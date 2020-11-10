مصورة سعودية، من الهواية إلى التميز مع أشهر العلامات التجارية العالمية

تتجسد جهود ومبادرات المملكة العربية السعودية في زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة في قصص نجاح لا تتوقف ضمن التطورات المتسارعة في مساهمات المرأة في السعودية، وتحاور محرر المجلة مع بيان صادق، صاحبة قصة نجاح مهنية لافتة في مجال التصوير التجاري حيث تسعى وراءها أشهر العلامات التجارية العالمية من مختلف أنحاء العالم لتضع صورها في أشهر المجلات والمعارض وغيرها.

كيف بدأ مشوار بيان وما الذي أوصلها لعالم التصوير من الهواية وحتى الاحتراف والاتقان الفني لهذا المجال.

لماذا اخترت مجال التصوير؟ كيف بدأ مشوارك مع الكاميرا؟

بدأت التصوير خلال اخر سنه لي في الجامعة حيث كنت ادرس علوم الكمبيوتر، وبدأت بالتقاط الصور لتوثيق ذكرياتي في ليدز في بريطانيا ..

وبعد التخرج عملت اول تصوير في منزلي لأطفال العائلة ومن هنا بدأ المشوار.. كل العائلة شجعتني لتحويل الهواية لمشروع لتصوير للأطفال .. فكانت البداية في ٢٠١١ بعدها قررت الاتجاه الى التصوير الدعائي فتوجهت لنيويورك ودرست اساسيات التصوير، ونيويورك كانت نقطه تحول كبيره لي في مشروعي الاحترافي والتجاري، فتحت لي ابواب كثيره واستفدت الكثير من الدراسة ومن التواصل مع مصورين ومن العمل مع شركات هناك مثل فندق الفور سيزنز.. محل الكيك “ليدي ام”.. مطعم سارا بيث وغيرها .

عام ٢٠١٨ كان ايضا محطة فارقه لي في التصوير حيث قررت التوسع والتوجه لباريس في فرنسا وكللت الرحلات بالنجاح. خلال الرحلات لباريس قمت بتصوير فنادق دورتشستر (بلازا أثيني و لي موريس) بالإضافة الى المطعم الوحيد في العالم لشركة “باكارا” والمحل الوحيد ل”لادروي” المتخصص بعمل الشموع والشاي.. وغيرها من الفنادق والشركات التي اضافت لي الكثير.

– هل تشعرين بتحد أكبر مع وجود كاميرا في كل هاتف جوال، هل يمثل ذلك ضغطا ما، أم أن التصوير الاحترافي في عالم آخر لا يطاله الهواة مهما تكن التقنيات المدججة في هواتفهم؟

التصوير عبارة عن نظرة المصور للأشياء وللعالم من حوله .. لذلك أبدع الكثيرون بالتصوير حتى من خلال الهواتف .. ولكل مصور ومصورة نظرة مختلفة جدا عن الاخر سواء كان هاو او محترف.

– ما هو المجال الذي تتخصصين به في صورك ولماذا هذا الاختيار؟

حاليا متخصصه بالتصوير الدعائي كما اني احب التصوير خلال السفر.. وجدت نفسي كثيرا في هذه المجالات. احب ان انقل نظرتي البسيطة واحساسي البسيط تجاه هذي المشاريع وتجاه المدن والبلدان التي ازورها من خلال صوري.

– هل تشاركين أو تحاولي المشاركة في مسابقات عالمية أو إقليمية وما رأيك بها؟

نعم شاركت في العديد من المسابقات في اول بداياتي .

– تقع أحيانا على عاتق من يحترفون التصوير أن يقدموا جوانب محلية أو خفايا البلاد للعالم أو للجمهور، هل ترين أن ذلك مهمة تودين القيام بها خاصة وأن المملكة العربية السعودية تحفل بمقومات طبيعية وحضرية هائلة؟

من المؤكد أنني حريصة على تقديم بلادي بالصور بأفضل وجه وأود أن يرى العالم المملكة وارغب أن يرى العالم الطاقات الجميلة الملهمة لدينا. وقد قاربت من الانتهاء من كتاب مصور يحكي قصص نساء ملهمات من الخليج والسعودية ليرى العالم النجاحات والقصص الرائعة من بلدنا ومن المنطقة ككل، كما اني بدأت في العمل مع شركه كانون لإبراز معالم بلادي في مشاريع قريبه قادمه

– ما هي كاميرتك المفضلة وهل تستثمرين بمعدات وعدسات باهظة جدا؟

لطالما آمنت ان التصوير عباره عن شيء بسيط وهو نظره المصور للأشياء.. انت تنقل نظرتك للأشياء من خلال صورك.. والمعدات تخدم كثيرا في تكوين واخراج هذه الصور.. لدي العديد من الكاميرات ولكني اعتمد على كاميرا واحده وهي كانون وعدسات مختلفة تخدمني في مجالاتي التي اخترتها