فريق التحرير

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“ألفابت” تخسر 88 مليار دولار.. ما علاقة الذكاء الاصطناعي؟

انعكست الخسائر التي تكبدتها “ألفابت”، بشكل سريع على ثروة المليارديرين المؤسسين للشركة.

فريق التحرير
"ألفابت" تخسر 88 مليار دولار من قيمتها السوقية.. ما علاقة الذكاء الاصطناعي؟
"ألفابت" تخسر 88 مليار دولار من قيمتها السوقية.. ما علاقة الذكاء الاصطناعي؟

تسببت الصور التاريخية غير الدقيقة في تكبيد شركة “ألفابت“،(الشركة الأم لشركة غوغل عملاق التكنولوجي الأمريكي)، خسائر بنحو 4% لتفقد الشركة أكثر من 88 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد.
وأغلق سهم “ألفابت” ( الشركة الأم لشركة غوغل عملاق التكنولوجي الأمريكي)، في نهاية تداولات الإثنين، عند مستوى 137 دولارا للسهم، بعدما افتتح تداولات الأسبوع الجاري عند مستوى 141.1 دولار للسهم الذي سجل أدنى إغلاق في قرابة شهرين.

أسباب خسائر “ألفابت” والذكاء الاصطناعي

"ألفابت" تخسر 88 مليار دولار من قيمتها السوقية.. ما علاقة الذكاء الاصطناعي؟

وتراجعت القيمة السوقية للشركة الأمريكية “ألفابت” إلى 1.72 تريليون دولار.

وتأتي خسائر “Alphabet”، بعد أن أعلنت عن خططها لقرب إطلاق أداتها للذكاء الاصطناعي خلال الأيام القليلة المقبلة. وذلك بعد أن صدر قرار بإيقاف هذه الأداة مؤقتا خلال الأيام الماضية، نتيجة لعدم الدقة التي تم رصدها في بعض الصور التاريخية.

"ألفابت" تخسر 88 مليار دولار من قيمتها السوقية.. ما علاقة الذكاء الاصطناعي؟

وعبَر بعض المحللين عن مخاوفهم نتيجة أخطاء “Alphabet”، في هذا المجال، والتي قد تغذي التصور بأنها مصدر غير موثوق به للذكاء الاصطناعي.
وانعكست الخسائر التي تكبدتها “Alphabet”، بشكل سريع على ثروة المليارديرين المؤسسين لشركة غوغل، لاري بيج، وسيرجي برين، حيث فقدا في ليلة واحدة نحو 10 مليارات دولار، وفقا لمؤشر “بلومبرج”.

"ألفابت" تخسر 88 مليار دولار من قيمتها السوقية.. ما علاقة الذكاء الاصطناعي؟

وفقد الشريك الأول في “غوغل”، لاري بيج، وهو الرجل رقم 9 في قائمة أغنى أغنياء العالم، نحو 5 مليارات دولار، من رصيد ثروته البالغة نحو 126 مليار دولار.
أما الشريك الثاني في “غوغل“، سيرجي برين، وهو الرجل رقم 10 في قائمة أغني أغنياء العالم، فقد فقد نحو 4.7 مليار دولار، من رصيد ثروته البالغة نحو 119 مليار دولار

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...