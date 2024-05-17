العملات المشفرة تقفز قرب أعلى مستوياتها منذ أسابيع

ارتفعت عملة البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى اليوم الجمعة، لتحوم بالقرب من أعلى مستوياتها في أسابيع بعد الارتفاع الأخير بالتزامن مع سوق الأسهم. وتشير مؤشرات السوق الفنية إلى أن العملات المشفرة قد تستمر في الارتفاع.

وارتفع سعر البيتكوين بنسبة 1.79% بواقع 1165 دولاراً من 66334 دولاراً، وهو أعلى مستوى لأكبر أصل رقمي في شهر تقريباً بعد أسابيع من انخفاض الأسعار حول منطقة 62000 دولار. ويشكل القفز فوق 65000 دولار خطوة فنية مهمة لبيتكوين لأنه يمثل اختراقاً للمتوسط المتحرك لمدة 50 يوماً، مع الإشارة إلى أن سعر البيتكوين سجل أعلى مستوى على الإطلاق في منتصف آذار / مارس بالقرب من 74000 دولار.

وقالت راشيل لين، الرئيس التنفيذي لمنصة التداول “سين فيتشرز”: “نرى حركة صعودية قوية بعد الانهيار الفاشل في أوائل أيار/ مايو، ليس فقط لأن عملة البيتكوين فوق مستوى الدعم الحاسم، بل لأنها تحركت فوق المستوى المرتفع السابق البالغ 65500 دولار”.

وارتفعت عملة إيثريوم – ثاني أكبر عملة مشفرة – بنسبة 3.3% بواقع 97 دولاراً لتصل إلى 3033 دولاراً. كما ارتفعت عملة سولانا بنسبة 4% و”ريبل” بأقل من 1%.