شاهد تطبيق مجاني يدون ما تقوله بالعربية ويتفوق على أدوات غوغل ومايكروسوفت

وتسمى هذه الطائفة من التطبيقات ببرامج التعرف على الكلام، وكان دعم اللغة العربية فيها ضعيفا منذ أيام فيافويس من أي بي إم في الثمانينيات، لكن هذا التطبيق-لايف ترانسكرايب-Live Transcribe) الذي ينتمي للمصادر المفتوحة وساهمت فيه جامعة جادوت الأمريكية يقدم أداء مذهلا باللغة العربية بل يكتسح ما تقدمه غوغل ومايكرووسوفت.

يمكن الحصول على إصدار التطبيق من متجر بلاي ستور (هنا)، أو ضمن أندرويد 10 لمن لديه هاتف جوال بهذا الإصدار العاشر من أندرويد (يمكن التوجه للإعدادات ثم خيارات الوصول واختيار التطبيق هناك :Accessibility, Live Transcribe.).





تحدث أنت ليطبع لايف ترانسكرايب ما تقوله، pic.twitter.com/2v1akwOz21— أريبيان بزنس (@AB_Arabic) September 1, 2020

فيما يلي نص تم استخدام التطبيق لطباعته بالصوت:

وبالطبع صار لدينا ثلاثة تطبيقات يمكنها تحويل الكلام العربي الى نصوص مطبوعة اي انها تتعرف على الكلام و(تتبعه-والصحيح تطبعه ) وتقوم بطباعته الاول هو اوفيس 360والثاني هو لايف ترانسكرايب والثالث هو تطبيق وثائق غوغل ، في اي منها؟ ستجد دقه اعلى لكي تملي ما تود طباعته فيها عندما تكون تعبا ولا ترغب بالطباعة او في حال اردت تدوين ملاحظه فستجد ملاحظاتك مكتوبة وهو امر رائع فانا متحمس لكتابه ملاحظات دون الحاجه لطباعتها بيدي، وقمت أيضا بإملاء نشرة الأحوال الجوية من التلفزيون ليسجلها هذا التطبيق. ويحهم ، كم تاخروا؟ سمعت بهذه التقنية من التسعينيات و كانت خيبة كبيرة ، واليوم انا فعلا اكتب هذه السطور بصوتي في تطبيق لايف ترانسكرايب.