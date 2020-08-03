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الأثنين 3 Aug 2020 03:15 م

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السعال المتعمد يصبح بمثابة اللكم ويستحق البطاقة الحمراء بين لاعبي الدوري الإنكليزي

أصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قرارات جديدة لحكامه، قبل بداية الموسم

السعال المتعمد يصبح بمثابة اللكم ويستحق البطاقة الحمراء بين لاعبي الدوري الإنكليزي
السعال المتعمد يصبح بمثابة اللكم ويستحق البطاقة الحمراء بين لاعبي الدوري الإنكليزي
السعال المتعمد يصبح بمثابة اللكم ويستحق البطاقة الحمراء بين لاعبي الدوري الإنكليزي


ويلفت الاتحاد أن تلك الإرشادات أبرزها أن اللاعبين الذين سيتعمدون السعال أو العطس عمدا على اللاعبين المنافسين أو الحكام سيتم إشهار البطاقة الحمراء أو الصفراء في أوجههم. وقال الإتحاد الإنجليزي أن اللاعب الذي سيتعمد السعال سيحصل على البطاقة الحمراء أو الصفراء وفق الإرشادات الجديدة قبل انطلاق الموسم المقبل.

وأوضح الإتحاد الإنجليزي بأن الحكم إذا تيقن من قيام شخص بتعمد السعال من مسافة قريبة في وجه الخصم أو الحكام يجب طرده وإذا كانت الواقعة لا تستحق يجب تحذيره او إنذاره والعقوبة تقع ضمن استخدام لغة مهينة أو مهينة أو مسيئة و/أو إيماءات.

كما أضاف الاتحاد عقوبة البطاقة الحمراء والصفراء أصبحت سارية ضد المدربين والطاقم الفني أيضا.

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