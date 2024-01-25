الإمارات الأولى والسعودية الثانية إقليمياً في السندات الخضراء

تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة جداول السندات الإقليمية الخضراء بقيمة بلغت 10.7 مليار دولار خلال العام 2023 بزيادة بلغت نسبتها 170%، لتمثل حوالي 45% من إجمالي إصدارات السندات الإقليمية.

وأوضحت بيانات مؤسسة بلومبيرغ لأسواق رأس المال، أن سوق الإصدارات السنوية الخضراء والمستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجل رقماً قياسياً جديداً في عام 2023 ليبلغ إجمالي قيمته 24 مليار دولار تقريباً، وجاءت هذه الزيادة التي بلغت نسبتها 155% بفضل النمو الذي شهدته هذه الفئة من الإصدارات في كل من دولة الإمارات والسعودية، اللتين شكلتا معاً نسبة 77% من إجمالي الإصدارات الإقليمية.

وأشارت إلى أن العام الماضي، الذي استضافت فيه دولة الإمارات فعاليات مؤتمر الأطراف “كوب28” شهد عدداً كبيراً من الإصدارات المستدامة الأولى من نوعها من قبل الشركات والهيئات الحكومية في الدولة، بإجمالي بلغ 7.95 مليار دولار.

وشملت الجهات الـ 11 المصدرة للسندات الخضراء للمرة الأولى:

سندات أو صكوك من كل من موانئ دبي العالمية بقيمة 1.5 مليار دولار.

إصدار لحكومة الشارقة بقيمة مليار دولار.

إدراج سندات خضراء لشركة طاقة بقيمة مليار دولار.

إصدار لبنك الإمارات دبي الوطني بقيمة 750 مليون دولار.

إصدار لشركة مصدر بقيمة 750 مليون دولار.

إصدار لشركة مبادلة للاستثمار بقيمة 750 مليون دولار.

صكوك لشركة الدار للاستثمار بقيمة 500 مليون دولار.

إصدار لبنك دبي التجاري بقيمة 500 مليون دولار.

إصدار شركة فايف القابضة بقيمة 350 مليون دولار.

إصدار صكوك خضراء من بنك دبي الإسلامي بقيمة 750 مليون دولار.

إصدار من مصرف أبوظبي الإسلامي بقيمة 500 مليون دولار.

وشكلت المملكة العربية السعودية 32% من إجمالي حجم الإصدارات الإقليمية، بزيادة 69% على أساس سنوي.

ومثل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة أكبر مُصدر في المنطقة خلال العام 2023، وذلك بإصدارات بقيمة 5.5 مليار دولار في فبراير 2023.

وتمثلت جهات الإصدار السعودية البارزة الأخرى في كل من:

البنك الأهلي السعودي بقيمة 60.69 مليون دولار.

الشركة السعودية للكهرباء بقيمة 1.2 مليار دولار.

مصرف الراجحي بقيمة مليار دولار.

وكان 2023 من الأعوام الهامة بالنسبة لإصدارات الصكوك الخضراء حسب بلومبيرغ لأسواق رأس المال، وشكلت الإصدارات الإسلامية أكثر من ربع إجمالي الإصدارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمرة الأولى.

وبلغ مجموع الصكوك الخضراء التي تم إصدارها 6.5 مليار دولار أمريكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2023، ما يمثل أكثر من نصف إجمالي الصكوك الخضراء التي تم إصدارها على مستوى العالم، وتمثلت أبرز الجهات المصدرة في كل من :

مصرف أبوظبي الإسلامي بإصدار بقيمة 500 مليون دولار.

موانئ دبي العالمية بإصدار بقيمة 1.5 مليار دولار.

بنك أبوظبي الأول بإصدار بقيمة 350 مليون دولار.

مجموعة ماجد الفطيم بإصدار بقيمة 500 مليون دولار.

شركة الدار العقارية بإصدار بقيمة 500 مليون دولار.