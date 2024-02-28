“ألفابت” تخسر 88 مليار دولار.. ما علاقة الذكاء الاصطناعي؟

تسببت الصور التاريخية غير الدقيقة في تكبيد شركة “ألفابت“،(الشركة الأم لشركة غوغل عملاق التكنولوجي الأمريكي)، خسائر بنحو 4% لتفقد الشركة أكثر من 88 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد.

وأغلق سهم “ألفابت” ( الشركة الأم لشركة غوغل عملاق التكنولوجي الأمريكي)، في نهاية تداولات الإثنين، عند مستوى 137 دولارا للسهم، بعدما افتتح تداولات الأسبوع الجاري عند مستوى 141.1 دولار للسهم الذي سجل أدنى إغلاق في قرابة شهرين.

أسباب خسائر “ألفابت” والذكاء الاصطناعي

وتراجعت القيمة السوقية للشركة الأمريكية “ألفابت” إلى 1.72 تريليون دولار.

وتأتي خسائر “Alphabet”، بعد أن أعلنت عن خططها لقرب إطلاق أداتها للذكاء الاصطناعي خلال الأيام القليلة المقبلة. وذلك بعد أن صدر قرار بإيقاف هذه الأداة مؤقتا خلال الأيام الماضية، نتيجة لعدم الدقة التي تم رصدها في بعض الصور التاريخية.

وعبَر بعض المحللين عن مخاوفهم نتيجة أخطاء “Alphabet”، في هذا المجال، والتي قد تغذي التصور بأنها مصدر غير موثوق به للذكاء الاصطناعي.

وانعكست الخسائر التي تكبدتها “Alphabet”، بشكل سريع على ثروة المليارديرين المؤسسين لشركة غوغل، لاري بيج، وسيرجي برين، حيث فقدا في ليلة واحدة نحو 10 مليارات دولار، وفقا لمؤشر “بلومبرج”.

وفقد الشريك الأول في “غوغل”، لاري بيج، وهو الرجل رقم 9 في قائمة أغنى أغنياء العالم، نحو 5 مليارات دولار، من رصيد ثروته البالغة نحو 126 مليار دولار.

أما الشريك الثاني في “غوغل“، سيرجي برين، وهو الرجل رقم 10 في قائمة أغني أغنياء العالم، فقد فقد نحو 4.7 مليار دولار، من رصيد ثروته البالغة نحو 119 مليار دولار