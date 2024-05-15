سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 15-5-2024.. عيار21 الآن

استقر متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 15-5-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، على الرغم من ارتفاع أسعار الذهب عالميا.

وظل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 15-5-2024، ثابتا، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 51.62% اليوم الأربعاء 15-5-2024، منذ 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

وانخفض متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 15-5-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 47.08 جنيها، بينما تراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 15-5-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، إلى نحو 46.91 جنيها، كما انخفض متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 15-5-2024 في تعاملات السوق السوداء إلى نحو 47.95 جنيه.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

مصر تتلقى الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة

تلقى البنك المركزي المصري، الأحد، الدفعة الثانية من عوائد صفقة رأس الحكمة، من صندوق أبوظبي السيادي “القابضة الإماراتية أيه دي كيو”، وفقا لما أكده مصدر حكومي لمواقع محلية.

وتتوزع الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة، والتي تبلغ قيمتها 20 مليار دولار، بواقع 14 مليار دولار تدفقات استثمارية جديدة، والتنازل عن 6 مليارات دولار ودائع إماراتية سابقة لدى البنك المركزي.

وكان مجلس الوزراء المصري، في مارس الماضي، قد أعلن أن الصفقة التي تم توقيعها تشمل جانبا ماليا يُسدد كمقدم، بالإضافة إلى حصة من أرباح المشروع خلال فترة تشغيله تُخصص للدولة.

وأشار إلى أن الجانب المالي يتضمن استثمارًا أجنبيًا مباشرًا يصل للدولة المصرية في غضون شهرين بإجمالي قدره 35 مليار دولار، تقسم إلى دفعتين.

ومع استمرار تحسن الحصيلة الدولارية، من المتوقع أن يستمر سعر صرف الدولار في مصر في الانخفاض مقابل الجنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 15-5-2024 عيار 24

استقر متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 15-5-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، عند نحو 3526 جنيها للشراء، و3549 جنيها للبيع، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 15-5-2024 عيار 18

وظل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 15-5-2024، عيار 18، ثابتا عند نحو 2644 جنيها للشراء، و2661 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأربعاء 15-5-2024

وسجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأربعاء 15-5-2024، نحو 24.680 ألف جنيه للشراء، و 24.840 ألف جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 15-5-2024 عيار 21

واستقر متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 15-5-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، عند نحو 3085 جنيها للشراء، و3105 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 15-5-2024 عيار 14

وظل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 15-5-2024، عيار 14، ثابتا عند نحو 2057 جنيها للشراء، و2070 جنيها للبيع.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 15-5-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 15-5-2024 في البنوك

انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 15-5-2024، إلى نحو 46.82 جنيها للشراء، و46.91 جنيها للبيع، مقابل نحو 47 جنيها للشراء، و47.10 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وسجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 15-5-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 46.90 جنيها للشراء، و47 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 15-5-2024 في السوق السوداء

وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 15-5-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 25 قرشا، وسط تعاملات محدودة بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 15-5-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 46.95 جنيها للشراء، و47.95 جنيها للبيع، مقابل نحو 47.20 جنيها للشراء، و48.20 جنيها للبيع، أمس.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 15-5-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي بنحو 104 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا اليوم الأربعاء 15-5-2024

وارتفع سعر الذهب عالميا، نحو 2356.29 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 1:11 بتوقيت غرينتش صباح الأربعاء 15-5-2024، مقابل نحو 2339.94 دولارا للأوقية (الأونصة)، صباح أمس، حسب مؤشر بلومبرغ.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات خلال العام الجاري.

وقال مجلس الذهب العالمي، إن الطلب العالمي على المعدن النفيس، ارتفع 3% على أساس سنوي إلى 1238 طنا في الربع الأول من 2024 مسجلا أقوى طلب في أي ربع أول منذ عام 2016، بدعم نشاط التعاملات خارج البورصة.

وأضافت البنوك المركزية حول العالم، التي أقبلت على شراء الذهب في عامي 2022، و2023، نحو 290 طنا إلى احتياطياتها، بزيادة 1%، على أساس سنوي وبزيادة 69%عن المتوسط ​​الفصلي لخمس سنوات.

وارتفع الاستثمار في السبائك والعملات الذهبية، وهو قطاع رئيسي آخر لاستهلاك الذهب، 3% إلى 312 طنا في الربع الأول بدعم من ارتفاع الطلب على سبائك الذهب الصغيرة في آسيا.