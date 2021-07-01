هيئة السوق المالية السعودية تعطي الضوء الأخضر لطرح أكوا باور

تقود أكوا باور، التي أجلت خطط الطرح العام الأولي في 2018، كونسورتيوم من المقرر أن يبني ويشغل مرافق تعتمد على الطاقة المتجددة في مشروع سياحي رائد بالبحر الأحمر في السعودية.

وقالت الهيئة “سوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف” ، مضيفة أن موافقتها على طرح 81 مليونا و199 ألفا و299 سهما في أكوا صالحة لستة أشهر.

كان صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي السعودي، قد قال في نوفمبر تشرين الثاني إنه زاد حصته في أكوا باور إلى 50 بالمئة من 33.6 بالمئة في إطار تحرك لدعم قطاع الطاقة المتجددة في المملكة.