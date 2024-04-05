سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 5-4-2024.. عيار 21 يرتفع

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 5-4-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 14، و23 جنيها، على الرغم من تراجع أسعار الذهب عالميا.

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 5-4-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 53.30% اليوم الجمعة 5-4-2024، منذ منتصف تعاملات 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بالتحرير الكامل لسعر الصرف الجنيه المصري.

وانخفض متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 5-4-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 48.42 جنيها، كما تراجع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، إلى نحو 47.40 جنيها، وانخفض متوسط سعر الدولار اليوم الجمعة 5-4-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، إلى نحو 47.43 جنيها.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه بالكامل، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

ارتفاع الدين الخارجي

كشفت وزارة التخطيط المصرية ارتفاع الدين الخارجي للدولة خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري بنحو 3.5 مليار دولار ليصل إلى ما يقرب من 168 مليار دولار.

وتشير التوقعات إلى أن إجمالي الدين الخارجي لمصر سيتراجع قريبا، إذ تشمل قيمة صفقة رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار، نحو 11 مليار دولار ودائع إماراتية لدى البنك المركزي، والتي من المقرر شطبها من سجل الديون، وتحويلها إلى استثمارات في القطاع العقاري وغيره.

كما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى صرف مليار يورو تمثل الدفعة الأولى من القروض الميسرة بقيمة إجمالية 5 مليارات يورو التي تعهد بها الاتحاد لمصر، ضمن حزمة الدعم البالغة بقيمة 7.4 مليار يورو، وذلك قبل حلول فصل الصيف، وفق تصريحات قالها سفير الاتحاد الأوروبي إلى مصر كريستيان برجر.

ومن المتوقع أن يسرع الاتحاد الأوروبي تسليم الدفعة الأولى من خلال تطبيق آلية تمويل عاجل “لضمان وصول أول مساهمة كبيرة” إلى البلاد قبل نهاية عام 2024.

ومن المرتقب أن يعلن البنك المركزي المصري، عن احتياطي النقد الأجنبي بنهاية شهر مارس هذا الأسبوع، بعد 19 شهرا متتاليا من الزيادات الطفيفة.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 5-4-2024 عيار 24

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 5-4-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3543 جنيه للشراء، و 3566 جنيها للبيع، مقابل نحو 3520 جنيه للشراء، و 3543 جنيها للبيع، أمس وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 5-4-2024 عيار 18

كما زاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 5-4-2024، عيار 18، إلى نحو 2657 جنيها للشراء، و 2674 جنيها للبيع، مقابل نحو 2640 جنيها للشراء، و 2657 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الجمعة 5-4-2024

وصعد متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الجمعة 5-4-2024، إلى نحو 24.800 ألف جنيه للشراء، و24.960 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 24.640 ألف جنيه للشراء، و24.800 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 5-4-2024 عيار 21

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 5-4-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3100 جنيها للشراء، و 3120 جنيها للبيع، مقابل نحو 3080 جنيها للشراء، و 3100 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 5-4-2024 عيار 14

كما زاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 5-4-2024، عيار 14، إلى نحو 2067 جنيها للشراء، و 2080 جنيها للبيع، مقابل نحو 2053 جنيها للشراء، و 2067 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 5-4-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 5-4-2024

انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 5-4-2024، إلى نحو 47.33 جنيها للشراء، و 47.43 جنيها للبيع، مقابل نحو 47.35 جنيها للشراء، و 47.45 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 5-4-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 47.38 جنيها للشراء، و 47.45 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 5-4-2024 في السوق السوداء

وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 5-4-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 30 قرشا، وسط تعاملات محدودة بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 5-4-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 46.40 جنيها للشراء، و 47.40 جنيها للبيع، مقابل نحو 46.70 جنيها للشراء، و 47.70 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب عالميا اليوم الجمعة 5-4-2024

وانخفض سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2281.22 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 5:54 بتوقيت غرينتش صباح اليوم الجمعة 5-4-2024، مقابل إلى نحو 2300.20 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 3:52 بتوقيت غرينتش صباح أمس، حسب مؤشر بلومبرغ.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات أولها سيكون في مارس المقبل.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وتنتعش أسعار الذهب، مع تراجع أسعار الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للانخفاض أمام الـ 6 عملات الرئيسية المنافسة، ما يقلل من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.