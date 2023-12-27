فريق التحرير by فريق التحرير

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الليرة التركية تسجل هبوطا جديدا أمام الدولار

واصلت العملة المحلية في تركيا الانخفاض الكبير قبل أيام من ختام عام 2023، لتقترب من أدنى مستوى لها.

فريق التحرير by فريق التحرير
الليرة التركية مقابل الدولار

سجلت الليرة التركية انخفاضا جديدا أمام الدولار الأمريكي، قبل أيام من نهاية عام 2023، لترتفع إجمالي خسائر العملة المحلية في تركيا إلى 36%.

وتراجعت الليرة التركية إلى مستوى 29.39 مقابل كل دولار أمريكي، لتقترب بشدة من أسوأ مستوى هبوط تم تسجيله أمام العملة الأمريكية، والبالغ 29.40.

وكانت الليرة التركية قد هبطت بشدة خلال الصيف الماضي، قبل أن تتعافى قليلا، لتعود مع نهاية العام إلى ملامسة أكبر هبوط حصل في تاريخها أمام الدولار.

وجاء تراجع الليرة اليوم، بنسبة 0.2 بالمئة، وذلك رغم تغيير سياسات الحكومة التركية في الأشهر القليلة الماضية، وتخليها عن سياسة غير تقليدية تتعلق بخفض أسعار الفائدة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...