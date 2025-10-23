الأسهم السعودية تغلق مرتفعة وبتداولات 4.8 مليار

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس اليوم الخميس مرتفعاً بمقدار 25.78 نقطة ليصل إلى مستوى 11611.68 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 4.8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 226 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 153 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 97 شركة.

وكانت أسهم شركات شمس، والخليج للتدريب، وأيان، وصناعات، والصناعات الكهربائية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات جمجوم فارما، وتشب، وسايكو، وطباعة وتغليف، والجوف الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.19% و4.26%، فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والكيميائية، وأمريكانا، والصناعات الكهربائية، والتصنيع، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم أرامكو السعودية، والراجحي، والصناعات الكهربائية، والكيميائية، والإنماء، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم الخميس مرتفعاً بمقدار 13.65 نقطة، ليصل إلى مستوى 25048.78 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 30 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من ثلاثة ملايين سهم.