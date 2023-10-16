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انخفاض ملكية أثرياء السعودية الـ100 في سوق الأسهم

تصدر سليمان الحبيب صاحب الثروة الأكبر، خسائر مالية في سوق الأسهم، فيما جاء يوسف محمد جمجوم ثانيا، ثم الوليد بن طلال في تكبد الخسائر بالبورصة السعودية بين 100 من كبار ملاك السوق.

فريق التحرير by فريق التحرير

تكبد كبار ملاك الأسهم في “البورصة” السعودية خسائر مالية مع نهاية تداولات السوق السعودي الأسبوع الماضي، وتصدر ال100 فرد من كبار ملاك الأسهم، سليمان الحبيب، تلاه يوسف محمد جمجوم، وجاء الأمير الوليد بن طلال ثالثا، وتلاهم قائمة من كبار رجال السوق.

وكشف رصدا أجرته صحيفة سعودية انخفاض ملكية أكبر 100 فرد من كبار الملاك تبلغ ملكيتهم 5 % فأكثر في سوق الأسهم السعودية إلى 118.5 مليار ريال بنهاية الأسبوع السابق بقيمة 3875 مليونا وبنسبة 3.2 %، مقارنة بما كانت عليه في الأسبوع الذي سبقه حين بلغت 122.4 مليار ريال، حيث ارتفعت القيمة السوقية لـ 11 مستثمرا بنحو 203 ملايين ريال، فيما تراجعت القيمة السوقية لـ 88 آخرين بقيمة 4078 مليون ريال.

وسيطر أكبر 100 مستثمر فرد في سوق الأسهم السعودية على نحو 93.8 % من القيمة السوقية للمستثمرين الأفراد في السوق البالغ عددهم 263 مستثمرا تبلغ القيمة السوقية لملكيتهم 126.3 مليار ريال، حيث إن الـ163 من خارج قائمة أكبر 100 مستثمر فرد يمتلكون نحو 7.8 مليارات ريال فقط في سوق الأسهم السعودية.

وبحسب الرصد الذي أجرته صحيفة “مال”، ارتفعت القيمة السوقية لملكية ل11 من كبار الملاك بنحو 747 مليون ريال، تصدرها حكمت سعد الدين عبد الحميد الزعيم، بمكاسب بلغت 80.7 مليون ريال، حيث ارتفعت القيمة السوقية لملكيته في شركة كابلات الرياض إلى 2422 مليون ريال، بعد أن كانت 2341 مليون ريال في الأسبوع السابق، تلاه أحمد سامر حمدي سعد الدين الزعيم، بعد ارتفاع القيمة السوقية لملكيته في شركة كابلات الرياض إلى 1006.6 ملايين ريال، بقيمة 33.6 مليون ريال، عن الأسبوع السابق التي كانت 973 مليون ريال.

ووفق الرصد انخفضت القيمة السوقية لملكية 88 مستثمرا آخرين بنحو 4078 مليون ريال، خلال الأسبوع الماضي، تصدرها، سليمان عبد العزيز سليمان الحبيب، بانخفاض 1261 مليون ريال، نتيجة تراجع القيمة السوقية لملكيته في مجموعة الدكتور سليمان الحبيب إلى 31804 ملايين ريال بعد أن كانت 33065 مليون ريال في الأسبوع السابق، تلاه يوسف محمد صلاح عبد العزيز جمجوم حيث تراجعت القيمة السوقية لملكيته في جمجوم فارما إلى 3055 مليون ريال، بقيمة 268 مليون ريال عن الأسبوع الذي سبقه التي كانت نحو 3324 مليون ريال، ثم الأمير الوليد طلال عبد العزيز آل سعود بانخفاض 232 مليون ريال.

ووفقا لما بينه الرصد واصل سليمان عبد العزيز سليمان الحبيب، تصدر القائمة من حيث القيمة السوقية كأكبر ثروة للمستثمرين الأفراد في سوق الأسهم بملكية تبلغ قيمتها السوقية بإغلاق الخميس الماضي 31.8 مليار ريال، حيث يمتلك 40.03 % من أسهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب، وفي المرتبة الثانية حل الأمير الوليد بن طلال بقيمة سوقية تبلغ 20.1 مليار ريال، والذي يملك 78.13 % من أسهم المملكة، وفي المرتبة الثالثة جاء خالد عبد الرحمن صالح الراجحي بملكية 4.02 مليارات ريال في بنك البلاد وشركة أسمنت السعودية.

يشار إلى أن مؤشر الأسهم السعودية“ تداول ”أنهى تداولات الأسبوع على انخفاض 178.63 نقطة، وبنسبة 1.66 %، مقارنة بالأسبوع السابق واغلق عند 10586.22 نقطة، مقابل 10764.85 نقطة في الخميس 05 أكتوبر، من جهة أخرى أنهى مؤشر السوق الموازية“ نمو ”جلسات الأسبوع على انخفاض 535.79 نقطة وبنسبة 2.36 %، مقارنة بالأسبوع السابق واغلق عند 22132.15 نقطة.

قائمة بأسماء 100 مستثمر في “البورصة” السعودية

المالكالشركةالقيمة السوقيةالتغير(مليون ريال)
12-Oct5-Oct
1سليمان عبدالعزيز سليمان الحبيبسليمان الحبيب31803.833064.8-1260.9
2الأمير الوليد طلال عبدالعزيز آل سعودالمملكة20095.420327-231.64
3خـالد عبدالرحمن صالح الراجحيالبلاد واسمنت السعودية4016.754168.26-151.51
4حمد علي سعود الصقريوقت اللياقة3693.973774.27-80.3
5سليمان محمد سليمان السليمالمواساة35073640-133
6محمد سلطان حماد السبيعيالمواساة35073640-133
7ناصر سلطان فهد السبيعيالمواساة35073640-133
8يوسف محمد صلاح عبدالعزيز جمجومجمجوم فارما3055.443323.67-268.23
9غادة احمد محمد ناغيالرعاية المستقبلية2801.72963.4-161.7
10فهد عبدالعزيز ناصر بن حشرالرعاية المستقبلية2801.72963.4-161.7
11عبدالرحمن عبدالعزيز صالح الراجحيالبلاد2597.972711.36-113.39
12حكمت سعدالدين عبدالحميد الزعيمكابلات الرياض2421.92341.1780.73
13فهد ثنيان فهد الثنيانالوطنية للبناء والتسويق1913.552006.89-93.34
14سليمان بن محمد بن صالح السيفالسيف غاليري16801771.88-91.88
15عبدالله محمد عبدالله الربيعهمجموعة صافولا1534.391639.61-105.22
16الأمير تركي محمد فهد ال سعودالدواء1125.691162.11-36.42
17إبراهيم عبدالله إبراهيم المعمرام آي اس1061.141122.7-61.56
18صالح محمد حمد الحماديالحمادي1049.321069.32-20
19أحمد سامر حمدي سعدالدين الزعيمكابلات الرياض1006.61973.0633.55
20سلمان عبد العزيز فهد الحكيرسينومي سنترز وسينومي ريتيل904.49913.07-8.58
21خالد عبدالله براهيم المعمرام آي اس868.33918.71-50.38
22عبدالعزيز محمد حمد الحماديالحمادي868.03884.57-16.54
23عبدالمجيد عبدالعزيز فهد الحكيرسينومي سنترز وسينومي ريتيل861.49867.77-6.28
24فواز عبدالعزيز فهد الحكيرسينومي سنترز وسينومي ريتيل799.96796.753.21
25الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعودأسمنت الشرقية واسمنت الرياض واميانتيت799.27818.9-19.63
26ابراهيم عبدالرحمن محمد القنيبطالجزيرة654.36658.46-4.1
27محمد احمد عبدالله الذييبذيب640.67652.5-11.83
28محمد راشد محمد الفقيهدله الصحية639.25655.3-16.05
29طارق عثمان عبدالله القصبيدله الصحية597.11612.11-15
30محمد ابراهيم محمد العيسيطيبة ودور592.2612.55-20.35
31رياض محمد عبدالله الحميدانالجوف وزجاج وفتيحي وبي سي آي568.26594.17-25.91
32ناصر عقيل عبدالله الطيارسيرا536.1560.04-23.94
33حازم فائز خالد الأسودأسواق المزرعة487.52504.96-17.44
34محمد نجر صقر الروقي العتيبيأسترا الصناعية473480.7-7.7
35أمين عبدالله علي الملاحنقي453.6477.4-23.8
36سعيد عبد الرحمن سعد اليمنيالكيميائية وانابيب438.02456.11-18.09
37أحمد حسن علي ناغيالرعاية المستقبلية424.5449-24.5
38رائد عبد الرحمن عبدالعزيز المشعلصناعة الورق422.14436.97-14.83
39محمد حكمت سعد الدين الزعيمكابلات الرياض421.2407.1614.04
40محمود يوسف محمد صلاح جمجومجمجوم فارما410.82446.88-36.06
41أحمد حمود إبراهيم الذيابالواحة404.8433.02-28.22
42أحمد ناصر حماد المتعبعطاء402.19423.36-21.17
43إبراهيم محمد إبراهيم الحديثيساسكو385.02401.79-16.77
44امين محمد امين شاكرمدينة المعرفة371.09399.88-28.79
45الأمير سلطان محمد سعود الكبير آل سعودأسمنت اليمامة355.57376.18-20.61
46عبدالله سليمان مزيد العمرومهارة353370.12-17.12
47محمد صالح حمزه صيرفيطيبة335.68342.1-6.42
48صالح عبدالعزيز محمد السالمأسمنت اليمامة330.1349.24-19.14
49خالد محمد ابراهيم الخضيرالوطنية للتعليم322.44328.32-5.88
50فهد محمد ابراهيم الخضيرالوطنية للتعليم318.75324.57-5.82
51احمد حمد محمد السعيدهرفي للأغذية305.79325.08-19.29
52عبدالعزيز عبدالله محمد الحميدرؤوم301.04302.1-1.06
53الأمير سلطان سلمان عبدالعزيز آل سعودأسمنت الرياض300.72308.99-8.27
54ابراهيم محمد ابراهيم الخضيرالوطنية للتعليم299.8305.27-5.47
55عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالعزيز المحسنالغاز299.2312.19-12.99
56صالح إبراهيم حمد المزروعتوبي284.74300.85-16.11
57ناصر عبدالله محمد البسامتوبي284.74300.85-16.11
58عبدالرحمن حسن عباس شربتليساكو والرياض ريت284.57297.81-13.24
59حمود عبدالله إبراهيم الذييبذيب256.46261.19-4.73
60واصل عبدالله عبدالعزيز الواصلالقمم25223121
61مشعل محمد ناصر الكثيريالكثيري248.44274.95-26.51
62سعود ناصر عبدالعزيز الشثريمهارة245.86257.78-11.92
63خالد صالح عبدالرحمن الشثريأسمنت تبوك والدولية236.3239.94-3.64
64خالد محمد فرحان الدوسريالمركز الكندي الطبي واكاديمية التعلم234.19240.42-6.23
65عبدالله محمد عبيد العجميقمة السعودية230.72226.83.92
66احمد عبدالله عبدالرحمن الخراشيماربل ديزاين229.78214.6215.16
67ابراهيم عبدالله عبدالعزيز عبدالسلاموجا220.98224.91-3.93
68أحمد حسن أحمد فتيحيمجموعة فتيحي213.88224.17-10.29
69نايف محمد حسن عبدالله الجشينبع الصحة195.3201.6-6.3
70أحمد بن محمد بن حسين العرفجآفاق الغذاء179.2182.4-3.2
71خالد محمد عبدالله البراكأسمنت نجران178.03186.76-8.73
72عبدالكريم محمد عبدالعزيز الراجحيحديد وطني169.99180.14-10.15
73راكان عبدالله راشد ابونيانميدغلف للتأمين164.23177.14-12.91
74ماجد سعد حمود العصيميعزم138.6143.39-4.79
75علي محمد رشيد البلاععزم138.44143.22-4.78
76احمد عبدالعزيز صالح الحقبانيبنان138.41147.39-8.98
77خليفه عبداللطيف عبدالله الملحمالمركز الكندي الطبي136.98140.68-3.7
78نذير محمد حسن عبدالله الجشينبع الصحة130.2134.4-4.2
79عبدالجبار عبدالرحمن محمد العبدالجبارنسيج للتقنية127.51127.510
80تركي ابراهيم منصور محمد الراجحيباتك126.75135.2-8.45
81اسامه محمد عبدالعزيز السابقنت وركرس126.05132.54-6.49
82عبدالمحسن ابراهيم عبدالعزيز الطوقنت وركرس126.05132.54-6.49
83محسن متعب مطلق العتيبيرواسي وملان124.47126.56-2.09
84محمد علي محمد الرويغبرغرايززر122.34120.661.68
85تركي عبدالله هشبل الشهرانيبلدي121.6123.99-2.39
86حصة سيف سعد الشهرانيبلدي121.6123.99-2.39
87عبدالرحمن سعد مفرح الشهرانيبلدي121.6123.99-2.39
88عبدالرحمن على آل محي الشهرانيبلدي121.6123.99-2.39
89محمد عبدالله بثيع العواشزبلدي121.6123.99-2.39
90سعود محمد عبدالله ال شريمآيكتك ولين الخير118.8699.0719.79
91محمد عبدالحميد محمود حلوانيحلواني إخوان116.28124.07-7.79
92هشام عبدالعزيز صالح الحقبانيبنان114.11121.51-7.4
93عبدالله محمد عبدالله ال شريمآيكتك ولين الخير112.16115.23-3.07
94اياد عبدالعزيز حمد النافعتدوير111.23105.945.29
95محمد عبدالعزيز صالح الحقبانيبنان107.12114.07-6.95
96فيصل سعيد محمد عبيد زقرالخبير ريت104.57106.86-2.29
97منصور عبدالعزيز صالح الحقبانيبنان103.71110.44-6.73
98عبدالمحسن عبدالعزيز فارس الفارستدوير103.2198.34.91
99عبدالله عبدالعزيز صالح الحقبانيبنان102.94109.62-6.68
100عبدالمحسن عبدالعزيز صالح الحقبانيبنان102.9109.58-6.68
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...