سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 11-6-2024.. السوق السوداء ينكمش

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 11-6- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، بينما ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 11-6- 2024 ثابتا في تعاملات السوق السوداء، وذلك بعد 95 يوما من قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر صرف الجنيه المصري.

وأصبح متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 11-6- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، مرتفعا بنسبة 54.36% منذ منتصف تعاملات 6 مارس الماضي، نتيجة سماح البنك المركزي المصري، لسعر الصرف الجنيه بأن يتحدد وفقاً لآليات السوق، لإغلاق الفجوة بين السوق الرسمية، والموازية “السوداء”، وأيضا رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 11-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي بنحو 14 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

وارتفع متوسط أغلب أسعار العملات في مصر اليوم الثلاثاء 11-6-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، بينما تراجع متوسط أغلب أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الثلاثاء 11-6-2024 في تعاملات السوق السوداء.

فيما زاد متوسط سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 11-6-2024، وسط حالة من الركود تسيطر على سوق الذهب، بعد التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

820 مليون دولار تسهيلات جديدة من صندوق النقد

أعلن صندوق النقد الدولي، أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية، بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج قرض موسع، والذي سيصرف شريحة جديدة قيمتها 820 مليون دولار للقاهرة بعد موافقة المجلس التنفيذي.

ويأتي الاتفاق في أعقاب نهاية لقاءات بعثة صندوق النقد في القاهرة، والتي تمت خلال الفترة من 12 إلى 25 مايو الماضي، لمراجعة أداء الإصلاحات في مصر بموجب قرض “تسهيل الصندوق الممدد”، الذي تم توسيعه إلى 8 مليارات دولار في مارس الماضي، من قرض أصلي بقيمة 3 مليارات دولار تم الاتفاق عليه في ديسمبر 2022.

واعتبر صندوق النقد، في بيان، أن جهود الحكومة المصرية، لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي تحرز بعض التقدم، على الرغم من البيئة الإقليمية الصعبة التي تشهد تداعيات الحرب في غزة، واضطراب الشحن في البحر الأحمر مما أضر بإيرادات قناة السويس.

أسعار العملات في مصر اليوم الثلاثاء 11-6-2024

وفيما يلي متوسط أسعار العملات الرئيسية في البنوك، وشركات الصرافة المصرية اليوم الثلاثاء 11-6-2024، ومتوسط أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء 11-6-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 11-6-2024 في البنوك وشركات الصرافة

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 11-6-2024، إلى نحو 47.66 جنيها للشراء، و47.76 جنيها للبيع، مقابل نحو 47.54 جنيها للشراء، و47.64 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما زاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 11-6-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، إلى نحو 47.65 جنيها للشراء، و47.75 جنيها للبيع.

وارتفع سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 11-6-2024 في البنك الأهلي المصري، وهو أكبر بنك حكومي في مصر، إلى نحو 47.65 جنيها للشراء، و 47.75 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 11-6-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 47.76 جنيها.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 11-6-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 11-6-2024 بعدد من البنوك المصرية:

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 47.65 47.75 بنك مصر 47.62 47.72 بنك الإسكندرية 47.65 47.75 البنك التجاري الدولي “cib” 47.65 47.75 مصرف أبوظبي الإسلامي 47.66 47.76 جدول سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 11-6-2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 11-6-2024 في السوق السوداء

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 11-6-2024، ثابتا في تعاملات السوق السوداء، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 11-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، عند نحو 46.90 جنيها للشراء، و47.90 جنيها للبيع.

وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة كبيرة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم الثلاثاء 11-6-2024

تراجع متوسط سعر اليورو الأوروبى اليوم الثلاثاء 11-6-2024، إلى نحو 51.22 جنيها للشراء، و51.35 جنيها للبيع، مقابل نحو 51.34 جنيها للشراء، و51.47 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما انخفض متوسط سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء 11-6-2024، إلى نحو 50.34 جنيها للشراء، و51.41 جنيها للبيع، مقابل نحو 50.67 جنيها للشراء، و51.75 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الثلاثاء 11-6-2024

وارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الثلاثاء 11-6-2024، إلى نحو 60.59 جنيها للشراء، و60.73 جنيها للبيع، مقابل نحو 60.48 جنيها للشراء، و60.62 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء 11-6-2024، إلى نحو 59.64 جنيها للشراء، و60.91 جنيها للبيع، مقابل نحو 59.66 جنيها للشراء، و60.93 جنيها للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الثلاثاء 11-6-2024

وارتفع متوسط سعر الريال السعودي، اليوم الثلاثاء 11-6-2024، إلى نحو 12.71 جنيها للشراء، و12.74 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.67 جنيها للشراء، و12.70 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما سجل متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء 11-6-2024، نحو 12.52 جنيها للشراء، و12.78 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.52 جنيها للشراء، و12.79 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الثلاثاء 11-6-2024

وارتفع متوسط سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الثلاثاء 11-6-2024، إلى نحو 12.98 جنيها للشراء، و 13 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.94 جنيها للشراء، و12.97 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما استقر متوسط صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء 11-6-2024، عند نحو 12.77 جنيها للشراء، و 13.04 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الثلاثاء 11-6-2024

وارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي، اليوم الثلاثاء 11-6-2024، إلى نحو 155.37 جنيها للشراء، و155.74 جنيها للبيع، مقابل نحو 155 جنيها للشراء، و155.38 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما انخفض متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء 11-6-2024، إلى نحو 153.15 جنيها للشراء، و156.41 جنيها للبيع، مقابل نحو 153.21 جنيها للشراء، و156.47 جنيها للبيع، أمس.