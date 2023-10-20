تحويل الأموال من السعودية.. الطرق المتاحة والرسوم

يقوم العديد من المواطنين والأجانب داخل المملكة العربية السعودية بتحويل الأموال إلى الخارج بأغراض مختلفة، ويدل ذلك على انتعاش الاقتصاد السعودي الذي لا يتأثر بذلك رغم ضخامة الأرقام التي تحول للخارج سنويا.

وتقدم “أريبيان بزنس” في هذا التقرير عدة طرق لأفضل أنظمة تحويل الأموال للخارج في السعودية، سواء للعاملين الأجانب المتواجدين في المملكة بأعداد كبيرة، أو للمواطنين.

نظام “سريع“

يعتمد البنك المركزي السعودي على نظام التحويلات المالية السريعة المسمى بـ”سريع”، حيث بدأ العمل به منذ عام 1997، ليمر بعدة تطورات منذ ذلك الحين، ليصبح حاليا من أفضل نظم المدفوعات والتسويات البنكية، حيث يعد نقلة تقنية للخدمات المصرية السعودية.

ويعمل القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية، بنظام الرقم الدولي للحساب المصرفي، ما يعرف بـ (آيبـان – IBAN)، وهو يتميز بمعالجة التحويلات المالية دون فرصة لوقوع أخطاء، مع سرعة تنفيذ التحويلات محليا ودوليا حسب موقع البنك المركزي السعودي.

تنوع في التحويلات

تتعدد طرق تحويل الأموال للخارج في السعودية، وتتمثل في شركات تحويل الأموال الدولية أو المحلية أو عن طريق البنوك، أو عن طريق محفظة رقمية، بواسطة شركات الاتصالات، أو المدفوعات المحلية.

ويتم ذلك عن طريق تطبيقات الهاتف الذكي لشركات تحويل الأموال الدولية، أو المحلية، أو من خلال التحويل عبر الإنترنت، لمواقع البنوك وشركات تحويل الأموال، أو عبر تطبيقات شركات الهاتف المحمول التي توفر الخدمة بالسعودية.

وتتميز أغلب الطرق، بمعدلات أمان عالية، مع مميزات متعددة، مثل وصول إشعار بإستلام الملبغ المحول، والاسترداد الفوري في حالة الإلغاء ورسوم خدمة تنافسية.

عدد العاملين بالسعودية

وصل عدد العاملين الأجانب في السعودية، المسجلون في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والخدمة المدنية، والعمالة المنزلية، بنهاية النصف الثاني من العام الجاري، إلى نحو 11.577 مليون أجنبي تقريبا، منهم 10.202 مليون تقريبا من الذكور، والباقي من الإناث، حسب أحدث بيانات للهيئة العامة للإحصاء السعودية.

فيما بلغ إجمالي السعوديين المسجلين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والخدمة المدنية، نحو 3.857 مليون سعودي.

ويمثل عدد العاملين الأجانب في السعودية، نحو 74.77% من إجمالي عدد العاملين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية والعمالة المنزلية البالغ عددهم 15.455 مليون مشتغل.

ولا تشمل بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، عدد العاملين في القطاعات الأمنية، والعسكرية، والعاملين غير المسجلين في سجلات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية البشرية (وكالة الخدمة المدنية).

حجم التحويلات الخارجية

وصل إجمالي التحويلات الشخصية للأفراد بالمملكة العربية السعودية، خلال شهر أغسطس الماضي، إلى نحو 15.7 مليار ريال سعودي، حسب أحدث بيانات للبنك المركزي السعودي.

كان منها نحو 10.8 مليار ريال، تحويلات للأجانب المقيمين في السعودية، ونحو 4.9 مليار ريال، تحويلات للسعوديين للخارج.

فيما بلغ إجمالي التحويلات الشخصية للأفراد بالمملكة العربية السعودية، خلال العام الماضي، نحو 215.17 مليار ريال، كان منها نحو 143.2 مليار ريال، تحويلات للأجانب المقيمين في السعودية، ونحو 72.5 مليار ريال، تحويلات للسعوديين للخارج حسب بيانات البنك المركزي السعودي.

وفيما يلي أبرز شركات تحويل الأموال الدولية والمحلية، مع توضيح رسوم التحويلات:

هي شركة أمريكية من أقدم شركات العالمية لتحويل الأموال وأكبرها، وتمتلك أكثر من 200 فرع بالسعودية، حسب موقعها الرسمي.

الرسوم

تقدم خدمة تحويل الأموال دوليا، بداية من 15 ريالا سعوديا.

المزايا:

تقدم خدمة تحويل الأموال من السعودية، عبر الإنترنت سواء من موقعها، أو من خلال تطبيقها الذكي على الهاتف المحمول، إلى أكثر من 200 دولة من خلال فروعها التي تصل لأكثر من 550 ألف فروع حول العالم.

تنفذ عملية تحويل الأموال خلال دقائق معدودة، سواء كان الاستلام في أحد الفروع، أو في الحساب المصرفي للمستلم.

تتيح عبر تطبيقها للهاتف الذكي، ميزة تتبع عملية تحويل الأموال الخاصة بك في وقتها الفعلي.

شركة “إرسال للحوالات المالية” يملكها مناصفة مؤسسة البريد السعودي، ومصرف الإنماء السعودي، منذ عام 2013، وهي أول شركة مستقلة سعودية، مرخص لها من البنك المركزي السعودي لتقديم خدمة تحويل الأموال إلى دول العالم، وذلك حسب موقعها الإلكتروني.

الرسوم

تبدأ من 5 ريالات، وتزيد حسب الدولة، والمبلغ المحول، وهي تعتبر من أقل رسوم التحويل في السعودية.

المزايا

تقدم خدمات التحويلات المالية لأكثر من 200 دولة، بالتعاون مع شبكة ضخمة من البنوك، وأيضا تقدم خدمة تحويل الأموال من خلال شركة “ويسترن يونيون” (WU) الدولية.

تقدم خدماتها من خلال 437 مكتب بريد، وعددا كبيرا من الفروع المستقلة، ومراكز الخدامة، المنتشرة في جميع أرجاء المملكة.

تقدم خدماتها عبر أجهزة الخدمة الذاتية، على مدار الـ 24 ساعة.

تقدم خدماتها عبر تطبيق إرسال للهاتف الذكي، لتحويل الأموال عبر خدمات “ويسترن يونيون”.

تسلم قيمة التحويلات نقدا للمستفيد في فرع البنك المطلوب، أو فرع شركة “ويسترن يونيون”، أو تقوم بإضافتها لحسابه البنكي، أو محفظته الرقمية، خلال ساعة من التحويل، وبأفضل سعر صرف.

3- شركة “إنجاز” لتحويل الأموال

أسسها “بنك البلاد” السعودي باسم شركة “إنجاز لخدمات المدفوعات”، برأس مال قدره 200 مليون ريال، ومقرها الرئيس في مدينة الرياض، ومرخصة من البنك المركزي السعودي كشركة نقود إلكترونية كبيرة، حسب موقعها الإلكتروني.

الرسوم

تختلف رسوم تحويل الأموال للخارج حسب نوع الخدمة التي تقدمها الشركة، وهذه رسوم خدمات التحويل الدولي شاملة ضريبة القيمة المضافة.

خدمة إنجاز إيزي: تبدأ من 14 إلى 17 ريالاً.

ويسترن يونيون: تبدأ من 16.1 إلى 25 ريالاً.

ترانس فاست: تبدأ من 17.25 إلى 25 ريالاً.

سويفت: تبدأ من 14 إلى 25 ريالاً.

المزايا

تقدم خدمات تحويل الأموال لأكثر من ٢٠٠ دولة عبر شبكة فروعها المنتشرة في المملكة التي تبلغ 168 مركز تحويل أموال، بالإضافة إلى خدماتها عبر أجهزة نقاط البيع، أو أجهزة الخدمة الذاتية، وفروع صراف البلاد.

تقدم خدماتها عبر الإنترنت من خلال عدة خيارات، وهي تطبيق إنجاز، وتطبيق البلاد للهواتف الذكية، أو عبر موقع البلاد نت.

الحد الأقصى للتحويل الدولي 20 ألف ريال، سواء عبر حوالة واحدة، أو عدة حوالات.

تتيح خدمة تتبع الحوالات الخاصة بك من خلال الموقع الإلكتروني لشركة إنجاز.

تطبيق إنجاز يقدم ميزة إمكانية فتح حساب جديد دون الحاجة لزيارة فروع الشركة، كما يتيح التطبيق إصدار بطاقة إنجاز الرقمية على نحو فوري ومجاني، ثم إضافتها لمحفظتك الرقمية مثل Apple pay، وpay pal.

خدمة إنجاز إيزي، صممت خصيصا للعملاء الأجانب المقيمين بالمملكة، لتسهيل إرسال أموالهم إلى ذويهم، حيث تتيح للمستفيد خاصية استلام الأموال المحولة نقداً خلال مدة لا تتجاوز ساعتين، من أقرب فرع للبنك المحول له بدون الحاجة لوجود حساب بنكي، كما تسمح بإيداع قيمة الحوالات مباشرة في حساب المستفيد، أو تسليمها نقدا عند باب المستفيد (خدمة متاحة في مصر والفلبين)، وتضم الخدمة أكثر من 50 بنك مراسل في دول مختلفة.

تقدم خدمة “سويفت” (المنظمة العالمية للاتصالات المالية بين البنوك) لتحويل الأموال، إلى أي حساب مصرفي، خلال فترة تتراوح بين 24 إلى 72 ساعة.

تقدم إنجاز خدمة تحويل الأموال عبر خدمات شركة “ويسترن يونيون”، وشركة “ترانس فاست”، التي لديها أكثر من 300 ألف وكيل في أكثر من 120 دولة.

4- الأهلي “كويك باي“

يقدم البنك الأهلي السعودي خدمات كويك باي (Quick Pay)، لتحويل الأموال بعدة طرق إلى أكثر من 200 دولة حول العالم، ولا سيما مصر، برسوم قليلة، وأفضل سعر صرف للعملات المحولة، وذلك حسب موقعه الإلكتروني، والبنك الأهلي السعودي، هو أكبر مؤسسة مالية في المملكة العربية السعودية.

الرسوم

تقدر بقيمة 1% من المبلغ المحول، بحد أدنى 20 ريالاً سعودياً.

المزايا

فترة تحويل الأموال دوليا، تتراوح بين 24 إلى 48 ساعة كحد أقصى.

تتيح لك خدمة تحويل أموال دوليا طوال الـ 24 ساعة، عبر القنوات الإلكترونية للبنك الأهلي السعودي، وهي الهاتف المصرفي، موقع الأهلي أون لاين، أو الأهلي SNB، أو الصراف الآلي أو تطبيق كويك باي.

تتيح لك خيارات تسليم الأموال المحولة بطرق مختلفة لراحتك، من الاستلام نقدا، أو التحويل من حساب إلى حساب، أو لباب المستفيد.

لم يتم وضع حد أقصى للتحويل عند إصدار الخدمة، أو بنوك محددة للتحويل لها.

تقدم خدمة التحويلات المالية الدولية، من خلال أكثر من 230 مركزاً، لأكثر من 200 دولة بطريقة صممت خصيصاً لراحة المغتربين، ومساعدتهم في إرسال الأموال لعائلاتهم، عبر التعاون مع أكثر من 110 بنك مراسل، بدول مختلفة، وذلك حسب موقعه الخدمة الإلكتروني.

الرسوم

تبدأ من 50 ريالاً سعودياً، لكل أنواع التحويلات الدولية، سواء من المراكز، أو إلكترونيا.

المزايا

تقدم خدمات تحويل الأموال دوليا، من حساب إلى حساب مصرفي، أو لمستفيد بدون حساب مصرفي في فرع البنك المحول له الأموال، أو لباب المستفيد.

هي شركة أمريكية متخصصة في تحويل الأموال، وتعد ثاني أكبر شركة في العالم لتحويل الأموال، ولها نحو 350 ألف فرع أو وكيل حول أرجاء العالم، وذلك حسب موقعها الإلكتروني.

الرسوم

تختلف رسوم مونيغرام التي تفرضها على خدمة تحويل الأموال باختلاف البلد المرسل إليه الأموال، وقيمة المبلغ المراد تحويله، لكنها تظل تنافسية عند مقارنتها بغيرها من شركات تحويل الأموال، لكن أغلب فروعها، ووكلاؤها لا تقبل الحصول على الرسوم إلا نقدا.

المزايا

يمكن دفع الأموال المحولة، نقدا، أو ببطاقة ائتمان، أو من خلال التحويل من الحساب المصرفي عبر الإنترنت، ذلك من خلال 13 فرعاً رئيسياً بالسعودية، بالإضافة إلى عدد كبير من فروع البنوك التي تتعاون معها.

يتسلّم المستفيد الأموال المحولة، في حسابه المصرفي، أو خلال ساعة في فروع مونيجرام، أو فروع البنوك المتعاقدة معها في البلد المحول له، التي تصل إلى 400 بنوك حول العالم.

لا يشترط وجود حساب مصرفي للمرسل إليه الأموال لاستلامها.

يجب حفظ إيصال التحويل، وإرسال الرقم المرجعي للتحويل، والمكون من 8 أرقام إلى المرسل إليه، لتتبع التحويل عبر موقع الشركة.

الحد الأقصى للتحويل 10 آلاف دولار في المرة الواحدة.

7- تطبيق stcpay

يمتلك عملاق الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي مجموعة “stc”، شركة “stc pay”، التي تقدم خدمات، وحلول الدفع الرقمي باستخدام أحدث التقنيات المالية، وتمت الموافقة على اعتبارها بنك رقمي متكامل يقدم العديد من الخدمات المصرفية الرقمية في كل من السعودية والبحرين، وذلك حسب موقعها الإلكتروني.

الرسوم

تبدأ من 15 ريال 20 ريالاً للدول العربية، والدول الإسلامية، وباقي الدول 25 ريالاً، وتختلف الرسوم حسب المبلغ المحول، والدولة المحول لها.

المزايا

تطبيق “stc pay ” يتيح لك تحويل الأموال دوليا، إلى لأي حساب مصرفي دولي في أكثر من 100 دولة، أو عبر خدمات شركة “ويسترن يونيون” الدولية، أو إلى لأي رقم هاتف محمول يمتلك محفظة إلكترونية في أكثر من 200 دولة.