تكبد كبار ملاك الأسهم في “البورصة” السعودية خسائر مالية مع نهاية تداولات السوق السعودي الأسبوع الماضي، وتصدر ال100 فرد من كبار ملاك الأسهم، سليمان الحبيب، تلاه يوسف محمد جمجوم، وجاء الأمير الوليد بن طلال ثالثا، وتلاهم قائمة من كبار رجال السوق.

وكشف رصدا أجرته صحيفة سعودية انخفاض ملكية أكبر 100 فرد من كبار الملاك تبلغ ملكيتهم 5 % فأكثر في سوق الأسهم السعودية إلى 118.5 مليار ريال بنهاية الأسبوع السابق بقيمة 3875 مليونا وبنسبة 3.2 %، مقارنة بما كانت عليه في الأسبوع الذي سبقه حين بلغت 122.4 مليار ريال، حيث ارتفعت القيمة السوقية لـ 11 مستثمرا بنحو 203 ملايين ريال، فيما تراجعت القيمة السوقية لـ 88 آخرين بقيمة 4078 مليون ريال.

وسيطر أكبر 100 مستثمر فرد في سوق الأسهم السعودية على نحو 93.8 % من القيمة السوقية للمستثمرين الأفراد في السوق البالغ عددهم 263 مستثمرا تبلغ القيمة السوقية لملكيتهم 126.3 مليار ريال، حيث إن الـ163 من خارج قائمة أكبر 100 مستثمر فرد يمتلكون نحو 7.8 مليارات ريال فقط في سوق الأسهم السعودية.

وبحسب الرصد الذي أجرته صحيفة “مال”، ارتفعت القيمة السوقية لملكية ل11 من كبار الملاك بنحو 747 مليون ريال، تصدرها حكمت سعد الدين عبد الحميد الزعيم، بمكاسب بلغت 80.7 مليون ريال، حيث ارتفعت القيمة السوقية لملكيته في شركة كابلات الرياض إلى 2422 مليون ريال، بعد أن كانت 2341 مليون ريال في الأسبوع السابق، تلاه أحمد سامر حمدي سعد الدين الزعيم، بعد ارتفاع القيمة السوقية لملكيته في شركة كابلات الرياض إلى 1006.6 ملايين ريال، بقيمة 33.6 مليون ريال، عن الأسبوع السابق التي كانت 973 مليون ريال.

ووفق الرصد انخفضت القيمة السوقية لملكية 88 مستثمرا آخرين بنحو 4078 مليون ريال، خلال الأسبوع الماضي، تصدرها، سليمان عبد العزيز سليمان الحبيب، بانخفاض 1261 مليون ريال، نتيجة تراجع القيمة السوقية لملكيته في مجموعة الدكتور سليمان الحبيب إلى 31804 ملايين ريال بعد أن كانت 33065 مليون ريال في الأسبوع السابق، تلاه يوسف محمد صلاح عبد العزيز جمجوم حيث تراجعت القيمة السوقية لملكيته في جمجوم فارما إلى 3055 مليون ريال، بقيمة 268 مليون ريال عن الأسبوع الذي سبقه التي كانت نحو 3324 مليون ريال، ثم الأمير الوليد طلال عبد العزيز آل سعود بانخفاض 232 مليون ريال.

ووفقا لما بينه الرصد واصل سليمان عبد العزيز سليمان الحبيب، تصدر القائمة من حيث القيمة السوقية كأكبر ثروة للمستثمرين الأفراد في سوق الأسهم بملكية تبلغ قيمتها السوقية بإغلاق الخميس الماضي 31.8 مليار ريال، حيث يمتلك 40.03 % من أسهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب، وفي المرتبة الثانية حل الأمير الوليد بن طلال بقيمة سوقية تبلغ 20.1 مليار ريال، والذي يملك 78.13 % من أسهم المملكة، وفي المرتبة الثالثة جاء خالد عبد الرحمن صالح الراجحي بملكية 4.02 مليارات ريال في بنك البلاد وشركة أسمنت السعودية.

يشار إلى أن مؤشر الأسهم السعودية“ تداول ”أنهى تداولات الأسبوع على انخفاض 178.63 نقطة، وبنسبة 1.66 %، مقارنة بالأسبوع السابق واغلق عند 10586.22 نقطة، مقابل 10764.85 نقطة في الخميس 05 أكتوبر، من جهة أخرى أنهى مؤشر السوق الموازية“ نمو ”جلسات الأسبوع على انخفاض 535.79 نقطة وبنسبة 2.36 %، مقارنة بالأسبوع السابق واغلق عند 22132.15 نقطة.

قائمة بأسماء 100 مستثمر في “البورصة” السعودية

المالك الشركة القيمة السوقية التغير(مليون ريال) 12-Oct 5-Oct 1 سليمان عبدالعزيز سليمان الحبيب سليمان الحبيب 31803.8 33064.8 -1260.9 2 الأمير الوليد طلال عبدالعزيز آل سعود المملكة 20095.4 20327 -231.64 3 خـالد عبدالرحمن صالح الراجحي البلاد واسمنت السعودية 4016.75 4168.26 -151.51 4 حمد علي سعود الصقري وقت اللياقة 3693.97 3774.27 -80.3 5 سليمان محمد سليمان السليم المواساة 3507 3640 -133 6 محمد سلطان حماد السبيعي المواساة 3507 3640 -133 7 ناصر سلطان فهد السبيعي المواساة 3507 3640 -133 8 يوسف محمد صلاح عبدالعزيز جمجوم جمجوم فارما 3055.44 3323.67 -268.23 9 غادة احمد محمد ناغي الرعاية المستقبلية 2801.7 2963.4 -161.7 10 فهد عبدالعزيز ناصر بن حشر الرعاية المستقبلية 2801.7 2963.4 -161.7 11 عبدالرحمن عبدالعزيز صالح الراجحي البلاد 2597.97 2711.36 -113.39 12 حكمت سعدالدين عبدالحميد الزعيم كابلات الرياض 2421.9 2341.17 80.73 13 فهد ثنيان فهد الثنيان الوطنية للبناء والتسويق 1913.55 2006.89 -93.34 14 سليمان بن محمد بن صالح السيف السيف غاليري 1680 1771.88 -91.88 15 عبدالله محمد عبدالله الربيعه مجموعة صافولا 1534.39 1639.61 -105.22 16 الأمير تركي محمد فهد ال سعود الدواء 1125.69 1162.11 -36.42 17 إبراهيم عبدالله إبراهيم المعمر ام آي اس 1061.14 1122.7 -61.56 18 صالح محمد حمد الحمادي الحمادي 1049.32 1069.32 -20 19 أحمد سامر حمدي سعدالدين الزعيم كابلات الرياض 1006.61 973.06 33.55 20 سلمان عبد العزيز فهد الحكير سينومي سنترز وسينومي ريتيل 904.49 913.07 -8.58 21 خالد عبدالله براهيم المعمر ام آي اس 868.33 918.71 -50.38 22 عبدالعزيز محمد حمد الحمادي الحمادي 868.03 884.57 -16.54 23 عبدالمجيد عبدالعزيز فهد الحكير سينومي سنترز وسينومي ريتيل 861.49 867.77 -6.28 24 فواز عبدالعزيز فهد الحكير سينومي سنترز وسينومي ريتيل 799.96 796.75 3.21 25 الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود أسمنت الشرقية واسمنت الرياض واميانتيت 799.27 818.9 -19.63 26 ابراهيم عبدالرحمن محمد القنيبط الجزيرة 654.36 658.46 -4.1 27 محمد احمد عبدالله الذييب ذيب 640.67 652.5 -11.83 28 محمد راشد محمد الفقيه دله الصحية 639.25 655.3 -16.05 29 طارق عثمان عبدالله القصبي دله الصحية 597.11 612.11 -15 30 محمد ابراهيم محمد العيسي طيبة ودور 592.2 612.55 -20.35 31 رياض محمد عبدالله الحميدان الجوف وزجاج وفتيحي وبي سي آي 568.26 594.17 -25.91 32 ناصر عقيل عبدالله الطيار سيرا 536.1 560.04 -23.94 33 حازم فائز خالد الأسود أسواق المزرعة 487.52 504.96 -17.44 34 محمد نجر صقر الروقي العتيبي أسترا الصناعية 473 480.7 -7.7 35 أمين عبدالله علي الملاح نقي 453.6 477.4 -23.8 36 سعيد عبد الرحمن سعد اليمني الكيميائية وانابيب 438.02 456.11 -18.09 37 أحمد حسن علي ناغي الرعاية المستقبلية 424.5 449 -24.5 38 رائد عبد الرحمن عبدالعزيز المشعل صناعة الورق 422.14 436.97 -14.83 39 محمد حكمت سعد الدين الزعيم كابلات الرياض 421.2 407.16 14.04 40 محمود يوسف محمد صلاح جمجوم جمجوم فارما 410.82 446.88 -36.06 41 أحمد حمود إبراهيم الذياب الواحة 404.8 433.02 -28.22 42 أحمد ناصر حماد المتعب عطاء 402.19 423.36 -21.17 43 إبراهيم محمد إبراهيم الحديثي ساسكو 385.02 401.79 -16.77 44 امين محمد امين شاكر مدينة المعرفة 371.09 399.88 -28.79 45 الأمير سلطان محمد سعود الكبير آل سعود أسمنت اليمامة 355.57 376.18 -20.61 46 عبدالله سليمان مزيد العمرو مهارة 353 370.12 -17.12 47 محمد صالح حمزه صيرفي طيبة 335.68 342.1 -6.42 48 صالح عبدالعزيز محمد السالم أسمنت اليمامة 330.1 349.24 -19.14 49 خالد محمد ابراهيم الخضير الوطنية للتعليم 322.44 328.32 -5.88 50 فهد محمد ابراهيم الخضير الوطنية للتعليم 318.75 324.57 -5.82 51 احمد حمد محمد السعيد هرفي للأغذية 305.79 325.08 -19.29 52 عبدالعزيز عبدالله محمد الحميد رؤوم 301.04 302.1 -1.06 53 الأمير سلطان سلمان عبدالعزيز آل سعود أسمنت الرياض 300.72 308.99 -8.27 54 ابراهيم محمد ابراهيم الخضير الوطنية للتعليم 299.8 305.27 -5.47 55 عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالعزيز المحسن الغاز 299.2 312.19 -12.99 56 صالح إبراهيم حمد المزروع توبي 284.74 300.85 -16.11 57 ناصر عبدالله محمد البسام توبي 284.74 300.85 -16.11 58 عبدالرحمن حسن عباس شربتلي ساكو والرياض ريت 284.57 297.81 -13.24 59 حمود عبدالله إبراهيم الذييب ذيب 256.46 261.19 -4.73 60 واصل عبدالله عبدالعزيز الواصل القمم 252 231 21 61 مشعل محمد ناصر الكثيري الكثيري 248.44 274.95 -26.51 62 سعود ناصر عبدالعزيز الشثري مهارة 245.86 257.78 -11.92 63 خالد صالح عبدالرحمن الشثري أسمنت تبوك والدولية 236.3 239.94 -3.64 64 خالد محمد فرحان الدوسري المركز الكندي الطبي واكاديمية التعلم 234.19 240.42 -6.23 65 عبدالله محمد عبيد العجمي قمة السعودية 230.72 226.8 3.92 66 احمد عبدالله عبدالرحمن الخراشي ماربل ديزاين 229.78 214.62 15.16 67 ابراهيم عبدالله عبدالعزيز عبدالسلام وجا 220.98 224.91 -3.93 68 أحمد حسن أحمد فتيحي مجموعة فتيحي 213.88 224.17 -10.29 69 نايف محمد حسن عبدالله الجشي نبع الصحة 195.3 201.6 -6.3 70 أحمد بن محمد بن حسين العرفج آفاق الغذاء 179.2 182.4 -3.2 71 خالد محمد عبدالله البراك أسمنت نجران 178.03 186.76 -8.73 72 عبدالكريم محمد عبدالعزيز الراجحي حديد وطني 169.99 180.14 -10.15 73 راكان عبدالله راشد ابونيان ميدغلف للتأمين 164.23 177.14 -12.91 74 ماجد سعد حمود العصيمي عزم 138.6 143.39 -4.79 75 علي محمد رشيد البلاع عزم 138.44 143.22 -4.78 76 احمد عبدالعزيز صالح الحقباني بنان 138.41 147.39 -8.98 77 خليفه عبداللطيف عبدالله الملحم المركز الكندي الطبي 136.98 140.68 -3.7 78 نذير محمد حسن عبدالله الجشي نبع الصحة 130.2 134.4 -4.2 79 عبدالجبار عبدالرحمن محمد العبدالجبار نسيج للتقنية 127.51 127.51 0 80 تركي ابراهيم منصور محمد الراجحي باتك 126.75 135.2 -8.45 81 اسامه محمد عبدالعزيز السابق نت وركرس 126.05 132.54 -6.49 82 عبدالمحسن ابراهيم عبدالعزيز الطوق نت وركرس 126.05 132.54 -6.49 83 محسن متعب مطلق العتيبي رواسي وملان 124.47 126.56 -2.09 84 محمد علي محمد الرويغ برغرايززر 122.34 120.66 1.68 85 تركي عبدالله هشبل الشهراني بلدي 121.6 123.99 -2.39 86 حصة سيف سعد الشهراني بلدي 121.6 123.99 -2.39 87 عبدالرحمن سعد مفرح الشهراني بلدي 121.6 123.99 -2.39 88 عبدالرحمن على آل محي الشهراني بلدي 121.6 123.99 -2.39 89 محمد عبدالله بثيع العواشز بلدي 121.6 123.99 -2.39 90 سعود محمد عبدالله ال شريم آيكتك ولين الخير 118.86 99.07 19.79 91 محمد عبدالحميد محمود حلواني حلواني إخوان 116.28 124.07 -7.79 92 هشام عبدالعزيز صالح الحقباني بنان 114.11 121.51 -7.4 93 عبدالله محمد عبدالله ال شريم آيكتك ولين الخير 112.16 115.23 -3.07 94 اياد عبدالعزيز حمد النافع تدوير 111.23 105.94 5.29 95 محمد عبدالعزيز صالح الحقباني بنان 107.12 114.07 -6.95 96 فيصل سعيد محمد عبيد زقر الخبير ريت 104.57 106.86 -2.29 97 منصور عبدالعزيز صالح الحقباني بنان 103.71 110.44 -6.73 98 عبدالمحسن عبدالعزيز فارس الفارس تدوير 103.21 98.3 4.91 99 عبدالله عبدالعزيز صالح الحقباني بنان 102.94 109.62 -6.68 100 عبدالمحسن عبدالعزيز صالح الحقباني بنان 102.9 109.58 -6.68