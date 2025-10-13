سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً بتداولات 5.6 مليار

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس، اليوم الإثنين، مرتفعاً بمقدار 97.24 نقطة ليصل إلى مستوى 11591.69 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 5.6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 282 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 214 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 36 شركة.

وكانت أسهم شركات سهل، وساكو، وكيمانول، وبترو رابغ، وتشب الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات نسيج، والإعادة السعودية، وتهامة، وطيران ناس، ولجام للرياضة الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99 بالمئة و3.54 بالمئة، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، ومهارة، وباتك، وشمس، وبترو رابغ، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم الراجحي، والإنماء، وشركة أرامكو السعودية، والمواساة، وأكوا باور هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم الإثنين منخفضاً بمقدار 59.64) نقطة، ليصل إلى مستوى 25803.22 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 64 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من سبعة ملايين سهم.