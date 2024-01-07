

أصدرت شركة تداول السعودية البيان اليوم، الموافق 7 يناير 2024، للإعلان عن إطلاق مؤشر جديد يحمل اسم “تاسي50″.

و يهدف هذا المؤشر إلى مراقبة وتحليل أداء أكبر 50 شركة مُدرجة في سوق التداول السعودي، استنادًا إلى إجمالي قيمتها السوقية.



وفي تفاصيل البيان، أكدت “تداول السعودية” أن المؤشر يضم الشركات التي تُمثل 90% من القيمة السوقية الحرة، والتي تسجل معدل قيمة تداول سنوي لا يقل عن 5%.

يسعى هذا المؤشر لتوفير منصة لرصد أداء الشركات الرائدة في السوق المالي ويمكن استخدامه كمؤشر معياري لمجموعة واسعة من المنتجات المالية كصناديق المؤشرات المتداولة وعقود العملات الآجلة وعقود الخيارات.



تؤكد “تداول السعودية” أن إطلاق مؤشر “تاسي50” يعتبر خطوة بارزة في تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية السعودية 2030، حيث يوفر المؤشر معايير مرجعية موثوقة للمنتجات الاستثمارية. وبهذا، يتاح للمستثمرين المحليين والأجانب الفرصة للوصول إلى مجموعة متنوعة من فرص الاستثمار المتاحة عبر السوق المالية السعودية.



هذا الإعلان يُعد جزءًا من جهود “تداول السعودية” لتعزيز البيئة الاستثمارية وتوفير الأدوات اللازمة لتحقيق التطور والنمو في السوق المالية السعودية.