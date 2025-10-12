. .. by . ..

سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند 11494 نقطة

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس منخفضاً بمقدار 88.86 نقطة ليصل إلى مستوى 11494.45 نقطة

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس، اليوم الأحد، منخفضاً بمقدار 88.86 نقطة ليصل إلى مستوى 11494.45 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 4.6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية– 233 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 42 شركة ارتفاعاً في قيمتها فيما تراجعت أسهم 211 شركة.

وكانت أسهم شركات مهارة، وساسكو، والبحري، ومجموعة صافولا، والعمران، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات نسيج، وجاز، ورعاية، وكيمانول، وتمكين، الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.90 بالمئة و9.97 بالمئة، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، ومهارة، وباتك، وشمس، وشركة أرامكو السعودية، هي الأكثر نشاطاً بالكمية، بينما كانت أسهم الراجحي، وأرامكو السعودية، والإنماء، والدريس، وساسكو هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم الأحد مرتفعاً بمقدار 57.44 نقطة، ليصل إلى مستوى 25862.86 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 40 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من خمسة ملايين سهم.

