سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند 11619.82 نقطة

غلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس اليوم الإثنين مرتفعاً بمقدار 26.37 نقطة، ليصل إلى مستوى 11619.82 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 5.3 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (265) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (100) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (150) شركة.

وكانت أسهم شركات رسن، وكيان السعودية، ومهارة، وأسمنت العربية، والمتحدة للتأمين الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات صدق، والخريف، وليفا، والكيميائية، وأديس الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (6.39%) و(3.04%)، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وكيان السعودية، وأرامكو السعودية، ومهارة، والكيميائية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم الراجحي، وأرامكو السعودية، ورسن، والأهلي، وأمريكانا، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار (216.48) نقطة، ليصل إلى مستوى (24822.88) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (25) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.