التوظيف في السعودية

موقع شغلانتي هو منصة رائدة في مجال الوظائف في المملكة العربية السعودية، يهدف الموقع إلى توفير فرص عمل موثوقة ومتنوعة للمهتمين بالعمل في السعودية، ويتميز شغلانتي بتوفير وظائف في مختلف القطاعات والمجالات، بدءًا من الشركات الكبيرة والمؤسسات الحكومية وحتى الصغيرة والمتوسطة.

يتيح الموقع للباحثين عن وظائف الوصول إلى مجموعة واسعة من الفرص، حيث يتم تحديث الوظائف على الموقع بشكل مستمر، بالإضافة إلى ذلك يقدم شغلانتي أدوات بحث تسهل عملية البحث عن الوظائف المناسبة، مثل التصفية حسب المدينة، والمستوى الوظيفي، والتخصص، والخبرة.

يمكن للمستخدمين أيضًا تحميل سيرتهم الذاتية على الموقع لزيادة فرصهم في الحصول على وظيفة، بإمكانك البحث عن الوظائف المناسبة لك وتقديم طلبات التوظيف مباشرة من خلال شغلانتي، مما يجعل عملية البحث عن وظيفة أكثر سهولة وفعالية.

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9- موقع وظيفة كوم – Wadhefa من مواقع التوظيف في السعودية

موقع وظيفة كوم هو موقع عربي متخصص في توفير فرص العمل في المملكة العربية السعودية، يقدم الموقع مجموعة واسعة من الوظائف في العديد المجالات والشركات، بدءًا من الشركات الكبيرة وصولًا إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشمل فرص العمل المتاحة وظائف في القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، بالإضافة إلى العديد من الوظائف الحرة.

موقع وظيفة كوم يتميز بواجهة سهلة الاستخدام وتخطيط دقيق، مما يسهل على المستخدمين البحث عن الوظائف المناسبة بسهولة، ويمكنك البحث عن الوظائف من خلال إدخال معايير البحث الخاصة بك، مثل المدينة، الصناعة، المستوى الوظيفي، والخبرة المطلوبة، كما يمكنك أيضًا تصفح الوظائف حسب القطاع الذي ترغب في العمل فيه.

باستخدام موقع وظيفة كوم، يمكنك أيضًا إنشاء حساب خاص لتحميل سيرتك الذاتية وإرسال طلبات الوظائف عبر الإنترنت مباشرة، يقدم الموقع أيضًا خدمات إضافية مفيدة مثل تنبيهات الوظائف المناسبة ومعلومات حول رواتب الوظائف والتوجيه المهني.

باختصار، موقع وظيفة كوم يعتبر مصدر موثوق ومفيد للعثور على وظائف في المملكة العربية السعودية، وسواء كنت تبحث عن وظيفة دائمة أو وظيفة مؤقتة أو عمل حر، ستجد العديد من الفرص المناسبة لك في هذا الموقع الاحترافي.

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10- موقع وظائف كوم – Wazaayf من مواقع التوظيف في السعودية

موقع وظائف كوم هو موقع رائد في مجال البحث عن وظائف في المملكة العربية السعودية، ويعد الموقع مصدرًا موثوقًا للباحثين عن فرص عمل في مختلف القطاعات والمجالات.

يتميز الموقع بتوفير فرص وظائف حكومية وخاصة، بالإضافة إلى فرص العمل للخريجين والمهنيين ذوي الخبرة، ويقدم مجموعة واسعة من الوظائف، بدءًا من الوظائف الإدارية والتقنية وصولًا إلى الوظائف في المجالات الطبية والهندسية وغيرها.

للبحث عن وظيفة محددة على موقع وظائف كوم، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لوظائف كوم Wazaayf. اختر اللغة التي ترغب في استخدامها من القائمة الموجودة في الأعلى. انقر على قسم “البحث عن وظائف” الموجود في القائمة العلوية للوصول إلى صفحة البحث. قم بإدخال التفاصيل المطلوبة في حقل البحث، مثل الكلمات الرئيسية المتعلقة بالوظيفة والموقع الجغرافي (اختياري). انقر على زر “البحث” لتحصل على قائمة بالوظائف المتاحة والتي تتوافق مع معايير البحث الخاصة بك. يمكنك النقر على الوظائف المعروضة للاطلاع على تفاصيلها وشروطها وإرسال طلبك عبر الموقع في حال كنت مهتمًا بها. بفضل واجهة بسيطة ومستخدمة سهلة الاستخدام، يتيح لك موقع وظائف كوم إيجاد الوظيفة التي تبحث عنها بسهولة ويسر. استخدم الموقع لتجد فرصة عمل تناسب مهاراتك واهتماماتك في المملكة العربية السعودية.

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