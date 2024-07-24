سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 24-7-2024.. عيار 21 الآن

انخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 24-7-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 2، و3 جنيهات، على الرغم من صعود أسعار الذهب عالميا.

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 24-7-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 56.46% اليوم الأربعاء 24-7-2024، منذ 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

وانخفض متوسط سعر الدولار في سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 24-7-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة” إلى نحو 48.48 جنيها، بينما زاد متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 24-7-2024 في تعاملات السوق السوداء إلى نحو 49.50 جنيه للبيع، وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 24-7-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة إلى نحو 48.41 جنيها للبيع.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

انخفاض الدين الخارجي وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي

انخفض الدين الخارجي للحكومة المصرية، بنسبة 8.43%، بمقدار نحو 14.17 مليار دولار ليصل إلى 153.86 مليار دولار في نهاية مايو 2024، مقابل نحو 168.03 مليار دولار في ديسمبر 2023.

وبحسب بيان صادر عن البنك المركزي المصري، الاثنين، فقد ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى أعلى مستوى له عند 46.38 مليار دولار في يونيو 2024.

وواصلت تحويلات المصريين في الخارج، صعودها القياسي للشهر الثالث على التوالي لتسجل 2.7 مليار دولار في مايو الماضي، بنسبة ارتفاع 73.8% عن نفس الشهر من عام 2023.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 24-7-2024 عيار 24

تراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 24-7-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3743 جنيها للشراء، و3754 جنيها للبيع، مقابل نحو 3745 جنيها للشراء، و3757 جنيها للبيع، أمس، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 24-7-2024 عيار 18

وانخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 24-7-2024، عيار 18، إلى نحو 2807 جنيها للشراء، و2816 جنيها للبيع، مقابل نحو 2809 جنيها للشراء، و2817 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأربعاء 24-7-2024

وهبط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأربعاء 24-7-2024، إلى نحو 26.200 ألف جنيه للشراء، و26.280 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 26.216 ألف جنيه للشراء، و26.296 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 24-7-2024 عيار 21

وانخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 24-7-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3275 جنيها للشراء، و3285 جنيها للبيع، مقابل نحو 3277 جنيها للشراء، و3287 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 24-7-2024 عيار 14

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 24-7-2024، عيار 14، إلى نحو 2183 جنيها للشراء، و2190 جنيها للبيع، مقابل نحو 2185 جنيها للشراء، و2191 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 24-7-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 24-7-2024 في البنوك

انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 24-7-2024، إلى نحو 48.31 جنيها للشراء، و48.41 جنيها للبيع، مقابل نحو 48.38 جنيها للشراء، و48.48 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وبلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 24-7-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 48.35 جنيها للشراء، و48.45 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 24-7-2024 في السوق السوداء

زاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 24-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 30 قرشا، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 24-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 48.50 جنيها للشراء، و49.50 جنيها للبيع، مقابل نحو 48.20 جنيها للشراء، و49.20 جنيها للبيع، أمس.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 24-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي، بنحو 109 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا اليوم الأربعاء 24-7-2024

ارتفع سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2406.53 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 00:34 صباح اليوم الأربعاء 24-7-2024، مقابل نحو 2401.38 دولارا للأوقية (الأونصة)، صباح أمس، حسب مؤشر بلومبرغ.

وزاد سعر الذهب عالميا، بنسبة 12% في النصف الأول من عام 2024، حيث زاد سعر أوقية (أونصة) الذهب من 2043 دولارا في نهاية ديسمبر 2023، إلى 2325 دولارا في نهاية يونيو الماضي، حسب بيانات المجلس العالمي للذهب.

وكشف المجلس العالمي للذهب، في تقريره النصف سنوي، الذي صدر بداية الشهر الجاري، أن أسباب ارتفاع سعر الذهب عالميا، هي:

شراء البنوك المركزية الذهب لزيادة احتياطها. تدفقات الاستثمارات الآسيوية في المعدن الثمين. الطلب الاستهلاكي المرن واستمرار حالة عدم اليقين بسبب الأحداث الجيوسياسية التي يعيشها العالم. النمو ودعوات خفض أسعار الفائدة واستمرار التضخم على الرغم من اعتدال معدلاته.

ويتوقع المجلس العالمي للذهب، أن يستمر الذهب في اتجاهه الصعودي، خلال النصف الثاني من 2024، بسبب استمرار الظروف التي أدت إلى ارتفاعه القياسي.