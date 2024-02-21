سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 21-2-2024.. السوق السوداء تنخفض

انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم في تعاملات السوق السوداء الأربعاء 21-2-2024، بنحو 40 قرشا وسط حالة من ارتباك السوق، وترقب لموعد صدور قرار بتعويم الجنيه المصري، وإعلان الاتفاق على زيادة قرض صندوق النقد الدولي.

بينما ظل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 21-2-2024 ثابتا في البنوك، وشركات الصرافة المصرية.

وتراجع متوسط أسعار العملات مقابل الجنيه المصري، في تعاملات السوق السوداء اليوم الأربعاء 21-2-2024، كما تباين متوسط أسعار العملات في مصر اليوم الأربعاء 21-2-2024، رسميا في البنوك، وتعاملات شركات الصرافة.

بينما استقر متوسط سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 21-2-2024، بعدما بلغ مستوى قياسي غير مسبوق، وسط حالة من الارتباك، والشلل في سوق الذهب، بسبب تذبذب سعر الدولار في السوق الموازية “السوداء”.

موعد تعويم الجنيه المصري المرتقب

تتوقع وكالة بلومبرغ أن يقوم البنك المركزي المصري، بتعويم الجنيه أي تخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكي رسميا قبل بداية شهر رمضان، والذي متوقع أن يبدأ في 11 مارس المقبل، وفق ما جاء في تقرير جديد للوكالة.

وأشار التقرير إلى أن مصر غارقة في أزمة اقتصادية مرهقة تركت سكانها الذين يزيد عددهم عن 105 ملايين نسمة في حالة من عدم اليقين، ولكن هناك شيئا واحدا يبدو مؤكدًا، وهو أن تعويم الجنيه المصري أصبح قريبا.

جولة رابعة لتعويم الجنيه المصري

وستكون هذه الخطوة المتوقعة هي الجولة الرابعة الرئيسية من عمليات تعويم الجنيه المصري منذ أوائل عام 2022، وربما الأكبر حتى الآن، إذا تم تنفيذها بشكل صحيح، ما قد يساعد في وضع نهاية لأسوأ أزمة عملة تشهدها البلاد منذ عقود، مما يجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد البالغ حجمه 400 مليار دولار.

وتتزايد الحاجة الملحة لمصر على جذب استثمارات أجنبية إلى جانب القروض، نظرا لأنها تواجه احتياجات تمويلية إجمالية تقدرها مجموعة غولدمان ساكس بنحو 25 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.

لكن توقيت القيام بعملية “تعويم الجنيه” المصري، يعتمد على مجموعة من القضايا الخارجية والمحلية، مع قلق السلطات من التأثير الذي قد يخلفه ارتفاع التضخم المصاحب على السكان الذين يعانون بالفعل.

كيف يمكن معرفة موعد “تعويم الجنيه” التالي؟

وأوردت الوكالة مجموعة من المؤشرات التي ينبغي مراقبتها لتحديد موعد “تعويم الجنيه” المرتقب، وهي الفجوة بين سعري الصرف في السوق الرسمية، والموازية، وارتفاع أسعار الفائدة، والتقدم المحرز في برنامج الطروحات الحكومية، والإشارات الصادرة عن مسؤولي صندوق النقد الدولي.

فيما يلي 4 مؤشرات رئيسية يجب مراقبتها:

1- تضييق الفجوة بين سعر الصرف الموازي والرسمي.

2- إعلان الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي.

3- رفع أسعار الفائدة.

4- إبرام الصفقات الكبيرة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

أسعار العملات في مصر اليوم الأربعاء 21-2-2024

ويقدم هذا التقرير، متوسط أسعار العملات الرئيسية في شركات الصرافة، والبنوك المصرية اليوم الأربعاء 21-2-2024، ومتوسط أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات السوق السوداء اليوم الأربعاء 21-2-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 21-2-2024 في البنوك وشركات الصرافة

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 21-2-2024، رسميا، عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و 30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما سجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 21-2-2024 في شركات الصرافة والبنوك، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 21-2-2024 في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وهما أكبر بنكين حكوميين في مصر، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

فيما سجل سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 21-2-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 30.90 جنيها.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 21-2-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 21-2-2024 بعدد من البنوك المصرية.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 30.75 30.85 بنك مصر 30.75 30.85 بنك الإسكندرية 30.85 30.95 البنك التجاري الدولي “cib” 30.85 30.95 مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 30.95 بنك الأهلي الكويتي 30.88 30.95 بنك مصر إيران لتنمية 30.88 30.95 بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 30.95 البنك العربي الأفريقي الدولي 30.85 30.95 المصرف العربي الدولي 30.85 30.95 البنك العقاري المصري العربي 30.85 30.95 بنك التعمير والإسكان 30.85 30.95 جدول سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 21-2-2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 21-2-2024 في السوق السوداء

تراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 21-2-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 40 قرشا، مع ترقب المتعاملين لموعد صدور قرار تعويم الجنيه المصري قريبا.

وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم في تعاملات السوق السوداء الأربعاء 21-2-2024، إلى نحو 63 جنيها للشراء، و64 جنيها للبيع، مقابل نحو 63.40 جنيها للشراء، و64.40 جنيها للبيع، أمس.

والاتجار، وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة مشددة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم الأربعاء 21-2-2024

ارتفع متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي اليوم الأربعاء 21-2-2024، إلى نحو 33.30 جنيها للشراء، و 33.41 جنيها للبيع، مقابل نحو 33.24 جنيها للشراء، و 33.35 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما انخفض متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأربعاء 21-2-2024، إلى نحو 68.18 جنيها للشراء، و 69.26 جنيها للبيع، مقابل نحو 68.25 جنيها للشراء، و 69.33 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الأربعاء 21-2-2024

وانخفض متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الأربعاء 21-2-2024، إلى نحو 38.83 جنيها للشراء، و38.96 جنيها للبيع، مقابل نحو 38.89 جنيها للشراء، و39.03 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما تراجع متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأربعاء 21-2-2024، إلى نحو 79.67 جنيها للشراء، و 80.93 جنيها للبيع، مقابل نحو 79.83 جنيها للشراء، و 81.09 جنيها للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأربعاء 21-2-2024

واستقر متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم الأربعاء 21-2-2024، رسميا عند نحو 8.22 جنيهات للشراء، و8.25 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما انخفض متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأربعاء 21-2-2024، إلى نحو 16.82 جنيها للشراء، و 17.09 جنيها للبيع، مقابل 16.93 جنيها للشراء، و 17.20 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الأربعاء 21-2-2024

واستقر متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي، اليوم الأربعاء 21-2-2024، رسميا عند نحو 8.39 جنيهات للشراء، و8.42 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما تراجع متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأربعاء 21-2-2024، إلي نحو 17.16 جنيها للشراء، و 17.43 جنيها للبيع، مقابل نحو 17.27 جنيها للشراء، و 17.54 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الأربعاء 21-2-2024

وارتفع متوسط سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم الأربعاء 21-2-2024، رسميا إلى نحو 100.17 جنيها للشراء، و100.52 جنيها للبيع، مقابل نحو 100.13 جنيها للشراء، و100.48 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما زاد متوسط سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء الأربعاء 21-2-2024، إلى نحو 205.49 جنيها للشراء، و 208.75 جنيها للبيع، مقابل نحو 205.45 جنيها للشراء، و 208.69 جنيها للبيع، أمس.