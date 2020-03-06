النفط يتراجع أكثر من 7% الأدنى مستوى منذ 2017

تراجعت أسعار النفط أكثر من سبعة بالمئة يوم الجمعة بعدما أوردت رويترز أن روسيا ترفض اقتراح أوبك تعميق تخفيضات إنتاج النفط

رويترز - تراجعت أسعار النفط أكثر من سبعة بالمئة يوم الجمعة لتبلغ أدنى مستوياتها منذ منتصف 2017 بعدما أوردت رويترز أن روسيا ترفض اقتراح أوبك تعميق تخفيضات إنتاج النفط لتحقيق استقرار في الأسعار.

وقال مصدر روسي رفيع المستوى لرويترز إن موسكو لن تؤيد الدعوة لتخفيضات إضافية لإنتاج النفط وستوافق فحسب على تمديد التخفيضات الحالية التي تنفذها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم أوبك+.

وبحلول الساعة 1523 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 3.71 دولار أو ما يعادل 7.4 بالمئة إلى 46.31 دولار للبرميل. ونزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.41 دولار أو 7.4 بالمئة إلى 42.49 دولار.

وتلك الأسعار هي الأدنى لبرنت منذ يوليو تموز 2017 ولخام غرب تكساس الوسيط منذ يونيو حزيران 2017.

وقال مصدر من الشرق الأوسط إن أوبك ليس لديها النية لإجراء تخفيضات أعمق بدون روسيا.

وتحث أوبك على خفض إضافي 1.5 مليون برميل يوميا حتى نهاية 2020.

وأكدت مصادر في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) موقف روسيا وجرى عقد الاجتماع الرسمي لأوبك+ بعد ساعات من التأجيل.