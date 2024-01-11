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سوق أبوظبي يستقطب 6 اكتتابات بقيمة 5.5 مليار دولار في 2023

ارتفعت ملكية الأجانب في أسهم الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 35% في عام 2023، مما يعكس جاذبية هذه الشركات والاقتصاد الحيوي لأبوظبي بشكل عام.

فريق التحرير by فريق التحرير

استقطب سوق أبوظبي للأوراق المالية 6 اكتتابات عامة بقيمة إجمالية بلغت 5.57 مليار دولار (21 مليار درهم) في عام 2023، وتم تصنيف 3 منها ضمن قائمة أكبر 20 اكتتاباً عاماً أولياً على مستوى العالم.

ونجح سوق أبوظبي للأوراق المالية في جمع 50% من عائدات الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط خلال العام 2023.

وأشار السوق إلى تحقيق :

  • زيادة بنسبة 13% في القيمة السوقية لتصل إلى 817 مليار دولار مع نهاية 2023.
  • زيادة بنسبة 10% في عدد المستثمرين المؤسسيين الذين انضموا للسوق.
  • نمو على أساس سنوي بنسبة المستثمرين الذين يتداولون بنحو 37% في 2023.

وارتفعت ملكية الأجانب في أسهم الشركات المدرجة في السوق بنسبة 35% في عام 2023، مما يعكس جاذبية هذه الشركات والاقتصاد الحيوي لأبوظبي بشكل عام.

وأوضح السوق أنه عقد شراكة في العام المنصرم مع بنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط بهدف تقديم الأوراق المالية الرقمية ذات العائد الثابت، إلى جانب التعاون مع شبكة آي سي إي، العالمية لتوفير الوصول الفوري إلى السوق للمستثمرين المؤسساتيين العالميين في مبادرة هي الأولى من نوعها لسوق مالي في الشرق الأوسط

وذكر السوق أن من بين الإنجازات في العام الماضي توقيع مذكرة تفاهم مع بورصة نيويورك لتمكين الإدراج المزدوج للشركات في كلا السوقين، وإطلاق مؤشر “فوتسي سوق أبوظبي للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة” لتعزيز النمو وممارسات الأعمال المستدامة بين الشركات المدرجة في السوق.

وأكد سوق أبوظبي للأوراق المالية أنه يهدف في عام 2024، إلى تمكين المستثمرين بفرص جديدة للاستثمار ودعمهم خلال رحلتهم الاستثمارية، وتعزيز الالتزام بأجندة التنويع الاقتصادي والاستدامة في أبوظبي، والارتقاء بالأداء لمستويات أعلى.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...